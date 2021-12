Gemischtes Fazit nach dem zweiten Sonntagsverkauf in Wil

Wil Gemischtes Fazit nach dem zweiten Sonntagsverkauf vor Weihnachten Dieses Wochenende fand der zweite Wiler Sonntagsverkauf statt. Es war, wie schon am 5. Dezember, eine eher ruhige Angelegenheit. Einige geniessen es, an einem freien Sonntag durch die Obere Bahnhofstrasse zu schlendern, andere hingegen meiden den sonntäglichen Einkaufsbummel aus Prinzip. Christoph Heer 19.12.2021, 18.00 Uhr

Yves Klaus (Mitte), von Klaus Uhren & Schmuck, bedient mit seinem Team am Sonntagsverkauf doch zahlreiche Kunden. Bild: Christoph Heer

Ein Fazit zu ziehen, fällt nach diesem Sonntagsverkauf in Wil nicht leicht. Diese Zeitung hat sich in mehreren Geschäften und bei der Laufkundschaft umgehört. Die Meinungen, ob es einen solchen Sonntag mit geöffneten Läden braucht, gehen weit auseinander.

Bei Klaus Uhren & Schmuck an der Oberen Bahnhofstrasse erklärt Geschäftsführer Yves Klaus, dass er von Kundinnen und Kunden weiss, die an einem Sonntag aus Prinzip nicht vorbeikommen. «Wenn wir für sie eine reparierte Uhr oder ein Schmuckstück zur Abholung bereithaben und ihnen mitteilen, dass wir am Sonntag geöffnet haben, sagen mehrere von ihnen, dass sie mit Bestimmtheit nicht am Sonntag kommen.» Der Unternehmer bilanziert:

«Schlussendlich muss es jeder selbst wissen, ob er das Angebot der offenen Läden am letzten Sonntag vor Weihnachten nutzen will oder nicht.»

Yves (links) und Dölf Klaus sind sich einig: Sonntagsverkäufe bringen nur etwas, wenn möglichst alle Geschäfte mitziehen. Bild: Christoph Heer

Im Uhren-&-Schmuck-Geschäft, das die Familie Klaus schon in der fünften Generation betreibt, herrscht an diesem Sonntag immer wieder ein Kommen und Gehen. Yves Klaus sagt: «Es ist schon eher ruhig, ähnlich wie am 5. Dezember. Für uns ist es aber wichtig, dass möglichst viele Läden an diesen Verkaufssonntagen mitmachen. Entweder alle oder niemand.»

Ein Ehepaar aus Wallenwil, welches das Uhren-&-Schmuck-Geschäft betritt, gibt zur Auskunft, dass es ihm keine Rolle spiele, ob es am Sonntag einkaufen gehen könne. «Wir denken aber, dass es insbesondere für Berufstätige wichtig sein könnte, dass es zwei Sonntagsverkäufe in Wil gibt.»

Sonntagsverkauf ist auch ein Treffpunkt

Draussen, in der Fussgängerzone, versammeln sich im Verlauf des frühen Nachmittags immer mehr Menschen. Sie trinken Punsch und Glühwein, bestellen Marroniportionen oder treffen Gleichgesinnte.

In der Fussgängerzone werden während des Sonntagsverkaufs auch Leckereien verkauft. Bild: Christoph Heer

Auf Anfrage erklären mehrere Personen, dass sie gar nicht wegen des Sonntagsverkaufs hier sind. Er wohne in Wil und schlendere sowieso jeden Sonntagnachmittag durch die Gassen, sagt ein Mann mittleren Alters:

«Einkäufe tätige ich heute nicht, freue mich aber, dass etwas mehr los ist und man einige bekannte Gesichter antreffen kann.»

Eine ältere Frau aus der Region findet es indes überflüssig, dass das Verkaufspersonal im Dezember auch noch an zwei Sonntagen arbeiten muss. Sie sagt:

«Mit diesen Personen habe ich Mitleid. Für mich unverständlich, dass man auch am Sonntag seine Einkäufe tätigen muss.»

Ein Familienvater freut sich hingegen über das Angebot: «Heute kann meine Frau zu Hause ausspannen und ich bin mit meinen zwei Kindern hier. Und natürlich erledigen wir unsere Weihnachtseinkäufe. Super, dass Wil die Sonntagsverkäufe hat.»

Auskünften mehrerer Läden ist zu entnehmen, dass an den Kassen nicht viel los sei. Die Kundschaft zeige sich aber entspannter und bringe mehr Zeit zum Verweilen mit als unter der Woche, wird auf Anfrage mehrmals bestätigt.

Der erste Sonntagsverkauf für ein neues Geschäft

Zum ersten Mal hat Hana Gucher, Geschäftsführerin von L’Air du Sud (Wohnen, Mode, Garten), am Sonntag geöffnet. «Wir haben erst vor vier Monaten eröffnet, da liegt es auf der Hand, einmal zu spüren, wie sich die Kundschaft an den Sonntagen verhält.» Diesen Sonntag laufe es eigentlich ziemlich gut, wie schon am 5. Dezember, sagt Gucher. «Wir geniessen es auch, dass die Kundinnen und Kunden mehr Zeit mitbringen, es ist einfach etwas entspannter.»

Shopping im L’Air du Sud: Geschäftsführerin Hana Gucher (links) berät mit einer Mitarbeiterin (rechts) eine Kundin. Bild: Christoph Heer

Eine der Kundinnen im L'Air du Sud kommt aus Zürich und findet nur lobende Worte über besagtes Geschäft und den Sonntagsverkauf in Wil. «Hier bin ich bestimmt nicht zum letzten Mal gewesen», verspricht sie nach ihrem gemachten Weihnachtseinkauf.