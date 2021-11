Am Samstag lud das Netzwerk Alter – Nachhaltig Unterwegs (Nanu) Mitglieder aus Seniorenvereinen und Delegierte aus Politik und Verwaltung in die Aula der Kantonsschule Wil ein. Ziel war ein Austausch über die Frage, wer was zum Wohlergehen im Alter beitragen kann.

Daniela Huijser 21.11.2021, 12.54 Uhr