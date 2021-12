Parlamentssitzung ohne Zuschauer: Snack als Trost

Wil Lange Parlamentssitzung ohne Zuschauer: Für Interessierte gibt es immerhin einen Gratis-Snack Bei der Budgetsitzung des Wiler Stadtparlaments von kommendem Donnerstag sind keine Zuschauer zugelassen. Um zu Hause etwas Parlamentsstimmung aufkommen zu lassen, gibt es bei der Stadt Wil belegte Brötchen – gratis. Lia Allenspach 05.12.2021, 12.00 Uhr

Die Stadtparlamentssitzungen können bis im Frühling nicht vor Ort mitverfolgt werden. Bild: Larissa Flammer

Seit Beginn der Pandemie bleiben die Zuschauersitze im Stadtparlament Wil leer. Und das wird auch noch bis Frühling 2022 so bleiben, entschied das Parlamentspräsidium dieser Tage. Aufgrund der hohen Corona-Fallzahlen müsse diese Massnahme weiterhin gelten, geht aus einer Mitteilung der Stadt Wil hervor. Im Frühling wird die Situation neu beurteilt.

Bis auf weiteres bleibt den Interessierten der Liveticker der «Wiler Zeitung» oder der Livestream der Stadt Wil, wo alles mitverfolgt werden kann. So auch am kommenden Donnerstag, wenn sich die Parlamentarier über das Budget des Jahres 2022 beugen.

Die Sitzung dürfte bis spät in die Nacht dauern. Diese zu Hause am Bildschirm zu verfolgen, ist nicht das Gleiche wie live in der Tonhalle – und der Hunger wird sich melden. Das weiss auch das Parlamentspräsidium. Darum wurde nun eine Pausenaktion für die letzte Sitzung des Jahres organisiert. Funktioniert so: Am Donnerstag (9. Dezember) kommen Parlamentsbegeisterte in den Genuss der Zwischenverpflegung, welche es jeweils auch in der Tonhalle gibt. Es werden 20 Säckli mit Sandwich, Getränk und Nussgipfel abgegeben. Diese können bis am Donnerstag um 17 Uhr beim Empfang im Rathaus an der Marktgasse 58 abgeholt werden. Wer in der Livestreampause also einen Snack vertilgen will, wie es die Parlamentarierinnen und Parlamentarier tun, der sollte am Donnerstag dem Rathaus einen Besuch abstatten.