Wil Jetzt schlägt er seine Homeruns virtuell: Dominik Scherrer von den Wil Devils steht im Halbfinal der Swiss Baseball E-Sports-League Dominik Scherrer spielt leidenschaftlich gerne Baseball bei den Wil Devils. Coronabedingt entfallen aber seit längerem Trainings- und Spieltage. Grund genug für den 18-jährigen, seine wenige freie Zeit mit E-Sport zu vertreiben – und das erfolgreich. Am Mittwochabend spielt er den Halbfinal in der Swiss Baseball E-Sports League. Christoph Heer 09.02.2021, 12.01 Uhr

Dominik Scherrer steht heute Abend im Halbfinal der Swiss Baseball

E-Sports League. Bild: Christoph Heer

Die europaweit erste Baseball E-Sports League startete in der Schweiz am 11. Januar 2021 mit 12 Junior- und 8 Senior-Teams. Sie ging aus einer Kooperation der Swiss Baseball und Softball Fédération und der Senior eSports AG hervor. Gespielt wird in der Swiss Baseball E-Sports League (SBEL) in einer Junior- (U34) und einer Senior- (Ü35) Online-Liga. Und mittendrin ist Dominik Scherrer (18) aus Wil.

«Alle Schweizer Baseballvereine nominierten einen oder mehrere Spieler, welche mit offiziellen Major League Baseball Teams aus Amerika online gegeneinander antreten.» Scherrer wurde von seinem Verein, den Wil Devils, nominiert – und steht nun im Halbfinal «Mit Können natürlich, aber auch mit einer Prise Glück, das gehört dazu», sagt er lachend.

Dominik Scherrer lebt für den «echten» Baseball, hat sich bei den Wil Devils dank hartnäckigem Training und viel Ausdauer stets verbessert und spielt mittlerweile auch in der Schweizer U23-Auswahl. Scherrer sagt:

«Seit 2013 ist Baseball ein grosser Teil meines Lebens.»

Seine Ziele seien, stets gute Tabellenplatzierungen zu erreichen und bei jedem Spiel Top-Leistungen abzuliefern.

In den USA mit Baseballvirus infiziert

Wie kommt es aber, dass sich ein junger Wiler derart für die amerikanische Sportart interessiert? Angefangen habe es damit, dass er mit seiner Familie in den USA und in Kanada Freunde besucht hat. Im Fernsehen sei dabei ein Baseballspiel übertragen worden. «Seit diesem Zeitpunkt bin ich begeistert von dieser Sportart», sagt Scherrer. Baseball wäre eigentlich für jeden geeignet, doch hier in der Schweiz müsse man sich bewusst sein, dass Baseball zu den Randsportarten gehöre und dementsprechend nur ein geringes Medieninteresse auf sich ziehe.

Der junge Sportler interessiert sich in seiner Freizeit zudem für Lastwagen – und befindet sich dementsprechend im dritten Lehrjahr zum Lastwagenmechatroniker – und steht ebenso gerne auf seinen Skiern. Doch aktuell steht sein Halbfinal von heute Abend im Fokus.

Gegen einen Spieler der Therwil Flyers könnte er es mit einem Sieg in den Final der Swiss Baseball E-Sports League schaffen. Schon die Qualifikation für den Halbfinal darf als Erfolg betitelt werden, doch Scherrer ist zuversichtlich, dass es für ihn noch weitergehen kann:

«Der Final sollte drin liegen. Nervosität spüre ich schon, das gehört doch auch dazu.»

Die Hoffnung, bald wieder auf dem Platz zu stehen

Obwohl die ESBL eine gute Abwechslung in der trainingsfreien Zeit bietet, kann es Dominik Scherrer kaum erwarten, wieder mit den Wil Devils auf dem Platz zu stehen: «Auf dem Lindenhofareal herrschen top Voraussetzungen für unser Spiel. Der Platz ist immer hervorragend präpariert und die Infrastruktur könnte nicht besser sein», sagt er.

Für seinen Vater Paul ist klar, dass Baseball mittlerweile ein Teil ihres Familienlebens geworden ist. Dass Sportarten wie Baseball in der Schweiz zu den Randsportarten gehörten, störe ihn kein bisschen. «Dominik hat sich allein für diesen Weg entschieden und wir unterstützen ihn, wo wir können.»