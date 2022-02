Wil (Künstler-)Geschichten aus alten Wiler Tagen: Wie Karl A. Fürer und Daniel Stiefel für eine Ausstellung zusammenfanden Heute sind Karl A. Fürer und Daniel Stiefel bekannte Ostschweizer Kunstmaler. Vor Jahrzehnten wuchsen sie beide in Wil auf – und lebten doch in unterschiedlichen Welten. Eine Zeitreise. Christof Lampart 04.02.2022, 12.00 Uhr

«Leiterli ufe, Leiterli abe»: Nicht nur das Künstlerleben bot Daniel Stiefel (links) und Karl A. Fürer viele Aufs und Abs, sondern auch ihre Jugendzeit in Wil. Bild: Christof Lampart

«Zweistimmen» lautet der Titel der Ausstellung, welche am kommenden Samstag, dem 5. Februar, um 16 Uhr in der Kunsthalle in Wil Vernissage feiert. Karl A. Fürer und Daniel Stiefel stellen hier erstmals überhaupt gemeinsam aus.

Wer Gelegenheit hatte, beim Aufhängen der Bilder vorbeizuschauen, merkte sofort: Das wird eine spannungsvolle, aber harmonische Sache. «Wir stimmen ein Duett an, kein Duell», erklärt der 75-jährige Karl A. Fürer, der in seinen Werken Musik ein Bild gibt. Derweil Daniel Stiefel mit kräftigem Duktus und erdigen Farben über die Jahrzehnte hinweg zu einem unverwechselbaren Stil gefunden hat.

Doch neben all den künstlerischen Aspekten ist die Ausstellung für beide ein Nachhausekommen. Sie waren beide lange fort aus Wil und erinnern sich noch an eine Zeit, die manchem heute hier Lebenden ferner und fremder vorkommt als die exotischste Feriendestination.

Erst das Bergholz hob die «Trennung» auf

Da ist es ein Glück, dass beide gerne von ihrer Jugend erzählen, die zwar sowohl der Sohn eines umtriebigen Süsswarenherstellers aus dem Südquartier («Fürer Mohrenköpfe») als auch der Nachwuchs der Brauerei-Dynastie Stiefel («Wiler Hofbräu») in der Äbtestadt verbrachten – und sich dabei doch in komplett anderen «Welten» aufhielten. «In die Altstadt bin ich als Bub praktisch nie hochgekommen. Die Bahnhofsunterführung war eine ‹natürliche› Trennlinie. Wenn wir schon einmal darüber hinaus gingen, dann nur, weil wir ins Alleeschulhaus mussten», erinnert sich Fürer.

Daniel Stiefel nickt. Auch wenn er sieben Jahre jünger ist als der Künstlerfreund, so hat auch er noch erfahren, dass es «zu dieser Zeit zwischen den einzelnen Quartieren kaum Berührungspunkte gab». Nicht einmal im Negativen. Stiefel grinst:

«Sie waren einfach nicht für uns da. Wir kämpften nie gegen die Südquartierler, sondern immer gegen die Rossrütener.»

Den Südquartierlern ging es ähnlich: «In der Freizeit hatten wir viel mehr mit den Kindern aus Wilen zu tun als mit den Oberstädtern», so Fürer. Die «Terra incognita» hinter den Bahngleisen wurde für die Jungen und Mädchen aus der Altstadt erst interessant, als das Schwimmbad Bergholz im Jahr 1963 eröffnet wurde. «Deren Badi war viel grösser und moderner als unsere», erinnert sich Stiefel daran, dass es ihn und seine Kollegen auf einmal immer häufiger ins Südquartier zog.

Die Lehrer schworen auf Bambus und Hasel

Keinen Unterschied beim Wohnort ihrer Zöglinge machten in dieser Hinsicht die Lehrer in Sachen Prügelstrafe. «Damals gab es wirklich Sadisten», sagen beide Künstler übereinstimmend. Dabei hatten diese ihre eigenen Vorlieben. Während der eine Pädagoge den vielsagenden Spitznamen «Bambus» trug, schwor der andere auf Haselruten. Das Resultat war jedoch dasselbe. Sie hätten mehrmals erlebt, dass Schüler wegen Nichtigkeiten regelrecht unters Pult geprügelt worden seien.

Was Stiefel sich nicht gefallen liess. Der Musiklehrer forderte von seinen Schutzbefohlenen, dass sie beim Singen den Mund immer mindestens zwei Fingerbreit zu öffnen hatten. War der Lehrer sich nicht sicher, ob alle taten wie befohlen, so steckte er seine «grusigen Finger uns in den Mund», erzählt Stiefel. Als er wieder mal auf diese Art und Weise kontrolliert wurde, biss Stiefel zu. Der Finger sei wohl noch dran gewesen und der Pädagoge habe vorerst gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Doch als Stiefel sich wenig später eine Nachlässigkeit erlaubte, «war ich dran», erinnert er sich.

Von berühmten Wiler zur Malerei angeregt

Wil war aber auch Inspirationsquelle für die beiden empfindsamen Knaben. Die Angebote der legendären Hofgesellschaft mit Persönlichkeiten wie dem Philosophen und Radiomann Ernst Wild (1916 bis 2008) oder dem Bildhauer Urban Blank (1922 bis 2020) prägten beide fürs weitere Leben.

Fürers Sinn fürs Schöne wurde zusätzlich von Zeichenstunden bei Karl Peterli (1897 bis 1975) und anderen damals Künstlern angeregt. Im Estrich des Wohnhauses eines Freundes wurde ein Atelier eingerichtet, wo frisch und frei gemalt und philosophiert wurde, während im Untergeschoss stets ein ihm unbekannter Pianist übte.

Diese Kombination aus philosophischen Gesprächen und des ungetrübt freudvoll fliessenden künstlerischen Ausdrucks brannte sich damals tief ins Innerste des Jugendlichen: «Da habe ich dann gemerkt, was ich machen wollte», erinnert sich Fürer.