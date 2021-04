Wil Frühlingsputz der anderen Art: Stadtrat beantragt Streichung ungenutzter Kredite Der Stadtrat will zehn Projekte, die nicht umgesetzt, sistiert oder wegen der Rahmenbedingungen nicht realisiert werden können, aus der Investitionsrechnung streichen. Damit kommt er einem Vorstoss der Geschäftsprüfungskommission nach. Gianni Amstutz 08.04.2021, 05.00 Uhr

Die Arealentwicklung Kindlimann kann derzeit nicht umgesetzt werden. Jetzt soll der Kredit dafür gestrichen werden. Bild: PD

Will der Stadtrat in Projekte investieren, muss er die dafür notwendigen Kredite beim Stadtparlament beantragen. Dieses genehmigt die Gelder entweder im Rahmen eines separaten Antrags oder an der Budgetsitzung.