Wil: Kurz vor Weihnachten im Caritas-Markt

Wil «Für Geflüchtete aus der Ukraine ist es eine besonders traurige Zeit»: Kurz vor Weihnachten ist im Caritas-Markt viel los Die Leiterin des Caritas-Markts erzählt, was sie im Advent in ihrem Laden erlebt. Pablo Rohner 23.12.2022, 05.00 Uhr

Rita Borner in der Cafeteria des Caritas-Markts in Wil. Bild: Pablo Rohner

Sie habe nur kurz Zeit, sagt Rita Borner, Leiterin des Wiler Caritas-Markts, am Telefon. Zehn Minuten später sitzt sie an einem Tisch in der kleinen Cafeteria neben der Kasse und erzählt, warum.

Kurz vor Weihnachten sei auch in ihrem Markt, der sich unterhalb der Confiserie Hirschy befindet, «viel Betrieb». Die Kundinnen und Kunden, Armutsbetroffene, unter ihnen auch Geflüchtete, kaufen mehr ein, besonders Süssigkeiten und exotische Früchte seien gefragt. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer bräuchten in dieser Zeit mehr Unterstützung und auch sonst gebe es mehr zu tun. Bei winterlichem Wetter müsse etwa auch mehr geputzt werden im Laden.

Doch nicht nur der Winter und das vorweihnachtliche Einkaufsverhalten der Kundinnen und Kunden beschäftigen Rita Borner. In der Adventszeit hätten auch viele das Bedürfnis, über verschiedene Dinge zu reden.

Für Geflüchtete ist der Advent besonders traurig

Für manche Geflüchtete aus der Ukraine sei es eine besonders traurige Zeit. «Es sind die ersten Weihnachten, die sie nicht zu Hause verbringen.» Geht es in solchen Gesprächen um die Situation der Verwandten in der Heimat, fliessen manchmal auch Tränen, sagt Rita Borner.

Ein Lichtblick sei da die Christbaum-Aktion gewesen. Dreissig Tännlein aus dem Wald der Katholischen Administration in der Nähe von Gossau seien vor dem Caritas-Markt kostenlos an Kundinnen und Kunden abgegeben worden. Rita Borner sagt:

«Besonders die Geflüchteten aus der Ukraine hat die Aktion überrascht und sehr gefreut.»

In den letzten Wochen gab es in Wil weitere Aktionen zu Gunsten des Hilfswerks und der durch die Organisation unterstützten Menschen. Die Sammelaktion «Eine Million Sterne» im Rahmen des Wiler Weihnachtsmarkts war Teil einer landesweiten Kampagne der Caritas. 600 Kerzenlichter stellten Helferinnen und Helfer der Caritas in der Oberen Bahnhofstrasse auf, dazu konnte Geld für Armutsbetroffene in der Region gespendet werden. 4200 Franken kamen in Wil zusammen.

Bei der Spendenaktion «Eine Million Sterne» der Caritas kamen in Wil über 4000 Franken zusammen. Bild: PD

Teure Energie noch kein Thema

Spontan war die Aktion der Schülerinnen und Schüler der Bronschhofer Tagesschule Kits, die im Laden selbst gebastelte Geschenke und selbst gebackene Weihnachtsguetzli verteilten.

Weniger ein Thema in den Gesprächen zwischen Einkaufsregalen und Kasse seien die steigenden Preise für Strom und Gas, sagt Rita Borner. Sie rechne aber damit, dass sich dies im neuen Jahr ändern wird. Dann, wenn die Rechnungen mit den höheren Preisen ins Haus flattern. «Die, die wenig haben, wird das, wie immer, am meisten treffen.»