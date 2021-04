LIVETICKER Das Wiler Stadtparlament widmet sich Schulthemen Am Gründonnerstag treffen sich Grün, Rot und andere in der Wiler Tonhalle zur vor-österlichen Sitzung des Wiler Stadtparlaments. Schulthemen stehen im Fokus. Verfolgen Sie die Debatte jetzt im Liveticker. Simon Dudle 01.04.2021, 17.21 Uhr

Der Parlamentsticker aus der Tonhalle:

Dritte Sitzung für das Wiler Stadtparlament in diesem Jahr. Bild: PD

17:19 Uhr

Da Luc Kauf die Motion zurückzieht, hat sich das Traktandum erledigt. Eine Abstimmung über die Umwandlung in ein Postulat, wie vom Stadtrat beantragt, wird somit hinfällig.

17:13 Uhr

Der zuständige Stadtrat Jigme Shitsetsang äussert sich. Bisher sei der Preis mit 50 Prozent gewichtet worden. Das wolle man anpassen und den Preis noch mit 30 Prozent gewichten. Auch die Umweltverträglichkeit soll ein wichtiges Kriterium werden und «angemessen berücksichtigt» werden. «Am Schluss muss man aber ergebnisoffen schauen, wer in die Kränze kommt. Das Volumen kann aber auch aufgeteilt werden», sagt Shitsetsang.

17:06 Uhr

Als erstes geht es um die Verpflegung an den Wiler Schulen. Luc Kauf (Grüne Prowil) kann nicht verstehen, dass an den Schulen Küchen zur Verfügung stehen, das Essen aber aus dem Kanton Baselland hergekarrt wird. Trotzdem will Kauf seine Motion zurückziehen. Der Stadtrat hat signalisiert, die Kriterien bei der Vergabe anzupassen. Einer der Aspekte ist, dass der Preis weniger stark gewichtet wird, die Nachhaltigkeit und Regionalität dafür höher.

17:01 Uhr

Christof Kälin eröffnet die Sitzung. Und er stellt fest, dass 38 von 40 Parlamentariern hier sind. Und die anderen beiden sollen später kommen. Kein vorgezogener Osterurlaub also für die Parlamentarier.

16:59 Uhr

Herzlich willkommen aus der Wiler Tonhalle. Ohne Scherz: Am 1. April und Gründonnerstag ist Parlaments-Abend. Simon Dudle tickert durch die drei Traktanden.