Wil Katastrophenszenario Stromknappheit: Kann ein Batteriespeicher das Risiko mindern? Laut Bund zählt ein temporärer Mangel an Strom zu den grössten Gefahren für die Schweiz. Um die Versorgungssicherheit zu erhöhen, soll der Stadtrat die Anschaffung eines Batteriespeichers erwägen, fordert SVP-Parlamentarier Dominik Egli. Auch die Umstellung auf erneuerbare Energie spricht dafür. Gianni Amstutz Jetzt kommentieren 02.12.2021, 19.00 Uhr

Das Stromnetz könnte bald an seine Grenzen kommen. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Es ist Januar. Meteorologen warnen vor einem bevorstehenden Kälteeinbruch in ganz Europa. In den folgenden Tagen sinken die Temperaturen, und es kommt zu Schneefällen bis in tiefe Lagen. Es zeichnet sich eine Mangellage auf dem Strommarkt ab, da der Stromverbrauch stark ansteigt und gleichzeitig mehrere Braunkohlekraftwerke in Osteuropa aufgrund technischer Probleme ausser Betrieb sind.

Das Angebot kann mit der Nachfrage nicht mehr mithalten, und es droht eine Überlastung des Stromnetzes. Der Bund ruft zum Stromsparen auf, die Wirkung reicht jedoch nicht aus. Nur kontrollierte Netzabschaltungen während bestimmter Zeiten für ganze Gebiete können dem Problem beikommen. Auch Teile des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft werden heruntergefahren.

Dieses Szenario mag unwahrscheinlich klingen, es wird vom Bund in seiner Gefahren- und Risikoanalyse jedoch so beschrieben. Im Bereich «Technik» ist es gar «das grösste Risiko», wie es im Bericht heisst. Und die Gefahr, dass eine solche Situation eintritt, hat in den vergangenen fünf Jahren zugenommen.

Situation hat sich schon verschärft

SVP-Stadtparlamentarier Dominik Egli Bild: PD

Auch Stadtparlamentarier Dominik Egli (SVP) hat vom Bericht des Bundes Kenntnis genommen – und fordert die Stadt zum Handeln auf. Er sieht dabei eine gewisse Dringlichkeit. So sei Europa im Februar 2021 kurz vor einer solchen Strommangellage gestanden, da das kontinentaleuropäische Stromnetz zwischen Istanbul und Lissabon in Kroatien unterbrochen war.

Das habe zu Überlastungen und Abschaltungen geführt. Die fehlende Leistung im Stromnetz habe auch die Schweiz betroffen. Durch die Abschaltung von Strom-Grossverbrauchern sowie dank der Zuschaltung des nordischen und englischen Stromnetzes hätten die Schweizer Kraftwerke eine Strommangellage und den drohenden Blackout aber verhindern können.

Die Stadt Gossau als Vorbild

Als mögliche Lösung erachtet Egli die Anschaffung eines Batteriespeichers. Dazu hat er einen Vorstoss an den Stadtrat eingereicht. Als Beispiel dient ihm Gossau, das diesen Weg gehen will, um gegen zukünftige Frequenzschwankungen gerüstet zu sein und einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten. Dort hat der Stadtrat bereits Bericht und Antrag ans Parlament überwiesen, um den Kredit für das 2-Millionen-Franken-Projekt zu genehmigen.

Im Fokus steht dabei aber nicht ein Katastrophenszenario, wie es der Bund beschreibt. Vielmehr geht es darum, auch im Alltag Stromspitzen zu glätten. Das hat nicht zuletzt auch finanzielle Vorteile. So kann zu Spitzenzeiten – der Strombezug ist dann besonders teuer – vom Batteriespeicher Strom ins Netz abgegeben werden. Anderseits ist ein Speicher aber auch im Zusammenhang mit der Umstellung auf erneuerbare Energie ein wichtiges Instrument. Denn Wind und Solarenergie werden nicht nur dann produziert, wenn sie benötigt werden. Die Solarenergie ist etwa vom Tag-Nacht-Rhythmus abhängig. Dadurch wird zu gewissen Zeiten besonders viel Energie ins Netz eingespeist. Auch diese Netzspitzen lassen sich mit einer Batterie glätten.

Die Stadt Gossau rechnet, dass sich der Batteriespeicher bereits in zehn Jahren amortisieren lässt – und dies bei einer Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren. Die Anschaffung wäre also sowohl aus wirtschaftlicher, ökologischer als auch aus versorgungstechnischer Sicht sinnvoll. Dominik Egli will deshalb vom Stadtrat wissen, wie dieser die Notwendigkeit der Anschaffung eines oder mehrerer Batteriespeicher beurteilt. Die Antwort steht noch aus.

