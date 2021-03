Wil Holprige Toggenburgerstrasse: Bis zur Sanierung dauert es noch – die Bagger müssen gleich zweimal her Die meistbefahrene Strasse der Stadt Wil verkommt immer mehr zu einer Buckelpiste. Doch die Umgestaltung wird noch mehrere Jahre auf sich warten lassen. Nächstes und übernächstes Jahr wird deshalb das Notwendigste saniert. Simon Dudle 12.03.2021, 17.00 Uhr

Vorgesehene Plananpassungen beim Knoten Rainstrasse sorgen beim Betriebs- und Gestaltungskonzept Toggenburgerstrasse für Verzögerungen. Bild: Simon Dudle

Wohl dem, der keine guten oder gar keine Stossdämpfer hat. Eine Fahrt auf der Toggenburgerstrasse vom McDonald's-Kreisel ins Wiler Stadtzentrum oder umgekehrt kommt immer mehr einem Ritt gleich. Verwunderlich ist dies nicht, handelt es sich bei der Toggenburgerstrasse doch um die meistbefahrene Strasse auf städtischem Gebiet. Im vergangenen Jahr wurden bei der Messstelle Lindengut knapp 5,7 Millionen Fahrzeuge gezählt. Allein am Rekordtag (27. November) waren es über 20'000 Fahrzeuge.

Wer auf dieser Strasse «reitet», der stellt sich unweigerlich die Frage: Wann erfolgt die Sanierung? 2022 und 2023 soll es so weit sein, teilt das für diese Strasse verantwortliche Tiefbauamt des Kantons St.Gallen auf Anfrage dieser Zeitung mit. Gemacht wird dann allerdings nur das Notwendigste.

Schon vor fünf Jahren gab es Pläne

Das hängt damit zusammen, dass ein paar Jahre später schon wieder Bagger auffahren werden. Wie bitte? Um dies zu verstehen, ist ein Blick in die Vergangenheit notwendig. Schon vor rund einem Jahrzehnt war die Rede, ein Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) umsetzen zu wollen, die Strasse also umzugestalten. Im Jahr 2012 beantragte der damalige Wiler Stadtrat, das BGK Toggenburgerstrasse gegenüber jenem der Zürcherstrasse vorzuziehen. Das kantonale Tiefbauamt unterstützt diese Pläne.

Weder die eine noch die andere Strasse ist seither umgestaltet worden. Für die Toggenburgerstrasse haben Stadt und Kanton im Jahr 2016 ein Vorprojekt entwickelt, gefolgt von einem Genehmigungs- und Auflageprojekt. Laut Claudia Eugster vom Tiefbauamt des Kantons St.Gallen hat die Stadt zudem eine Variantenstudie in Auftrag gegeben. Dies mit dem Ziel, eine Querverbindung für den Langsamverkehr beim Knoten Rainstrasse, einen weitgehend durchgehenden Mehrzweckstreifen und eine Regimeänderung von einmündenden Gemeindestrassen zu prüfen.

«Auslöser für diese Projektveränderung war das ‹Projet Futur›, das die Anpassung der Gestaltung zur Reduktion der Trennwirkung der Toggenburgerstrasse vorsah. Für die von der Stadt Wil beantrage Weiterentwicklung der Variantenstudie sind erneute verkehrstechnische Abklärungen und die Ausarbeitung eines neuen Projektes erforderlich», sagt Claudia Eugster.

Während der Sanierung jederzeit befahrbar

Heisst konkret: Die Planung und die Vorstudie zum Betriebs- und Gestaltungskonzept werden dieses Jahr wieder aufgenommen. Die Überarbeitung der Vorstudie dauert voraussichtlich bis kommendes Jahr. Mit der Projektierung soll ab 2023 begonnen werden. Claudia Eugster sagt:

«Wann genau mit dem Bau gestartet werden kann, ist unklar.»

Es wird also noch mehrere Jahre dauern, bis es so weit ist. Die Schäden am Strassenbelag sind aber so gravierend, dass nicht so lange gewartet werden kann.

Darum ist nun geplant, die Sanierung vorzuziehen und nächstes Jahr damit zu beginnen. Die Strasse soll jederzeit befahrbar sein, je nach Etappe aber mit Einschränkungen. Wie sich das auf die ohnehin schon oftmals verstopfte Stadt auswirken wird, zeigt sich 2022.