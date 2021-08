Wiler Stadtparlament: Zahlreiche Rücktritte

Wil Gekommen, um zu gehen: Im Stadtparlament gibt es eine Häufung von Rücktritten Drei Mitglieder sind wenige Monate nach ihrer Wahl ins Stadtparlament bereits wieder zurückgetreten. Und auch zum Ende der vergangenen Legislatur gab es viele Wechsel. In der Politik ist der Zeitpunkt eines Rücktritts oft taktisch. Ob sich das lohnt, ist allerdings fraglich. Gianni Amstutz 22.08.2021, 10.16 Uhr

Mit Susanne Gähwiler (SP), Louis Scherrer (SVP) und Roman Rutz (EVP) haben seit Legislaturbeginn im Januar bereits drei Mitglieder des Wiler Stadtparlaments ihren Rücktritt bekanntgegeben. Alle drei nannten eine persönliche Neuorientierung nach einer langen Zeit im Parlament als Grund dafür. Trotzdem ist es eine aussergewöhnliche Häufung, zumal die drei erst im vergangenen Herbst erfolgreich zur Wahl antraten.

Zum Vergleich: In der Legislatur 2017–2020 dauerte es Fast drei Jahre, bis dieselbe Anzahl Rücktritte erreicht war. Erst gegen Ende der vergangenen Legislatur häuften sich die Rücktritte aus dem Stadtparlament. So standen am Ende der Legislatur insgesamt sieben Wechsel zu Buche – und das bei insgesamt 40 Sitzen im Stadtparlament.

Taktische Gründe können Zeitpunkt beeinflussen

Auch wenn das die wenigsten Politiker offen zugeben würden: Dass viele Rücktritte kurz vor oder kurz nach Gesamterneuerungswahlen erfolgen, ist kein Zufall. Vielmehr ist es politisches Kalkül.

Das Stichwort hierbei lautet: Besitzstandswahrung. Parteien wollen ihre Anzahl Sitze bei Wahlen mindestens halten, wenn möglich sogar ausbauen. Das ist mit Bisherigen leichter als mit unbekannten Neulingen. Denn Wählerinnen und Wähler neigen dazu, Bisherige weniger oft von den Wahllisten zu streichen. So lautet zumindest gemeinhin die Annahme.

Doch ob diese korrekt ist, darüber herrscht keine Klarheit. Die Vermutung, dass der Bisherigen-Status den Kandidierenden bei einer Widerwahl hilft, liegt zwar nahe, ob dies aber mehr den Kandidierenden selbst oder auch der Partei hilft, ist nicht belegt.

Unterschiede zwischen den Parteien

Auch die Wahlen im vergangenen Herbst in Wil zeigen kein deutliches Bild. So musste die SVP mit zwei Personen, die nicht mehr antraten, zwar am meisten Sitze mit Neuen erobern, dies gelang ihr allerdings problemlos. Sie konnte ihren Wähleranteil sogar ausbauen.

Die CVP anderseits hätte nur einen Sitz mit einer oder einem Neuen verteidigen müssen, schaffte das aber nicht. Nicht nur das: Von den acht Bisherigen, die wieder antraten, schafften nur sechs die Wiederwahl.

Zweifel am Bisherigen-Bonus

Ob es also tatsächlich einen Bisherigen-Bonus gibt, ist ungewiss. Auch auf die Frage, ob es sich lohnt, vor den Wahlen zurückzutreten und damit der Nachfolgerin beziehungsweise dem Nachfolger mit dem Bisherigen-Status eine bessere Chance zu geben, gibt es keine klare Antwort. Während Valeska Stolz (SP), die nur wenige Monate vor den Wahlen ins Parlament nachrückte, die Wiederwahl schaffte, lief es für Prend Berisha (CVP) weniger gut. Er war für das letzte Jahr der Legislatur in der Legislative, verpasste die Wiederwahl aber.

Einen Königsweg, wie Rücktritte am besten zu timen sind, scheint es also nicht zu geben. Ob unmittelbar vor den Wahlen, danach, in der Legislaturmitte oder an deren Ende spielt eine untergeordnete Rolle. Letztlich sind die persönliche Bekanntheit und die Parteistärke für eine Wahl ins Stadtparlament wohl wichtiger.