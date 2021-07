Stihl in Wil bietet Berufslehre für Erwachsene an

Wil Keine Lehre als Jugendlicher: Stihl bietet Erwachsenen die Möglichkeit, einen Berufsabschluss zu erlangen Unter den rund 1000 Mitarbeitenden der Firma Stihl in Wil befinden sich einige ohne berufliche Ausbildung. Diese absolvierten sie aus unterschiedlichen Gründen nicht. Mit dem «Berufsabschluss für Erwachsene nach Art. 32» kann das nachgeholt werden. Vor einem Jahr haben die ersten elf Stihl-Mitarbeitenden gestartet. Zita Meienhofer 16.07.2021, 13.00 Uhr

Ewa Gmyz an der Drehbank. Technische Arbeiten machen ihr Spass. Als Kind fühlte sie sich in der Werkstatt ihres Vaters wohl. Bild: Zita Meienhofer

Ewa Gmyz, 40-jährig, Jonuz Fazlija, 40-jährig, und Amir Islami, 22-jährig, teilen die gleiche Einschränkung. Sie hatten als Jugendliche in der Schweiz keine EFZ-Ausbildung absolvieren können – aus unterschiedlichen Gründen. Als engagierte Mitarbeitende der Firma Stihl Kettenwerk GmbH & Co KG in Wil haben sie nun die Möglichkeit, dank des Berufsabschlusses für Erwachsene berufsbegleitend eine Ausbildung mit einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) zu erlangen. Stihl-Mitarbeitenden, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, können eine Lehre als Anlagenführerin EFZ oder Anlagenführer EFZ machen.

Vor 14 Jahren kam Ewa Gmyz aus Polen in die Schweiz. Seit fünf Jahren ist die 40-Jährige bei Stihl als Maschinenbedienerin in der Stanzteilefertigung tätig. Zuvor, in ihrer ursprünglichen Heimat, lernte sie Gärtnerin, Bäuerin, Physiotherapeutin und war in der Organisation von Sportanlässen tätig. Die Schule und das Lernen, das war ihr nicht fremd. Sie freute sich deshalb auch sehr, als sie von Stihl das Angebot bekam, eine Ausbildung als Anlageführerin EFZ zu absolvieren. Sie sagt:

«Es war für mich eine Überraschung und eine Chance zugleich.»

Bedenken hatte sie einzig wegen ihrer Deutschkenntnisse. Mit einem Intensivkurs und mit Unterstützung von Arbeitskolleginnen und -kollegen verbesserte sie diese während des ersten halben Ausbildungsjahres. Die handwerklichen Fähigkeiten und die technische Affinität bringt sie mit. Sie sagt: «Mein Vater hatte eine Werkstatt, dort verbrachte ich meine Kindheit.»

Jaqueline Gautschi, Fachspezialistin Erwachsenenberufsbildung bei Stihl in Wil. Bild: Zita Meienhofer

Gewillt für eine Ausbildung, aber finanziell nicht möglich

Jaqueline Gautschi war vor der Geburt ihrer nun zweijährigen Tochter Leiterin Berufsbildung bei Stihl. Immer wieder erhielt sie damals Anfragen von Mitarbeitenden, die eine Ausbildung absolvieren wollten, aber auf dem üblichen Bildungsweg nicht konnten. Sie erklärt:

«Ich war mir bewusst, dass eine eigentliche Lehre mit einem Lehrlingslohn für viele aus finanzieller Sicht gar nicht möglich ist.»

Mit dem Thema «Berufsabschluss für Erwachsene» hat sie sich nach ihrem Mutterschaftsurlaub intensiv beschäftigt und ein Konzept für die Ausbildung des Anlageführers EFZ ausgearbeitet. Sie wählte diesen Beruf, weil er in den Tätigkeitsbereich von Stihl passt. Vor einem Jahr hat sie das Pilotprojekt gestartet.

Wer diese Ausbildung absolvieren möchte, hat gewisse Voraussetzungen (Alter, Funktion im Betrieb, Motivation) zu erfüllen. 270 Mitarbeitende erhielten deshalb im Frühling 2020 ein Schreiben, um an einer Informationsveranstaltung teilnehmen zu können. 85 benutzen diese Gelegenheit, 37 bewarben sich letztlich für einen der elf Plätze. Rekrutiert wurden diese Personen in einem üblichen Bewerbungsverfahren.

Jonuz Fazlija hofft, dass ihm dieser Berufsabschluss für Erwachsene weitere Türen öffnet. Er möchte später im Bereich «Qualitätssicherung» tätig sein. Bild: Zita Meienhofer

Zwei Stunden Aufwand pro Tag

Darunter war auch Jonuz Fazlija. Er kam als Neunjähriger von Mazedonien in die Schweiz, besuchte hier die Volksschule und «absolvierte leider keine Lehre», wie er sagt. Vor vier Jahren kam er zu Stihl als Maschinenbediener in die Kettenmontage. Der Vater von drei Kindern im Alter von 16, 13 und 3 Jahren sagt, dass es ihm wichtig sei, etwas in der Hand zu haben, eine Berufsausbildung vorweisen zu können, um auch Weiterbildungen zu besuchen. Er zögerte deshalb keine Sekunde, als er von Jaqueline Gautschi das Angebot für die Berufslehre mit EFZ-Abschluss erhielt.

Seit einem Jahr fahren er und Ewa Gmyz samstags nach Olten ins Berufsbildungszentrum, wo am Vormittag Berufskunde und am Nachmittag der allgemeinbildende Unterricht stattfindet. Damit ist es aber nicht getan. Täglich wenden sie bis zu zwei Stunden für das Lernen und das Erledigen der Hausaufgaben auf. Jonuz Fazlija sagt:

«Wenn man etwas zu 100 Prozent will, dann geht es. Dann ist es auch mit drei Kindern möglich.»

Damit er ungestört lernen kann, arbeitet er Nachtschicht und lernt am Nachmittag – wenn die Kinder in der Schule sind.

Zweiter Jahrgang startet im Sommer

Vom ersten Jahrgang, der nun die Hälfte der Lehrzeit hinter sich hat, habe sie sehr positive Rückmeldungen erhalten, sagt Jaqueline Gautschi. Deshalb war nicht nur für sie, sondern auch Stihl-intern klar, dass diese Ausbildungsart weitergeführt wird. Für 2021 hatten 18 Mitarbeitende Interesse angemeldet, zehn wurden letztlich ausgewählt. Um Lücken in den Grundkompetenzen noch vor Ausbildungsbeginn zu schliessen, hat Jaqueline Gautschi einen Mathematik-Intensivkurs aufgegleist, der für die neuen Auszubildenden obligatorisch ist.

Amir Islami ist motiviert, nach dem Abschluss der Lehre mit einem EFZ-Ausweis sich stetig weiterzubilden. Bild: Zita Meienhofer

An diesem Kurs nimmt auch Amir Islami teil, der nach den Sommerferien die Ausbildung beginnen wird. Er sagt, dass er eigentlich gedacht hätte, dass er in Mathe gut sei, in diesem 20 Lektionen beinhaltenden Fernkurs habe er jedoch sehr viel gelernt. Amir Islami kam im September 2014 mit seiner Familie von Italien in die Schweiz. Wegen seiner schlechten Deutschkenntnisse absolvierte er bei Stihl die Ausbildung als Mechanikpraktiker EBA, schloss als Jahrgangsbester ab. Nun arbeitet er als Einrichter im Bereich «Zahnschleifen». Es war sein Traum, eine EFZ-Ausbildung zu machen, aus finanziellen Gründen war ihm dies nicht möglich, da er seine Eltern finanziell unterstützt. Er sagt:

«Mit der Unterstützung der Firma kann ich nun endlich diese Ausbildung machen.»

Kanton und Firma beteiligen sich an den Kosten

Zurzeit werden in Olten vier Klassen mit rund 80 Erwachsenen aus der Deutschschweiz ausgebildet. An den Kosten beteiligen sich auch die Kantone mit rund 12'000 Franken pro Auszubildenden. «Stihl ergänzt dieses finanzielle Paket, damit es möglich ist, Familie, Beruf und Ausbildung unter einen Hut zu bringen», erklärt Jaqueline Gautschi. Die Auszubildenden erhalten 100 Prozent Lohn bei einem Arbeitspensum von 90 Prozent. Die zehn Prozent sind für das Lernen und Erledigen der Hausaufgaben gedacht.

Zudem übernimmt Stihl die Kosten für den überbetrieblichen Kurs und beteiligt sich am Kauf von Schulbüchern sowie einem Laptop. Insgesamt ergeben sich für Stihl pro Person Gesamtkosten für die beiden Ausbildungsjahre in sogar noch höherem Umfang als für die Kantone. Jaqueline Gautschi sagt:

«Unsere Mitarbeitenden bringen Zeit, Wille und Motivation mit und wir schaffen eine finanzielle Entlastung.»

Alle Stihl-Mitarbeitenden, die diese Ausbildung absolviert haben, müssen sich für zwei Jahre verpflichten. Das ist weder für Ewa Gmyz noch für Jonuz Fazlija oder Amir Islami ein Problem. Sie haben Ideen, was sie beruflich künftig bei Stihl machen wollen.

Jaqueline Gautschi freut sich darüber, denn mit dieser Ausbildung kann zusätzlich zur Stihl-eigenen Lehrwerkstatt, mit mehr als 70 Lernenden in vorwiegend technischen Berufen, dem Fachkräftemangel in der Produktion entgegengewirkt werden. Sie sagt: «Im Stihl Kettenwerk haben wir sehr viel Arbeit und brauchen immer mehr gut ausgebildetes Personal.»