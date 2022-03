Der Lärm in Wil ist ein Dauerthema für Stadt und Kanton

Wil In über 300 Häusern ist es zu laut – der Lärm ist ein Dauerthema für Stadt und Kanton Der Verkehr führt dazu, dass es in 302 Wohnhäusern in der Stadt zu laut ist. Lärmarme Beläge, Schallschutzfenster oder Temporeduktionen würden helfen, den Lärm zu reduzieren. Auch die Netzergänzung Nord würde den Strassenlärm aus der Stadt bringen, wie Stadt und Kanton sagen. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

Am Schwanenkreisel in Wil treffen die Hauptverkehrsachsen der Stadt zusammen. Bild: PD

Betrachtet man die Stadt Wil aus der Vogelperspektive, zeigt sich, dass sich die Hauptverkehrsachsen sternförmig im Zentrum treffen. Der Verkehr konzentriere sich auf den Schwanenkreisel, was bei Verkehrsspitzenzeiten zu Lärmbelastungen führe, sagt Marcel Frei vom städtischen Tiefbauamt.

Nicht nur das: Wie eine Auswertung des «Tagblatts» zeigt, ist es in der Stadt Wil in über 300 Wohnhäusern zu laut. Das heisst, der Immissionswert, der zwischen 60 und 69 Dezibel liegt, wird erreicht. Auch wenn nach Vorgaben des Bundes bei diesem Grenzwert noch dringlich gehandelt werden muss, ist der Lärmpegel zu hoch. Bei zwei Wohnhäusern wird am Tag über 70 Dezibel gemessen und somit wird der höchste Grenzwert, der Alarmwert, überschritten. Hier wären Lärmschutzmassnahmen nötig.

Ein Dauerthema für Stadt und Kanton

Andreas Kästli, stellvertretender Kantonsingenieur Kanton St.Gallen. Bild: PD

Die Zahl der Grenzwertüberschreitungen scheint in Wil gross zu sein. Der Verkehr und der Lärm seien jedoch vergleichbar mit anderen Städten, sagt Andreas Kästli, stellvertretender Kantonsingenieur und Zuständiger für die Lärmschutzmassnahmen beim Kanton St.Gallen. Der Lärmschutz sei ein Dauerthema in den Städten. Und was wird dagegen gemacht? Heute arbeite man auch oft präventiv, sagt Kästli. So werde bei jedem neuen Strassenprojekt der Lärm berücksichtigt.

Ein Beispiel sei die Netzergänzung Nord. «Durch die Verkehrsverlagerung wird das Zentrum vom Lärm entlastet, dafür wird es aber an anderen Orten lauter», sagt Kästli. Man müsse abwägen, wer mehr profitiere und wie der Lärm gesamthaft reduziert werden könne.

Mit der Netzergänzung Nord, dem Autobahnanschluss im Westen der Stadt und den weiteren geplanten Strassenraumprojekte profitiere die Bevölkerung vom tieferen Verkehrsaufkommen im Zentrum und somit von einer Lärmentlastung, sagt Frei vom städtischen Tiefbauamt.

Temporeduktion als Eindämmung der Lärmquelle

Weitere Massnahmen helfen, den Lärm zu reduzieren. Dies seien nebst Schallschutzfenster auch Lärmschutzwände, sagt der stellvertretende Kantonsingenieur Kästli. Letzteres wurde zum Beispiel bei der Autobahnzufahrt auf der Georg-Rennstrasse angebracht. Zudem werden seit zehn Jahren Lärmschutzbeläge eingebaut. Jener an der Lerchenfeldstrasse, vom Schwanenkreisel Richtung Osten, müsse nun aber wegen Verformungen ersetzt werden. Die Langlebigkeit solcher Beläge müsse noch verbessert werden, sagt Kästli. Aber:

«Mit lärmarmen Belag kann man eine ganze Reihe von Häusern schützen.»

In der Stadt St.Gallen prüfe der Kanton derzeit auf dem ganzen städtischen Gebiet, wo eine Temporeduktion erforderlich sei. Der Lärmschutzbeauftragte sagt: «Das könnte zu einem späteren Zeitpunkt auch in Wil Thema werden.»

Marcel Frei, Leiter Tiefbau, Stadt Wil Bild: PD

«Die Reduktion der Geschwindigkeit ist ein effizientes Hilfsmittel zur Eindämmung des Lärms an der Quelle», sagt auch Marcel Frei vom städtischen Tiefbauamt. Die Verkehrssicherheit werde erhöht und die Lärmemission in Wohngebieten gesenkt. Aber:

«Für die Umsetzung braucht es eine breit abgestützte Mitwirkung und das Verständnis der Bevölkerung.»

Aktuell seien Projekte für Lärmsanierungsmassnahmen an verschiedenen lärmbelasteten Liegenschaften in Absprache mit den Eigentümern erarbeitet worden, sagt Frei. Demnächst würden die Massnahmen dem Stadtrat zur Genehmigung unterbreitet. «Geplant sind der Einbau von lärmarmen Belägen sowie die Tempo-30-Streckensignalisationen auf verschiedenen Strassenabschnitten.»

Was bringen die einzelnen Lärmschutzmassnahmen? Ein Schallschutzfenster kann den Lärm um bis zu 15 Dezibel senken. Die Wirkung ist davon abhängig, wie gut das vorherige Fenster war. Waren zuvor moderne Fenster eingebaut, ist der Effekt weniger gross, als wenn es alte Fenster waren. Schallschutzfenster erreichen gegenüber modernen Fenstern nur noch eine Reduktion um vielleicht 5 Dezibel. Lärmschutzwände schützen umso besser, je mehr sie die Sicht auf die Strasse verdecken. Eine hohe Wand kann den Lärm um bis zu 10 Dezibel senken. Ist die Sicht auf die Autos gerade noch verdeckt, wirkt sie noch um 5 Dezibel. Hat man gar Blick auf den Asphalt, wirkt die Wand kaum noch. Lärmarme Strassenbeläge senken den Lärm anfangs um bis zu 6 oder 7 Dezibel. Aber sie verlieren schnell ihre Wirkung, weil die Hohlräume verschmutzen. Auch normale Beläge werden durch Abnutzung lauter. Extrem lärmarme Strassenbeläge senken den Lärm anfangs um 8 Dezibel, aber weil ihre Lebensdauer kurz ist, baut sie der Kanton nicht ein, wie Andreas Kästli, stellvertretender Kantonsingenieur, sagt. Ein lärmarmer Belag, der den Lärm nur um 3 bis 5 Dezibel senkt, hat eine längere Lebensdauer. Wie gut lärmarme Beläge wirken, wird von Spezialunternehmen und mit einem normierten Verfahren getestet. Dazu fahren die Fachleute mit einem Anhänger, der voller Mikrofone ist, über den Belag. In letzter Zeit und auch wegen Bundesgerichtsurteilen sind Geschwindigkeitsreduktionen ein Thema. Senkt man das Tempo von 50 auf 30 Stundenkilometer, gewinnt man 3 Dezibel. Aber wenn die Autofahrerinnen und -fahrer auf einer mit 50 signalisierten Strecke bereits 40 fahren, weil schneller nicht möglich ist, wirkt sich eine Temporeduktion nicht mehr gleich stark aus. (mha)

