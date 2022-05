Kathi Wil: Das neuste Musical trägt den Titel Survival

Wil Im Kathi-Musical müssen Jugendliche auf einem Zeltplatz zu sich selbst finden – und überleben Am 15. Juni feiert das neueste Musical der Wiler Mädchensekundarschule St.Katharina Premiere. «Survival» ist bunt, knallig – und regt doch zum Nachdenken an. Christof Lampart 31.05.2022, 17.00 Uhr

Eine Szene aus dem Camp-Alltag. Bild: Christof Lampart

Das jährliche Musical ist am Kathi nicht mehr wegzudenken. Seit im Jahr 1995 anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums der Wiler Mädchensekundarschule die Schülerinnen der Abschlussklasse die Tradition mit der «Poperette» «Nöd sicher – sicher nöd» begründeten, ist es der musikalische Höhepunkt eines jeden Schuljahres.

Dieses Jahr, bei der nunmehr 29. Produktion, arbeiteten nicht weniger als 49 Schülerinnen intensiv am Stück «Survival». Dieses soll nicht nur «ein Musical über Leben» (so lautet der Untertitel) werden, sondern ein Erlebnis für alle Beteiligten.

Ein Zeltplatz voller Jugendlicher

Die Idee, das Stück auf einem Zeltplatz in Nordeuropa spielen zu lassen, kam von den Jugendlichen selbst. Autorin Pamela Dürr griff die Zeltplatz-Idee auf und schrieb dann den Jugendlichen das Stück auf den Leib. Auch gestalteten die Schülerinnen ihre Charaktere selbst. Mit Hilfen von Steckbriefen schuf jede ihre eigene Bühnenfigur und gab ihr einen Charakter und ein Aussehen.

Die Jugendlichen verkörpern selbst geschaffene Charakteren. Bild: Christof Lampart

So tummeln sich im Camp, in dem die Jugendlichen wieder zu sich selbst finden sollen, keineswegs Durchschnittspersönlichkeiten, sondern solche, die abseits der Norm agieren. Dabei ist es egal, ob die jungen Menschen wegen Corona, Krieges oder digitaler Überforderung hier gelandet sind. Was zählt, ist, dass die Cosplayer, Socials, Asocials und Detectives – so nennen sich die Gruppen – wieder zu sich selbst finden. Doch das ist im Lager, in dem unheimliche Dinge vor sich gehen, und in dem die Lagerleitung zunehmend überfordert ist, gar nicht so leicht. Das Stück trägt nicht umsonst den Titel Survival – zu Deutsch: Überleben.

Auch im Privaten gibt es viel Neues

Den beiden Kathi-Lehrerinnen Heidi Wiederkehr (Hauptleitung und Kostüme) und Sabine Burkhardt (Regie, Maske, Bühne und Licht) gefällt, wie intensiv sich die Sekundarschülerinnen in den Werdeprozess des Musicals eingebracht haben. Wiederkehr freut sich:

«Alle haben mitgemacht und dabei manchmal Talente an sich entdeckt, die sie vorher nicht bei sich vermutet hatten.»

Und Burkhardt ergänzt: «Es geht in ‹Survival› nicht nur ums persönliche Überleben, sondern um die Gestaltung vieler persönlicher Leben. Aber auch im Privaten müssen sich die Schülerinnen mit viel Neuem auseinandersetzen; auch hier geht es für sie gewissermassen ums Überleben.» Insgesamt werden die Schülerinnen binnen zwei Wochen nicht weniger als 13 Vorführungen haben; davon sind neun öffentlich.

Die Aufführungsdaten 16 Uhr: Sonntag, 19. Juni und Sonntag, 26. Juni. 19.30 Uhr: Mittwoch, 15. Juni; Freitag, 17. Juni; Samstag, 18. Juni; Freitag, 24. Juni; Samstag, 25. Juni; Mittwoch, 29. Juni und Donnerstag, 30. Juni.