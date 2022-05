Der Wiler Viehmarkt ist einer ohne Vieh

Wil Kein einziger Bauer kommt mit seinem Vieh an den Viehmarkt – dafür zieht der Maimarkt viele Menschen an Der Parkplatz Altstadt war am Dienstag für Bäuerinnen und Bauern und ihre Kühe reserviert. Nur: Sie kamen nicht. Dafür umso mehr Leute zu den rund 120 Ständen zwischen der Oberen Bahnhofsstrasse und dem Hofplatz. Renato Schatz Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

11.20 Uhr auf dem Viehmarktplatz. Gähnende Leere. Bild: Renato Schatz

Zehn Uhr, Viehmarktplatz in Wil. Eine etwa Fünfzigjährige sagt: «Wo sind die cheibe Tier? Noch auf der Schwägalp oben? Um diese Zeit sind die doch eigentlich schon da.» Ja, eigentlich. Eigentlich wäre der Viehmarkt seit halb neun offen. Wobei: Offen ist er ja. Der Platz, ansonsten ein Parkplatz, wurde eigens dafür reserviert. «Besetzt» steht folglich auf der Tafel, die anzeigt, ob noch Parkplätze frei seien. Aber besetzt für was? Eine Kuh ist weit und breit nicht zu erkennen. Das einzige Tier, das an diesem Morgen den Platz überquert, ist ein kleiner, etwas dicklicher Hund, getragen auf dem Arm seines Frauchens.

Der Parkplatz Altstadt ist «besetzt» für den Viehmarkt ohne Vieh. Bild: Renato Schatz

«Ich frage ich mich auch, wo die Kühe sind», sagt Stefan Sieber, Marktchef in Wil. Er hat am Tag zuvor angekündigt, dass der Aufbau um sieben Uhr so richtig losginge. Es ist inzwischen halb elf. Aufgebaut wurde noch nichts. Abgesehen von drei etwa 30 Meter langen Holzbalken, an denen Kühe angebunden werden könnten. Werkhof-Mitarbeiter haben die Balken angebracht. Auch haben sie an diesem Morgen in ihren leuchtend orangen Kleidern den Verkehr umgeleitet und Dutzende Fahrzeuge auf Parkplatzsuche weggeschickt. Vor einem Viehmarkt ohne Vieh.

«Ja, ich bin genervt»

«Ich bin davon ausgegangen, dass Kühe kommen», sagt Sieber und zeigt an den Rand des Platzes, wo inzwischen ein Stand für Kuhfutter aufgebaut wird. Man habe im Frühjahr extra angerufen, und gefragt, ob Tiere kämen, sagen die Aufbauer. Sieber bejahte, weshalb die Firma einen Stand mietete und mehrere Mitarbeiter aufbot, um diesen zu bewirtschaften. Einer von den Mitarbeitern sagt: «Ja, ich bin genervt.» Statt Futter zu verkaufen, stellen sie nun Festbänke und zwei Tische auf. Bald einmal steht das eine oder andere Kaltgetränk darauf und die Bänke sind besetzt. Eine Festwirtschaft ohne Fest.

Den ganzen Tag über stehen nur diese Holzbalken auf dem Platz. Aber keine Tiere. Bild: Renato Schatz

Nur: Warum war Sieber davon überzeugt, dass Bauern mit ihren Tieren kommen würden? Er sagt: «Diese vier, fünf Bauern, die immer gekommen sind, mussten sich nie anmelden. Die kamen einfach.» Es gibt kein Anmeldeprozedere, keinen Zettel, den man ausfüllt, keine Rundmail, kein Doodle, keine Excel-Listen mit Kreuzchen. Man ist seit Jahrzehnten einfach gekommen. Sieber sagt:

«Diese Bauern antworten nicht auf Mails. Ich hätte höchstens aufs Festnetz anrufen können.»

Jemand wendet ein, dass die Bauern womöglich nicht wussten, dass heute Viehmarkt sei. Immerhin fände heute wegen der Pandemie die erste Durchführung seit zweieinhalb Jahren statt. Sieber: «Als Wiler weiss man: Ist Maimarkt, ist gleichzeitig auch Viehmarkt. Die Leute wussten das.» Doch sie kamen nicht.

Stirbt der Viehmarkt nun auch in Wil?

Einer der Werkhof-Angestellten, er ist etwa 50, sagt: «Als ich ein Kind war, war der Platz voll. Das war wie bei der Olma.» Viehmärkte sind vom Aussterben bedroht. Stirbt jetzt auch der in Wil? Sieber beantwortet die Frage mit einer vagen Idee, spricht von einer «kleinen Kleintierausstellung», wie das die Artgarden-Gartenausstellung am vergangenen Samstag gemacht habe. «Diese müssten wir aber selber organisieren.»

Artgarden ist ein gutes Stichwort, am Dienstag war der letzte Tag der rund dreieinhalbwöchigen Ausstellung an der Oberen Bahnhofsstrasse. Peter Spitzli, der den Event verantwortet, zieht mit einem Wort Bilanz: «überwältigend.» Er macht das an der Besucherzahl fest, die mit verschiedenen Techniken gemessen worden sei. Er macht das auch fest am Zuspruch der Bevölkerung. Jener der Politik ist Artgarden im Grunde auch gewiss. Man sitzt demnächst trotzdem zusammen und tauscht sich aus. Es geht um die Frage, ob die Ausstellung schon im nächsten oder erst im übernächsten Jahr wieder in Wil stattfinden wird.

Bis zum frühen Nachmittag war der Himmel über der Stadt blau. Bild: Renato Schatz

Heute Mittwoch werden die insgesamt 15 Plätze geräumt. Am Freitagmittag sei der Abbau beendet. Weg sind dann längst auch die etwa 120 Marktfahrenden des gestrigen Maimarktes, der – im Gegensatz zum Viehmarkt – deutlich erfolgreicher verlief. Zumindest musste, wer den Ständen zwischen der Oberen Bahnhofsstrasse und dem Hofplatz entlangschlenderte, Geduld walten lassen. Denn die Altstadt war voller Menschen, die dieses und jenes kauften, etwas assen oder tranken, einander suchten oder wiedersahen. Wem es zu eng wurde, konnte zum Viehmarktplatz gehen. Dort hatte es Platz. Und keine einzige Kuh.

