Wil wurde beim Kantonalen zur Schwingerhochburg

Wil Auch wenn es keinen Heimsieg gab: Die Stadt Wil ist zu einer Schwingerhochburg geworden Das Stadtzentrum von Wil stand am Sonntag ganz im Zeichen des Schweizer Nationalsports. Zu einem Heimsieg fehlte schliesslich ein Viertel-Punkt. Für Freude sorgte der Auftritt eines Schwingers, der gar nicht aktiv mitwirkte. Simon Dudle, Beat Lanzendorfer 29.05.2022, 21.19 Uhr

Der Toggenburger Werner Schlegel lässt sich in der Wiler Schwingarena von fast 6000 Zuschauern feiern. Bild: Benjamin Manser

Was für eine Freude in Wil. Einerseits bei den Organisatoren des Kantonalen Schwingfests. Andererseits bei den Sportlern. Die Organisatoren durften frohlocken, weil der Grossanlass reibungslos über die Bühne ging. 5900 Zuschauer füllten gestern Sonntag die temporäre Schwing-Arena bei der Oberstufe Sonnenhof. Schon tags zuvor hatte das Nachwuchsschwingfest viel Publikum angezogen. OK-Präsident Martin Senn zog am Sonntag bereits zur Mittagspause ein positives Fazit. Etwas Regen am Nachmittag konnte diesen Eindruck nicht trüben.