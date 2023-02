WIL Leerlaufzeit? Überlastung? Falsche Kostenzuweisung? «Arbeitsrapporte» der städtischen Mitarbeitenden sollen Transparenz schaffen Positive Resonanz des Stadtrats auf die Motion von Luc Kauf (Grüne Prowil), welche eine Einführung der persönlichen Leistungserfassung der Mitarbeitenden der Wiler Stadtverwaltung verlangt. Er beantragt dem Stadtparlament, diese erheblich zu erklären. Andrea Häusler 15.02.2023, 12.06 Uhr

Müssen die Mitarbeitenden der Wiler Stadtverwaltung künftig nicht nur die Arbeitszeit erfassen, sondern auch ihre Leistung? Symbolbild: Werner Schelbert / Neue Zuger Zeitung

Die Zeiten des nur Ein- und Ausstempelns sollen für die Angestellten der Wiler Stadtverwaltung vorbei sein. Geht es nach dem Willen von Luc Kauf und fünf Mitunterzeichnern, werden diese künftig ihren Arbeitsaufwand in einem EDV-Programm erfassen. Mit ihrer Motion haben sie beim Stadtrat offene Türen eingerannt. Dieser empfiehlt dem Stadtparlament, die Motion zu überweisen und das Personalreglement dahingehend zu ändern.

Nicht primär ein Sparprogramm

Wie viel zeitliche Ressourcen bindet dieses oder jenes interne Projekt? Ist der Aufwand für die Bereitstellung die Erhebung gewisser Daten zu hoch? Werden die Kosten der richtigen Stelle belastet? Ersticken Mitarbeitende in ihrer Arbeit oder verbringen sie Zeit im Leerlauf?

«Primäres Ziel ist es nicht Sparpotenzial zu eruieren», macht Luc Kauf klar. «Es geht um die Selbstkontrolle der Mitarbeitenden und um Rechenschaftspflicht innerhalb der Teams.» Dies als Basis für mögliche strukturelle Veränderungen wie die Optimierung des Personaleinsatzes oder Auftragskontrollen. Massnahmen, die im Nebeneffekt auch zu tieferen Kosten führen könnten.

Finanzieller Mehraufwand

Kostenoptimierungen wären auch opportun. Denn die Einführung eines Leistungserfassungssystems gibt es nicht umsonst, obwohl die Stadt Wil mit Abacus eine dafür geeignete IT-Infrastruktur hat. Die einmaligen Kosten werden vom Stadtrat «im tiefen sechsstelligen Bereich» angesiedelt, die wiederkehrenden «im höheren fünfstelligen Bereich». Letztere umfassen die Ausgaben für die Lizenzen der Mitarbeitenden, deren Zeitaufwand sowie ein 20 Prozent-Pensum für den Support. Wobei Luc Kauf an der Notwendigkeit eines Stellenausbaus zweifelt. «Diese Frage könnte», sagt er lachend, «über die Leistungserfassung beantwortet werden.» So oder so würde der Stadtrat dem Parlament mit der Reglementsänderung auch einen Kreditantrag unterbreiten.

Postulat will Ausbau in der Stadt St. Gallen

Mit dem der flächendeckenden Erfassung von Leistungen geht Wil weiter als beispielsweise die Verwaltung der Stadt St. Gallen. Diese kennt die systematische Leistungserfassung bisher nur in einigen Dienststellen, in denen Leistungen weiterverrechnet werden, wie Stadtpräsidentin Maria Pappa sagt. Gleichzeitig sei das Postulat «Analyse der staatlichen Aufgaben und Dienstleistungen» offen. Dieses verlange von der Stadtverwaltung zu prüfen, wo und in welchem Rahmen eine weitere Leistungserfassung sinnvoll wäre.

Gossau erhebt die Leistung seit 2005

Was in Wil aufgegleist ist und sich in der Stadt St. Gallen schrittweise entwickelt, ist die Gossau seit 2005 Standard. Ein Zurück wäre für den Leiter des Finanzamts, Heinz Loretini, undenkbar. Gestartet sei man mit der Applikation «projekto.pro» der Zeit AG. Seit einem Jahr arbeite man mit der Software von Abacus, die auch in Wil zur Verfügung steht. Die Funktion erklärt Loretini an einem Praxisbeispiel: «Arbeitet die Stadtkanzlei für den Stadtrat, wird ihr die Zeit zum hinterlegten Kostensatz gutgeschrieben und dem Stadtrat belastet. Das schafft Transparenz.»

Uzwil und Flawil arbeiten nach St. Galler Modell

Auch Verwaltungen sogenannt statistischer Städte wie Uzwil oder Flawil arbeiten bereits mit «Arbeitsrapporten». Wenn auch - wie St. Gallen - nicht flächendeckend. «Dort, wo Leistungen intern oder extern verrechnet werden. Und dann, wenn solches Datenmaterial für spezifische Fragestellungen wie die Weiterentwicklung von Dienstleistungen oder Analysen gebraucht wird», erklärt die Leiterin des Uzwiler Personaldiensts, Monika Lehner. Eine Ausdehnung auf alle Mitarbeitenden bezeichnet sie hingegen als zu aufwendig.

Konkrete Beispiel für eine punktuelle Erfassung der Leistungen nennt der Kommunikationsverantwortliche von Flawil, Markus Scherrer. Seit längerer Zeit werde die Arbeitsleistung beim Unterhaltsdienst erfasst, seit diesem Jahr auch beim Hauswartdienst, sagt er. Die Erfahrungen seinen positiv: «Einerseits, weil der Kundschaft die effektiven Leistungen fakturiert werden können. Andererseits, weil die Leistungserfassung einen Vergleich mit den Aufwendungen des Vorjahres zulässt.»