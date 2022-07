Restaurant Hof in Wil schliesst schon diesen Monat

Wil Früheres Ende: Gastronomie im Hof zu Wil schliesst bereits diesen Monat Das Restaurant im Hof zu Wil ist ab Montag, 18. Juli, geschlossen. Das Pächterehepaar Buff hat sich entschieden, den Regelbetrieb aufzugeben. 01.07.2022, 09.54 Uhr

Thomas und Nadine Buff werden das Restaurant im Hof nicht wie geplant im Sommer 2023 verlassen, sondern das Lokal bereits Mitte dieses Monats schliessen. Bild: PD

Die Stiftung Hof zu Wil hatte bereits Anfang April mitgeteilt, dass die Gastronomie im Wiler Wahrzeichen während der Sanierungsphase des Hofs von Juli 2023 bis Oktober 2024 geschlossen bleibt. Und die Pächter, Thomas und Nadine Buff, hatten klar gemacht, dass sie den Hof zu Wil nur noch bis Juni 2023 führen werden. Denn so sehr sich die Gastronomen in Kooperation mit der Stiftung auch um eine Lösung bemüht hatte, waren alle Konzepte letztlich an der Wirtschaftlichkeit gescheitert. Einen Betrieb dieser Grösse während einer 14-monatigen Umbauphase zu stemmen, war, so die Erkenntnis, finanziell schlicht nicht möglich.