Wil Im Bergholz kehrt wieder Leben ein: «Wir möchten den Kindern etwas Abwechslung bieten» Der Wiler Sportpark hat für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren wieder geöffnet. Das Angebot kommt gut an, aus finanzieller Sicht lohnt es sich für die Betreiber aber nicht. Gianni Amstutz 04.02.2021, 17.13 Uhr

Zur sichtlichen Freude der Kinder hat das Hallenbad im Bergholz für sie wieder geöffnet. Bild: PD

Während die meisten Freizeitanlagen und Läden geschlossen haben, ist im Bergholz in den vergangenen Tagen wieder etwas Leben eingekehrt. Der Sportpark hat seit dem 25. Januar wieder geöffnet – allerdings nur für eine spezielle Besuchergruppe. Zutritt erhalten nur Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Der Sportpark Bergholz macht damit Gebrauch von einer Ausnahmeregelung des Bundesamtes für Gesundheit. Denn Aktivitäten im Bereich Kultur und Sport sind für unter 16-Jährige explizit erlaubt.

So bietet der Sportpark Bergholz seit rund zwei Wochen wieder Schwimm- und Eislaufkurse für Schulen und Private an und öffnet an den Nachmittagen die Türen für öffentliches Schwimmen und Eislaufen. Dies weniger aus finanziellen Überlegungen, wie Sabin Rickenbach, Geschäftsführerin des Sportparks, sagt:

Sabin Rickenbach, Geschäftsführerin des Sportparks Bergholz. Bild: PD

«Den Sportpark zu öffnen, rentiert für uns nicht.»

Trotzdem habe man sich dazu entschlossen, denn so könnte man den Kindern und Jugendlichen wenigstens etwas Abwechslung im Alltag bieten.

Rund 30 bis 50 Besucher pro Tag im Hallenbad

Das Angebot scheint anzukommen. In der vergangenen Woche seien die Besucherzahlen zwar noch relativ bescheiden ausgefallen. An einem Nachmittag habe es nur gerade etwa zehn Kinder im Schwimmbad gehabt. In dieser Woche seien es bereits etwa drei- bis fünfmal so viele, sagt Sabin Rickenbach. Wahrscheinlich habe es sich zuerst noch rumsprechen müssen, dass der Sportpark wieder geöffnet habe. Auch beim öffentlichen Schlittschuhlaufen bewegen sich die Zahlen in diesem Rahmen.

Obwohl die Schulferien auch im Thurgau ab der nächsten Woche vorbei sind und damit die Besucherzahlen wieder etwas zurückgehen dürften, bleibt der Sportpark für seine jüngere Kundschaft weiterhin – vorläufig bis Ende Februar – in seiner jetzigen Form geöffnet. Zudem starten in der nächsten Woche die Trainingsgruppen und Schwimmkurse, die der Sportpark anbietet, mit rund 170 Kindern. Da allerdings in Gruppen von maximal acht Kindern trainiert werde, sei auch dies mit den geltenden Bestimmungen problemlos möglich, sagt die Geschäftsführerin.

Strikte Regeln zur Vermeidung von Ansteckungen

Dass die Kinder nicht gleich scharenweise in den Sportpark strömen, hat etwas Gutes. Schliesslich ist die Öffnung nur dank der Einhaltung eines Schutzkonzepts möglich. So gilt für Kinder ab zwölf Jahren eine Maskenpflicht und es wird darauf geachtet, dass der Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten wird.

Eine Ausnahme bilden die Wasserbecken. Im Wasser müssten die Kinder beim Plantschen keinen Mindestabstand einhalten – und natürlich auch keine Maske tragen, sagt Sabin Rickenbach. Studien hätten gezeigt, dass eine Übertragung durch das Chlor im Wasser praktisch ausgeschlossen werden kann.

Da die Eltern ihre Kinder im öffentlichen Schwimmen nicht begleiten dürften, gelte für den Einlass ins Schwimmbad ein Mindestalter von zehn Jahren. Die Kinder müssten das Bad selbstständig betreten und verlassen können. Dieses Mindestalter für den unbegleiteten Schwimmspass gelte im Bergholz schon seit längerem.