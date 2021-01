Wil «Ich war besorgt, dass es an den Sitzungen zu Ansteckungen kommen könnte»: Parlamentspräsident Roland Bosshart blickt zurück auf sein Amtsjahr Die Amtszeit von Roland Bosshart als «höchster Wiler» endet mit der Sitzung am 14. Januar. Sie war geprägt von der Coronapandemie, die auch vor der Politik nicht haltmachte. Gianni Amstutz 05.01.2021, 14.14 Uhr

Speditive Sitzungen waren Roland Bosshart stets ein Anliegen. Bild: PD

Jeder Parlamentspräsident hat seinen eigenen Stil, wie er die Sitzungen leitet. Bei Ihnen fiel auf, dass Sie bestrebt waren, die Sitzungen pünktlich zu beenden und nicht über Verlängerungen abstimmen liessen. Warum?

Roland Bosshart: Es war mein Ziel, nie eine Verlängerung zu machen. Ich finde, nach einem langen Arbeitstag genügt eine dreistündige, konzentrierte Sitzung. Mir war ein speditiver Ablauf der Sitzung sehr wichtig. Ausserdem habe ich das Gefühl, dass nach drei Stunden Debatte die Konzentration nachlässt und die Debatte eher etwas gehässiger wird. Hinzu kam die Coronasituation, wodurch längere Sitzungen ohnehin nicht sinnvoll gewesen wären.

Eine Möglichkeit, die Sitzungen straff zu halten, wäre eine Beschränkung der Redezeit. Sähen Sie das als probates Mittel?

Ich habe mich dafür schon vor einigen Jahren im Parlament stark gemacht. Aber viel Zuspruch erhielt ich dafür nicht. Die Parlamentsmitglieder wollen nicht gerne eingeschränkt werden. Ich habe anfangs als Parlamentspräsident versucht, zu lange Voten mit der Glocke zu unterbinden. Das ist aber auch schwierig.

Weshalb?

Es fühlt sich schnell jemand benachteiligt. Solange es kein festgesetztes Zeitlimit gibt, kann es schnell etwas willkürlich wirken, wenn man als Parlamentspräsident jemanden unterbricht. Später habe ich dann einfach versucht, Redner dazu aufzufordern, langsam zu einem Ende zu kommen, wenn sie zu ausschweifend wurden. Ich denke, damit ist es mir gut gelungen, die Sitzungen speditiv durchzuführen.

Ausser bei der Budgetsitzung im Dezember.

Mit über siebeneinhalb Stunden war die Sitzung im Dezember die längste. Bild: Gianni Amstutz

Das stimmt natürlich, die Budgetsitzung ist immer etwas länger. Dass sie erst nach Mitternacht endete, ist dann aber des Guten zu viel. Das sollte nicht so sein.

In Wil ist das aber schon zur Gewohnheit geworden. Müsste sich das Parlament hier selbst etwas mässigen und nicht über jedes kleinste Detail debattieren?

Ich glaube, die vielen Anträge waren Ausdruck eines Misstrauens gegenüber dem vorherigen Stadtrat. Ich hoffe schon, dass sich diese Misstrauenskultur ändert mit der neuen Zusammensetzung des Parlaments und des Stadtrats. Gleichzeitig kann man diese Liebe zum Detail, die viele Parlamentsmitglieder und die Geschäftsprüfungskommission bei der Behandlung des Budgets an den Tag legen, auch positiv sehen.

Inwiefern?

Es zeigt, dass die Parteien keinen Aufwand scheuen und ihre Verantwortung als Kontrollorgan wirklich wahrnehmen. Das Budget wird sehr akribisch bearbeitet, was grundsätzlich gut ist.

Grundsätzlich wäre es Ihnen aber schon lieber, die Dezembersitzung würde nicht über sieben Stunden dauern.

Ja, vielleicht müssen wir uns im Parlament zukünftig etwas stärker auf das Wesentliche konzentrieren. Aber nochmals: Dass das Parlament das Budget sorgfältig bearbeitet, ist positiv zu werten. Mir persönlich wäre es aber lieber, wir müssten nicht bis spät in die Nacht debattieren. Ich könnte mir daher vorstellen, dass man die Budgetsitzung früher beginnen könnte, vielleicht schon um 14 statt erst um 17 Uhr. Aber vielleicht würde sie dann nur noch länger dauern (lacht).

Der Stadtpräsident arbeitet eng mit der Stadtkanzlei zusammen. War es eine besondere Herausforderung, dass Stadtschreiber Hansjörg Baumberger Ende September aufgehört hat oder konnte das durch den Einsatz des ehemaligen Stadtschreibers Armin Blöchlinger gut aufgefangen werden?

Das lief reibungslos. Natürlich war der Abgang von Hansjörg Baumberger und dem Stadtschreiberstellvertreter Samuel Peter eine Herausforderung. Es brauchte viele Absprachen und Arbeit im Hintergrund. Aber da Armin Blöchlinger als ehemaliger Stadtschreiber ein grosses Fachwissen mitbrachte, konnten wir das gut meistern.

Neben dem reibungslosen Ablauf der Sitzungen dürfte Sie in Ihrem Amtsjahr vor allem die Coronasituation gefordert haben.

Das ist so. Es war eine spezielle Situation für das ganze Präsidium, die Verantwortlichen der Ratskanzlei sowie das Team der Tonhalle. Es wurde fast zu meiner Hauptaufgabe, den Parlamentsbetrieb irgendwie aufrecht zu erhalten.

Stand denn die Fortsetzung des Parlamentsbetriebs mal auf der Kippe?

Wir hatten natürlich ein paar Sitzungsabsagen im Frühling, was allerdings teilweise auch dem Mangel an Traktanden geschuldet war. Danach haben wir ein Schutzkonzept eingesetzt und dieses laufend optimiert. So war es glücklicherweise möglich, alle Sitzungen durchzuführen. Eine Garantie dafür gab es aber nicht.

Können Sie das etwas ausführen?

Wenn beispielsweise fast eine komplette Fraktion erkrankt wäre, hätte dies zu einer Verzerrung der Kräfteverhältnisse im Parlament führen können. Ob dann eine Durchführung der Sitzung noch sinnvoll beziehungsweise möglich gewesen wäre, bezweifle ich. Ich war auch stets besorgt, dass es an den Sitzungen zu Ansteckungen kommen könnte. Schliesslich trage ich als Parlamentspräsident die Verantwortung.

Bisher lief aber alles ohne Komplikationen.

Zum Glück. Wir haben vor jeder Sitzung sorgfältig geprüft, wie wir für alle eine sichere Teilnahme sicherstellen können. Dabei stand auch ein alternativer Ort zur Debatte. Mir war es aber ein Anliegen, die Sitzungen in der Tonhalle durchzuführen, wo wir die Abläufe und Gegebenheiten kennen. An dieser Stelle will ich dem Tonhalle-Team einen besonderen Dank aussprechen, das eine grossartige Arbeit geleistet hat.

Wegen Corona fielen auch die meisten Anlässe aus, an denen Sie als Stadtparlamentspräsident das Parlament gegen aussen vertreten hätten. Wie sehr bedauern Sie das?

Zahlreiche Anlässe fielen der Pandemie zum Opfer. Eine Ausnahme war die Verabschiedung von Stadtpräsidentin Susanne Hartmann Ende August in kleinem Rahmen. Bild: Gianni Amstutz

Das ist sehr schade. In Kontakt zu kommen mit der Bevölkerung und mit Wilerinnen und Wilern, die sonst vielleicht nicht viel mit Politik zu tun haben, das war für mich auch ein Grund, weshalb ich dieses Amt übernommen habe. Ich hätte mich gefreut auf diesen Austausch mit neuen Leuten. Es war mein Ziel, der Bevölkerung zu zeigen, dass das Parlament gute Arbeit leistet und Vorurteile abzubauen. Das hat leider gefehlt.

Bereits in Ihrem Antrittsinterview im Januar 2020 haben Sie gesagt, die Bevölkerung solle das Parlament verstärkt positiv wahrnehmen. Nun konnten Sie dieses Ziel nicht in Ihrer Botschafterfunktion verfolgen. Trotzdem konnten Sie Schritte in die Wege leiten, welche die Wahrnehmung des Parlaments stärken.

Ja, wir haben die Sitzungen, welche wegen Corona ohne Publikum stattfinden mussten, im Internet gestreamt. Damit konnten wir doch eine beachtliche Anzahl Leute erreichen. Im Dezember hat das Parlament nun einen Kredit gesprochen, um dieses Angebot fortzuführen und zu verbessern. So wird es künftig möglich sein, die Sitzungen auch auf Abruf anzuschauen. So können wir vielleicht Personen erreichen, die keine Zeit haben, um an einem Donnerstagabend um 17 Uhr in die Tonhalle zu kommen oder nicht mehr so mobil sind. Auch für Personen, die sich nur für ein bestimmtes Thema interessieren, oder für die politische Bildung in den Schulen könnte das Angebot interessant sein.

Ebenfalls in Ihrem Interview im Januar haben Sie betont, wie wichtig Ihnen Werte wie Solidarität und Gemeinschaft sind. Beides stand im vergangenen Jahr auf dem Prüfstand.

Am Anfang der Krise war eine grosse Solidarität spürbar. Später wurden die Differenzen in unserem Land immer grösser. Ich hoffe, dass es uns gelingt, als Gesellschaft wieder stärker zusammenzurücken.

Ihr Fazit zu Ihrem Jahr als Stadtpräsident?

Es war trotz oder gerade wegen der schwierigen Umstände ein spannendes und lehrreiches Jahr. Ich möchte mich gerne bedanken: bei den Parlamentsmitgliedern und den Parlamentsdiensten für die kollegiale Zusammenarbeit und bei meiner Familie für die aufbauende Unterstützung.