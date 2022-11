Wiler Kanti-Lehrer Thomas Hofstetter ist neuer KMV-Präsident

Wil «Bei dieser Arbeit kann man kaum Erfolge feiern»: Das sagt Mittelschullehrer Thomas Hofstetter zu seinem neuen Amt Vor einigen Wochen ist Thomas Hofstetter aus Oberuzwil zum Präsident des kantonalen Mittelschullehrerinnen- und Mittelschullehrer-Verbandes (KMV) gewählt worden. Was motiviert ihn für dieses Amt? Zita Meienhofer 11.11.2022, 18.00 Uhr

Kanti-Lehrer Thomas Hofstetter ist ein sportlicher Allrounder und bewegt sich gerne auf dem Eis – auch auf dem «gewerkschaftlichen» Eis. Bild: PD

Es ist kurz vor Mittag. Thomas Hofstetter wird bald die Eishockeyausrüstung anziehen, für die Sportlektion während der Mittagszeit. Thomas Hofstetter, Lehrer für Sport und Englisch an der Kantonsschule in Wil und seit einigen Wochen Präsident des kantonalen Mittelschullehrerinnen- und Mittelschullehrer-Verbandes (KMV) muss wohl diese Ausrüstung in der neuen Funktion – im übertragenen Sinne – noch etliche Male anziehen, um sich vor Kritik und unangenehmen Disputen zu schützen.