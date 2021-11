Budget Wil: So will die Politik das Defizit der Stadt verringern

Wil Kein Lichtkunstfestival, keine Wohnmobilstellplätze: So will die vorberatende Kommission das Defizit der Stadt verringern Der Stadtrat rechnet im Voranschlag 2022 mit einem Verlust von 8,5 Millionen Franken. Die Parteien setzen nun alles daran, dieses Minus zu verkleinern. Der Einfluss hat jedoch Grenzen. Gianni Amstutz 29.11.2021, 17.34 Uhr

Die Wohnmobilstellplätze sind bald Geschichte, wenn es nach dem Willen des Parlaments geht. Bild: Gianni Amstutz

Das erste Budget des neuen Wiler Stadtrats steht unter Beschuss. Selbst eine Ablehnung des Voranschlags ist im Bereich des Möglichen. In der vorberatenden Geschäftsprüfungskommission (GPK) stimmten zwei Mitglieder gegen die Genehmigung. Das Kommissionsgeheimnis verunmöglicht es, herauszufinden, woher diese Stimmen stammen.

Mutmasslich dürften sie jedoch von den beiden SVP-Vertretern in der GPK kommen. Denn die SVP hat sich bereits sehr deutlich zum Budget geäussert und nicht mit Kritik gespart. Angesichts des Stimmenverhältnisses von vier Ja- zu zwei Nein-Stimmen in der GPK wäre es eine faustdicke Überraschung, würde das Parlament das Budget nicht genehmigen. Es wäre auch eine sehr drastische Massnahme. Der Stadtrat müsste dann mit einem Notfallbudget arbeiten. Nur noch gebundene Ausgaben wären zugelassen. Erst wenn das Parlament einen überarbeiteten Voranschlag bewilligen würde, wäre der Stadtrat wieder komplett handlungsfähig. Das dürfte jedoch Monate in Anspruch nehmen.

Bereits vor einem Jahr hatte die SVP die Rückweisung des Budgets beantragt. Sie blieb damit jedoch erwartungsgemäss chancenlos.

Stellen sind wohl nicht mehrheitsfähig

Dass die GPK das Budget mehrheitlich genehmigen will, ist aber nicht als uneingeschränkter Vertrauensbeweis an den Stadtrat zu verstehen. Die Kommission will zahlreiche Budgetposten kürzen, streichen oder anpassen. Besonders die vom Stadtrat beantragten Stellen scheinen nicht mehrheitsfähig zu sein.

Eine befristete Stelle in den Sozialen Diensten möchte die GPK nicht in eine unbefristete umwandeln, sondern sie für drei weitere Jahre befristen. Selbst unter dieser Voraussetzung stimmte nur die Hälfte für die Genehmigung der Stelle.

Noch deutlicher ist das Ergebnis, was die Stelle in der Abteilung Hochbau angeht. Diese wurde in der GPK einstimmig abgelehnt. Sie soll stattdessen separat beantragt werden, um dem Parlament den Bedarf besser aufzuzeigen, so die Begründung der GPK.

Doch nicht nur bei den Stellen will die GPK den Rotstift ansetzen. So sieht die Kommission bei verschiedenen Projekten, wie etwa der Erstellung eines lokalen Förderkonzepts oder der Heizungssanierung in der Klosterwegturnhalle, keine Dringlichkeit. Deshalb sollen die entsprechenden Kredite gestrichen werden.

Weiter will die GPK auf verschiedene Neuerungen verzichten. So soll der Kredit über 66'000 Franken für den Wohnmobilstellplatz beim Silo gestrichen werden. Aufgrund der angespannten Finanzlage sei diese Investition nicht nötig. Gleiches gilt für den Kredit, welchen der Stadtrat für die erstmalige Durchführung eines Lichtkunstfestivals in der Altstadt im Budget eingestellt hat. Auch dafür sieht die GPK keinen Bedarf.

Nur einen geringen Einfluss auf das Defizit

Werden alle Anträge der GPK angenommen, spart die Stadt 354'000 Franken in der Erfolgsrechnung. Werden auch die Stellen nicht bewilligt, so sind es rund 620'000 Franken. Angesichts des Defizits von 8,5 Millionen Franken relativiert sich dieser Betrag. Gut möglich, dass die Parteien – wie bereits im vergangenen Jahr – weitere Anträge stellen, um so den budgetierten Verlust der Stadt zu schmälern. Dem Stadtrat steht mit der Budgetdebatte am 9. Dezember jedenfalls eine echte Bewährungsprobe bevor.