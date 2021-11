Bevölkerung besucht den Wiler Othmarsmarkt zahlreich.

Wil Rund 50 Stände weniger als vor Corona – doch die Bevölkerung besucht den Othmarsmarkt zahlreich Nachdem der Wiler Othmarsmarkt im vergangenen Jahr abgesagt werden musste, konnte er am Dienstag wieder stattfinden. Trotz des grauen Wetters war er gut besucht. Ein Rundgang mit Stefan Sieber, Marktchef der Stadt Wil. Felicitas Markoff 16.11.2021, 18.00 Uhr

Auch die Budenstadt des Othmarsmarkts war am Dienstagnachmittag gut besucht. Bild: Felicitas Markoff

«Der Othmarsmarkt ist für Wilerinnen und Wiler Tradition. Er ist ein Erlebnis», sagt Stefan Sieber, Marktchef der Stadt Wil. Nachdem der Othmarsmarkt im vergangenen Jahr abgesagt werden musste, ist die Freude bei der Bevölkerung heuer gross. Zusammen mit der «Wiler Zeitung» unternimmt der Marktchef am Dienstagnachmittag einen Rundgang durch den Othmarsmarkt.

Stefan Sieber, Marktchef der Stadt Wil. Bild: Felicitas Markoff

Der Markt trägt diesen Namen, weil er immer nach dem Feiertag St.Othmar stattfindet. Wie lange es den Markt schon gibt, kann Sieber nicht genau sagen. Es seien aber bestimmt schon über 100 Jahre. «Wil war schon immer eine Marktstadt.»

Trotz des trüben Wetters ist der Othmarsmarkt dieses Jahr gut besucht. Überall duftet es nach deftigen Spezialitäten wie Bratwurst oder Raclette, aber auch nach süssen Leckereien wie Zuckerwatte, Magenbrot und Co. Wie man es sich von einem Markt gewohnt ist.

Magenbrot, gebrannte Mandeln und viel mehr bietet dieser Stand an. Bild: Felicitas Markoff

Doch ganz spurlos ist die Coronapandemie nicht am Anlass vorbeigegangen. Stefan Sieber sagt:

«In diesem Jahr hat der Othmarsmarkt rund 110 Marktstände. Vor der Coronapandemie waren es noch deutlich mehr, nämlich zwischen 160 und 180.»

Das hat zur Folge, dass die Abstände zwischen den Ständen dieses Jahr grösser sind.

Marktchef Stefan Sieber gibt einen Einblick in den Markt. Video: Felicitas Markoff

Die meisten sind jedes Jahr am gleichen Ort

Rund zwei Drittel der Marktfahrenden kommen sowohl an den Maimarkt im Frühling als auch an den Othmarsmarkt im Herbst in die Äbtestadt und stellen ihren Stand immer am gleichen Ort auf, sagt Sieber. Denn sie hätten Angst, dass ihre Kundschaft sie nicht mehr finden könnte, wenn der Stand auch nur um fünf Meter verschoben wäre. «Die Marktbetreibenden sind ein spezielles Volk», sagt Sieber mit einem Augenzwinkern.

Besonders beliebt bei den Kinder und Jugendlichen ist der Autoscooter. Bild: Felicitas Markoff

Der Othmarsmarkt gilt nicht als Veranstaltung, weshalb die Besucherinnen und Besucher auch kein Zertifikat vorweisen müssen. Die Stadt Wil hat sich trotzdem Gedanken um die Corona Massnahmen gemacht. Beim Markt gibt es deshalb einen Rundlauf, der kommuniziert und signalisiert worden ist, damit die Leute alle in die gleiche Richtung laufen. Einzig bei der Budenstadt gilt eine Maskenpflicht, weil dort die Abstände nicht eingehalten werden können. Ein Augenschein vor Ort zeigt jedoch, dass die Regel nicht konsequent eingehalten wird.

Der Viehmarkt findet in diesem Jahr nicht statt. Denn er würde als Veranstaltung gelten und eine Zertifikatspflicht nötig machen. Ausserdem hätte der Nutzen den Aufwand nicht gerechtfertigt, sagt Sieber. Der Marktchef ergänzt:

«Wir möchten den Viehmarkt in Zukunft gerne wieder durchführen, aber langfristig wird er bei uns wohl aussterben.»