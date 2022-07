Wil: In der Liegenschaft Turm sind nun 20 ukrainische Flüchtlinge

Wil In der Liegenschaft Turm sind 20 ukrainische Flüchtlinge untergebracht worden – für weitere vier Familien wird nun Platz geschaffen Seit rund fünf Jahren steht die Liegenschaft Turm leer, dies seit die Feuerwehr an den Stadtrand umzog. Nun hat die Stadt Wil mitgeteilt, dass 20 ukrainische Flüchtlinge im Turm untergekommen sind. Alain Rutishauser 12.07.2022, 15.20 Uhr

Die Liegenschaft Turm an der Tonhallenstrasse in Wil beherbergt derzeit 20 ukrainische Flüchtlinge. Bild: Sabrina Manser

2017 zog die Wiler Feuerwehr aus der Liegenschaft Turm an der Tonhallenstrasse aus und quartierte sich an der Bronschhoferstrasse am Stadtrand ein.. Seither steht das Haus leer und wird nur noch gelegentlich genutzt. Im Mai 2022 hat das Wiler Stadtparlament nun einer kooperativen Entwicklung der Liegenschaft Turm zugestimmt und Kredite in Höhe von 500'000 Franken genehmigt. Ziel ist es, das Gebäude zur Zwischennutzung für die Bevölkerung zu öffnen. Ausserdem soll überprüft werden, ob es als Unterbringung der Musikschule geeignet wäre.