Interview «Wil ist offener und toleranter geworden» – die abtretende Stadtpräsidentin Susanne Hartmann blickt auf ihre Amtszeit zurück Als wilde Kandidatin wurde Susanne Hartmann vor acht Jahren zur ersten Wiler Stadtpräsidentin gewählt. Als offizielle CVP-Kandidatin schaffte sie im März den Sprung in die Regierung. Am Sonntag zügelt sie ihr Büro. Ruben Schönenberger 30.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vom Wiler Stadtpräsidium ins Baudepartement des Kantons St.Gallen. Für den neuen Job hat Susanne Hartmann bereits ein passendes Utensil als Abschiedsgeschenk erhalten. Bild: Ralph Ribi

Es ist ein nahtloser Übergang: Am Freitag war der letzte Arbeitstag für Susanne Hartmann als Wiler Stadtpräsidentin, am Montag startet sie als St.Galler Regierungsrätin und Vorsteherin des Baudepartements. In Wil übernimmt ab Montag Daniel Meili ad interim, Hartmanns Nachfolge wird erst am 27. September gewählt, sofern einer der Kandidaten den Sprung im ersten Wahlgang schafft. Zwischen Umzugskarton und Abschiedsblumenstrauss äusserte sich die scheidende Magistratin zu Erfolgen, nicht abgeschlossenen Projekten und ihrer Nachfolge.

Sie haben stets betont, wie wichtig Sie geschlechterdurchmischte Teams finden. Um Ihre Nachfolge streiten sich bisher nur Männer. Das kann Ihnen nicht gefallen.

Susanne Hartmann: Ich fände es grundsätzlich richtig, wenn mindestens zwei von fünf Stadtratsmitgliedern Frauen sind.

Gemischte Teams funktionieren besser. Das gilt nicht nur bezüglich des Geschlechts. Und das gilt nicht nur in der Politik.

Jetzt schauen wir mal, wer noch antritt und was dann passiert. Aber am Schluss entscheidet die Bevölkerung.

Wer auch immer die Nachfolge übernimmt: Was ist die grösste Herausforderung, die er oder sie antreffen wird?

Die Finanzen. Wir sind zwar sehr gut aufgestellt und gut gewappnet für die Zukunft, da wir in den letzten Jahren eine umsichtige Finanzpolitik betrieben haben. Aber die Steuerreform und AHV-Finanzierung (Staf) wird zu Einbussen von zwei bis drei Millionen Franken führen. Dazu kommt die Coronakrise, die sicher zu tieferen Steuererträgen führen wird. Wir haben Eigenkapital, aber das ist auch irgendwann weg. Da muss man vorsichtig sein. Auch der Verkehr wird eine grosse Herausforderung sein. Ich bin aber zuversichtlich, dass die beiden Netzergänzungen sowie die flankierenden Massnahmen die nötigen Entlastungen bringen werden.

Beim öffentlichen Verkehr hat man mit der Rückkehr des Vollknotens ab 2035 den Rank wieder gefunden.

Darüber sind wir sehr froh, auch wenn es erst 2035 so weit sein wird. Wir haben in der Legislatur 2013 – 2016 aktiv für diese Lösung gekämpft. Aber so sind nun mal die Vorlaufzeiten in diesem Bereich. Daneben geht es aber auch um die Strassen. Wir haben die Netzergänzung Nord bei Bronschhofen von der Netzergänzung Ost, die Grünaustrasse, getrennt. Ersteres ist näher bei Wil West, deshalb haben der Kanton, die Region und die Stadt Wil beschlossen, dass diese zuerst realisiert wird. Die Grünaustrasse ist aber nur zeitlich zurückgestellt. Wir brauchen diese Strasse, um das Zentrum zu entlasten. Wenn wir das geschafft haben, können wir auch die Tonhallestrasse abklassieren und erhalten so mehr Lebensqualität für die südliche Altstadt.

Diese Projekte werden Sie auch als Regierungsrätin begleiten.

Ja, und das finde ich cool.

Es könnte aber auch delikat sein. Eine Wiler CVP-Politikerin muss mit der Kantonsbrille über eine Strasse in Wil befinden, für deren Bau dem Kloster Land entzogen werden müsste.

Sachargumente zählen. Ob das jetzt in Wil ist oder in St.Gallen. Wenn diese auf dem Tisch liegen und uns überzeugen, dann machen wir das so. Allfällige Konsequenzen gehören dann halt dazu.

Ebenfalls gerne weitergekommen wären Sie beim «Kathi», der Mädchenschule St.Katharina. Noch immer ist dessen Zustand wegen Rechtsstreitigkeiten in der Schwebe.

Es ist sehr schade, dass wir da nicht weitergekommen sind. Ich bin aber zuversichtlich, dass man eine gute Lösung mit dem «Kathi» finden wird.

Wie sehr stört es das Abschlussfazit, dass Sie dieses Projekt an den Nachfolger oder die Nachfolgerin weitergereicht müssen?

Laufende Projekte gibt es immer. Wir konnten ja ganz viel Anderes abschliessen. Wir haben die Pensionskasse günstig ausgegliedert, die Stadtgeschichte neu aufgearbeitet und beim Hof wird es keine vierte Bauetappe brauchen, die künftige Nutzung ist geklärt. Die Stiftung muss dort eigentlich nur noch das Betriebskonzept absegnen. Und die Vorlage muss noch durchs Stadtparlament und durch den Kantonsrat, weil auch der Kanton einen Beitrag zahlt.

Kann man ein abgeschlossenes Projekt herauspicken, das in den letzten acht Jahren von besonderer Bedeutung war?

Da gibt es ganz viele. Immer noch speziell ist für mich die Gemeindeordnung. Im Februar 2013, einen Monat nach meinem Amtsantritt, mussten wir das schon aufgleisen. Wir haben das im partizipativen Verfahren gemacht. Das hat sich gelohnt. Sportvereine, die Kultur, das Gewerbe, die Kirche, alle waren dabei. Das Geschäft ist danach locker durchs Parlament gekommen und wurde von der Stimmbürgerschaft mit 80 Prozent deutlich angenommen.

Wenn Wil über die Region Schlagzeilen macht, ist das meistens negativ: Die Diskussionen um die Einbürgerung von Bekim Alimi, die gestrichenen Weihnachtslieder, der Logostreit beim FC Wil. Warum fehlen die Good News?

Das liegt an den Medien. Die Medien wollen keine Good News. Die Medien verkaufen Skandale, Unfälle, Verbrechen.

Was hätte denn in Ihrer Amtszeit Potenzial gehabt für Good News?

Wir haben den Vollknoten 2035 wieder zurück. Die SBB lässt die Züge nicht mehr durchfahren, wenn sie zu spät sind. Wir haben ein erfolgreiches Kulturleben.

Die Stadt ist offener und toleranter geworden. Die Integration funktioniert, wir werden im Integrationsbereich schweizweit gelobt. Aber das macht halt keine Schlagzeilen.

Ich wurde vom Schweizerischen Städteverband auch immer wieder für Diskussionsrunden angefragt, unter anderem im Bereich Partizipation und Integration.

Schlagzeilen machten dafür immer mal wieder Komiker, die sich über Wil mokierten. Wie nehmen Sie das auf.

Das ist mir egal. Ich weiss, wie Wil ist. Ich weiss, dass sich die Wilerinnen und Wiler wohl fühlen. Wir haben eine gut durchmischte Bevölkerung, den Ausländeranteil von 27 Prozent finde ich nicht hoch. Das gibt eine Belebung.

Für eine belebte Stadt braucht es Einwohnerinnen und Einwohner, die am öffentlichen Leben teilnehmen. Für viele ist Wil aber einfach die logische Wahl zwischen St.Gallen und Wil.

Wir haben 330 Vereine. Und wir haben praktisch kein Vereinssterben. Es hat für jeden einen passenden Verein. Was viele Leute auch schätzen: Man hat zwar diese Auswahl an Vereinen, muss aber nicht zwingend in einem Verein sein.

Nach Ihrer Wahl im Herbst 2012 haben Sie als Ziel ausgegeben, dass Wil zu einem Wirtschaftszentrum wird, das familien-, kultur und sportfreundlich ist. Wie gut haben Sie das erreicht?

Familienfreundlich sind wir zu 100 Prozent. Nicht nur, weil wir ein Label haben, das uns das attestiert. Wir fördern Kindertagesstätten, bieten Betreuungsangebote an, unterstützen Spielgruppen, fördern die Integration. Im Kulturbereich – das sagen mir Kulturschaffende – ist das Angebot sehr umfassend.

Ausser für Jugendliche.

Ja, für die 15- bis 22-Jährigen fehlen Ausgangsmöglichkeiten.

Kann man das als Stadt nicht fördern?

Das ist zwiespältig. Wir haben jetzt schon an verschiedenen Orten Lärmklagen. Das ist auch nicht eine Aufgabe der Stadt. Natürlich sind wir aber froh um ein Gastronomieangebot für alle Altersgruppen.

Gastronomie als Stichwort: In der Oberen Bahnhofstrasse gibt es davon zu wenig. Die Strasse ist oft wie ausgestorben.

Das ist uns seit Jahrzehnten bewusst. Es fehlt die Gastronomie in den Erdgeschossen. Wenn die Eigentümer ihre Räumlichkeiten mit der Filiale einer internationalen Handelskette belegen wollen, damit sie eine sichere Einnahme haben, können wir da keinen Einfluss nehmen. Und im Gegensatz zur Oberen Bahnhofstrasse hat das Gastronomieangebot in der Altstadt deutlich zugenommen. Vor fünf Jahren hiess es dort noch, es sei zu ruhig. Jetzt gibt es ein sehr diverses Angebot an guter Gastronomie. Das belebt.

Zur Belegung beitragen können grössere Aussenflächen, wie sie derzeit wegen der Abstandsregeln unbürokratisch ermöglicht wurden. Behält man das gleich bei?

Es braucht halt immer Platz für Feuerwehr und Rettungsdienste. Wir haben das unkompliziert ermöglicht. Ich denke, dass wir das weiter so handhaben können.

Bei Ihrer Wahl haben Sie neben Zielen auch den Weg skizziert. Sie haben Wert gelegt auf die Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden. Wil müsse als grösste Stadt eine Führungsrolle übernehmen, ohne jemanden zu übergehen. Das tönt nach einem Spagat.

Ich habe das Gefühl, der Spagat wurde kleiner. Die Zusammenarbeit klappt gut, die Rückmeldungen der Gemeinden sind auch gut. Für mich war immer klar: Ein starkes Zentrum braucht eine starke Region und eine starke Region braucht ein starkes Zentrum. Wir sind aufeinander angewiesen. Es ist ein Geben und Nehmen.

Susanne Hartmann blickt im Interview auf acht Jahre Stadtpräsidium zurück. Bild: Ralph Ribi

Bei einem Rückblick fragt man sich immer auch, was fehlen wird. Und was nicht.

Es gibt zumindest kein Thema, bei dem ich mich freue, dass ich es nun los bin. Ich bin sogar froh, dass ich verschiedene Themen im Bereich Bau weiterhin begleiten kann.

Ich werde das Departement übernehmen, bei dem ich am engsten mit Wil in Verbindung bleibe.

Fehlen wird mir das Team. Vor allem meine Assistentin Martina Lichtensteiger. Sie ist zu einer lieben Freundin geworden.

Einer Ihrer Kollegen im Stadtrat und möglicher Nachfolger als Stadtpräsident, Dario Sulzer, sagte im Interview mit dieser Zeitung, er wünsche sich eine offenere Gesprächskultur im Stadtrat. Hatte man das bisher nicht?

Doch, die haben wir. Ich teile diese Ansicht nicht und habe ihm das auch gesagt. Im Gegenteil – ich werde sehr häufig für meinen effizienten Sitzungsstil gelobt, bei welchem auch die Diskussionen nicht zu kurz kommen. Wenn die Meinungen und die Mehrheitsverhältnisse klar sind, muss man auch mal weitermachen. Wir müssen uns nicht unnötig aufhalten lassen. Ich habe aber nie etwas abgeklemmt.

Mit einem anderen Kollegen, Daniel Stutz, beziehungsweise dessen Departement Bau, Umwelt und Verkehr (BUV) schien es auch nicht immer problemlos zu laufen. Beim Streit um das FC-Wil-Logo haben Sie irgendwann eingegriffen.

Ich bin nicht das einzige Stadtratsmitglied, welches die Zusammenarbeit mit dem BUV als nicht gerade einfach beurteilt. In der Logo-Sache hat eine gewisse politische Sensibilität in der Bearbeitung des Themas gefehlt. Die Stimmung im Stadtrat ist grundsätzlich sehr gut.

Und zwischen Stadtrat und Stadtparlament? Wie haben Sie die Zusammenarbeit empfunden?

Ich persönlich empfinde die Zusammenarbeit als sehr gut. Vorlagen aus meinem Departement habe ich immer durchgebracht.

Das Budget hinterlassen Sie in einem soliden Zustand. Beim Amtsantritt sah das noch anders aus. Wessen Erfolg ist das?

In erster Linie ist das der wirtschaftlichen Entwicklung geschuldet. Man wird als Mitglied der Exekutive gelobt, wenn es finanziell gut läuft, und kritisiert, wenn es nicht gut läuft. Als sich aber ein strukturelles Defizit abzeichnete, habe ich umgehend eine Aufgaben- und Leistungsüberprüfung angeregt – dies nicht zur Freude aller Stadtratsmitglieder. Und wir sind innerhalb der Verwaltung sorgsam mit den Finanzen umgegangen.

Nun wechseln Sie nach St.Gallen ins kantonale Baudepartement. Was nehmen Sie mit? Was macht Wil besser als der Kanton?

Im Energiebereich hat der Kanton Nachholbedarf. Natürlich muss ich mich aber auch zuerst einmal in die Dossiers einarbeiten und schauen, was alles schon aufgegleist ist.

Der Zeitpunkt für den Absprung ist ideal. Einverstanden?

Es gibt nie einen idealen Zeitpunkt. Ich habe mir den Zeitpunkt auch nicht ausgesucht. So genau habe ich nie geplant. Als Benedikt Würth zurückgetreten ist, wurde ich angefragt. Da habe ich mir überlegt, will ich nochmal 10, 15 Jahre in Wil bleiben? Würde ich überhaupt so lange gewählt werden? Von den Themen hätte ich mir das schon vorstellen können. Vermutlich wären vier weitere Jahre als Stadtpräsidentin ideal gewesen. Aber vom Alter her ist der Zeitpunkt tatsächlich nicht schlecht.

Mit 50 nochmals was Neues anzugehen, ergibt schon Sinn und so freue mich sehr auf die neue Herausforderung.