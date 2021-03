WIL Keine Bewilligung eingeholt: Stadträtin lässt Tafel für Wiler Frauenrechtlerin entfernen Zu Ehren von Lotti Ruckstuhl-Thalmessinger hat der Verein Wiler Frauentag im Februar eine Gedenktafel angebracht. Diese ist wieder entfernt worden ‒ von der Stadt Wil. Die Tafel dürfte nun im April im Rahmen einer Ausstellung im Baronenhaus wieder auftauchen. Simon Dudle 29.03.2021, 05.00 Uhr

Am 7. Februar hatte der Verein Wiler Frauentag die Tafel angebracht. Archivbild: PD

Seit 50 Jahren kennt die Schweiz das Frauenstimmrecht. Dies wurde am 7. Februar gefeiert, da es just an jenem Tag ein halbes Jahrhundert her war, dass die Mehrheit der Schweizer zustimmte. Auch in Wil gab es im Februar eine kleine Feier. Einige Frauen des Vereins Wiler Frauentag begaben sich zum Lotti Ruckstuhl-Thalmessingerweg, den es seit ein paar Jahren gibt. Sie brachten eine Gedenktafel an, damit die Wiler Frauenrechtlerin nicht in Vergessenheit gerät.

Die Juristin, welche zwischen 1901 und 1988 lebte, war in Südafrika aufgewachsen und zog nach ihrer Heirat nach Wil. Sie engagierte sich in diversen Frauen- und Expertenorganisationen, war unter anderem Mitbegründerin der juristischen Kommission (SKF), Präsidentin des Verbandes Frauenstimmrecht in der Schweiz und Verstandsmitglied der International Alliance of Women.

Die Lotti-Ruckstuhl-Gedenktafel hängt nicht mehr. Bild: Simon Dudle

Doch mittlerweile ist die Tafel bereits nicht mehr dort. Vandalismus? Nein. Die Stadt liess die Tafel entfernen. Urs Müller, Leiter des städtischen Departements Bau, Umwelt und Verkehr sagt:

«Es können keine privaten Tafeln an der städtischen Infrastruktur angebracht werden. Die Verantwortliche wurde dazu vorgängig informiert und gebeten, die Tafel zu entfernen.»

Heisst: Es hätte eine Bewilligung zum Aufhängen der Tafel eingeholt werden müssen, was nicht geschehen ist. «Da die Stadt das Engagement grundsätzlich schätzt, wurde als Lösungsvorschlag angegeben, die Tafel auf privatem Grund anzubringen», sagt Urs Müller.

Die Wiler Bauchefin interveniert nach zwei Wochen

Beim Verein Wiler Frauentag ist Renata Ruggli zuständig. Sie sagt:

«Stadträtin Ursula Egli hat nach unserer Aktion zwei Wochen zugewartet und uns dann aufgefordert, die Tafel wieder zu entfernen. Da wir dies nicht selbständig gemacht haben, wurde sie schliesslich vom Werkhof abgehängt.»

Womöglich ist die Tafel schon in wenigen Tagen wieder öffentlich zu sehen. Und dies nicht etwa, weil sie aus Protest erneut am Lotti Ruckstuhl-Thalmessingerweg aufgehängt würde. Renata Ruggli sagt: «Wir sind in Kontakt mit Stadtarchivar Werner Warth. Zu 50 Jahre Frauenstimmrecht hat er eine Ausstellung zusammengestellt mit dem Thema «Frauen in Wil». Unsere Tafel nimmt er in die Ausstellung auf. So bekommt sie auch die nötige Wertschätzung.»

Von Sleta über den Badisturm bis KKS

Die besagte Ausstellung des Stadtarchivars und des Stadtmuseums Wil trägt den Titel «Frauen sprengen Fesseln». Sie wird vom 10. bis zum 25. April im Parterre des Baronenhauses in der Wiler Altstadt geöffnet sein. Unter der Woche von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Am Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Im Zentrum steht Lotti Ruckstuhl-Thalmessinger, die zusammen mit Lydia Benz-Burger eine umfassende Geschichte des Weges zum Schweizer Frauenstimmrecht verfasst hat. Auch weitere Wilerinnen, die Geschichte geschrieben haben, werden an der Ausstellung gewürdigt. Von Sleta, die um 796 ihren Besitz in Wil und Bronschhofen an das Kloster St.Gallen übertragen hat, über die mutigen Frauen des «Badisturms» im Jahr 1967 bis zur amtierenden Bundesrätin Karin Keller-Sutter spannt sich der Bogen. Es werden Originaldokumente, Texte, Fotos und gegen eine Stunde Film gezeigt.