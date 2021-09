Besuch von Polnischen Lehrpersonen in Wiler Oberstufe

Wil «Hier ist die Atmosphäre entspannter»: Lehrer und Schulleiter aus Polen besuchen Oberstufe Sonnenhof Durch die Städtepartnerschaft von Wil und Dobrzen Wielki ist es einer Delegation von polnischen Lehrpersonen möglich, einen Einblick in den Schweizer Schulalltag zu erhalten. Salome Lohner 23.09.2021, 17.00 Uhr

Schulleiter Caesar Camenzind mit polnischen Lehrerinnen und Schulleiterinnen. Bild: Salome Lohner

Alle drei Jahre schickt die Oberstufe Sonnenhof etwa 20 Schülerinnen und Schüler in einen Schüleraustausch nach Polen. Im Gegenzug besuchen Schüler aus einer dortigen Schule die Oberstufe in Wil. Hintergrund ist die Städtepartnerschaft zwischen Wil und Dobrzen Wielki in Polen. Früher profitierten die beiden Städte vor allem bezüglich ihrer Infrastruktur von dieser Partnerschaft. Heute lernen auch die Schulen voneinander. So ist mit dem regelmässigen Schüleraustausch eine Tradition entstanden, die schon seit 15 Jahren gepflegt wird. Jetzt wollen auch die Lehrer Teil dieser Zusammenarbeit sein.

Anfang Woche waren 25 interessierte Lehrpersonen und Schulleiter aus Polen auf Besuch an der Pädagogischen Hochschule in Gossau und in der Wiler Oberstufe Sonnenhof. Ziel war es, die Lehrerausbildung und den Schweizer Unterricht näher kennen zu lernen. Beim Besuch an der Oberstufe Sonnenhof stand unter anderem ein Schulzimmerrundgang auf dem Programm. Dabei konnten die Lehrpersonen in die Schullektionen reinschauen. Schulleiter Caesar Camenzind hat zudem ihre Fragen zum Schweizer Schulsystem beantwortet. «Sie waren sehr interessiert», sagt Camenzind gegenüber unserer Zeitung.

Das polnische Schulsystem ist anders

Beim Besuch der Wiler Oberstufe entdecken die Lehrpersonen und Schulleiter aus Polen diverse Unterschiede zwischen den Systemen. Während die Schweizer Jugendlichen bereits mit 15 Jahren entscheiden, ob sie weiter zur Schule gehen oder eine Lehrstelle suchen wollen, herrscht in Polen eine Schulpflicht bis 18 Jahre. Die meisten Jugendlichen streben dann ein Studium an einer Hochschule oder Universität an. Einen weiteren Unterschied nennt Marek Białokur, Geschichtsprofessor aus Polen:

«Die Schüler und Studenten in Polen hören viel zu oft nur zu, selten können sie selbstständig Aufgaben lösen.»

Ein Grund dafür seien die eher älteren Lehrer. Die meisten davon seien 50 Jahre oder älter. Weil diese schon lange im Lehrerberuf arbeiten und deshalb alte Unterrichtsformen anwenden würden, hätte sich der polnische Unterricht in den letzten Jahren nicht gross weiterentwickelt. Die Lehrperson rede oftmals während der ganzen Lektion, während die Schüler nur zuhören und keine Aufgaben machen würden. Deshalb sei das beliebteste Schulfach Mathematik. «Denn dort darf man selbstständig Aufgaben lösen», sagt Białokur. Weil der Geschichtsprofessor neue Unterrichtsformen kennen lernen will, ist er mit der Delegation von interessierten Lehrpersonen mitgereist.

Starker Konkurrenzdruck

Der Organisator des Besuchs und Leiter der Volkshochschule Wil, Daniel Schönenberger, sagt etwas Ähnliches. Während mehrerer Aufenthalte in Polen sei ihm aufgefallen, dass die Lektionen dort sehr durchgeplant und nicht für den Austausch zwischen Lehrer und Schüler gedacht seien. Weiter sei im Austausch mit den polnischen Besuchern die andere Lernatmosphäre in den Schweizer Schulen zum Thema geworden. An polnischen Schulen sei diese angespannter, weil der Konkurrenzdruck unter Lehrern und Schülern grösser sei, sagte Schönenberger.