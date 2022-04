Raiffeisenbank Wil sprengst Bilanzsumme von zwei Milliarden

Wil Finanzielle und kulturelle Grenzen gesprengt: Raiffeisenbank präsentiert im Circus Knie hohe Zahlen und grosse Artistik Die Raiffeisenbank Wil und Umgebung hat im Circus Knie über den Geschäftsgang informiert und für Kriegsbetroffene in der Ukraine gespendet und den Mitgliedern ein buntes Programm mit Künstlern unterschiedlicher Genres geboten. Josef Bischof 10.04.2022, 12.00 Uhr

Ursus und Nadeschkin sowie Bastian Baker (Bild) bezogen die Bankmitglieder in ihre Spässe mit ein. Hier galt es, die vier Buchstaben richtig zum Wort «Knie» zu platzieren. Bild: Josef Bischof

Finanzielle und andere Grenzen gesprengt Die Raiffeisenbank Wil und Umgebung hat im Circus Knie über ihren Geschäftsgang informiert und für die Ukraine gespendet. Josef Bischof Wenn der Circus Knie sein Zelt auf dem Parkplatz an der Glärnischstrasse in Wil aufstellt, steht zum vornherein fest: Die drei Vorstellung sind bis zum letzten Platz gefüllt. Denn die Raiffeisenbank Wil und Umgebung lädt ihre 12'500 Mitglieder traditionell ins Zirkuszelt ein. Gut die Hälfte haben sich am Programm erfreut und vorgängig erfahren, dass die Bilanzsumme der Bank im vergangenen Jahr die Zwei-Milliarden-Grenze überschritten hat.

Ukraine: Spenden von 110000 Franken Die Mitglieder können neu statt einen bis zu 39 zusätzliche Anteilscheine erwerben. Die Bank leistet ihrerseits einen Beitrag zur Linderung des Kriegselendes in der Ukraine. Je 50'000 Franken gehen ans Rote Kreuz und an Médecins sans frontières, 10'000 Franken an den Circus Knie zur Unterstützung von Familienangehörigen ukrainischer Artisten.

Bankleiter Beat Bollinger und Regierungsrätin Susanne Hartmann. Bild: Josef Bischof

Die Generalversammlungen der lokalen Raiffeisenbanken sind an den meisten Orten bedeutende gesellschaftliche Ereignisse. Das gilt auch für Wil. Wegen der Pandemie sind die geschäftlichen Traktanden allerdings wiederum auf schriftlichem Weg erledigt worden. Der Publikumsanlass im Zelt hingegen fand dennoch statt. Seit 15 Jahren ist Raiffeisen – mit Ausnahme der vergangenen Coronajahre – zu Gast beim Schweizer Nationalzirkus.

Erwin Scherrer, Präsident des Verwaltungsrates, war erfreut, dass nach zweijährigem Unterbruch wieder eine Veranstaltung möglich war. Er versicherte, dass die Bank ihren Jahresanlass auch künftig im Circus Knie durchführen werde. Am Samstagabend hiess er in den Reihe illustrer Gäste, besonders Bundesrätin Karin Keller-Sutter und Regierungsrätin Susanne Hartmann, willkommen.

Verwaltungsratspräsident Erwin Scherrer und Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Bild: Josef Bischof

An der schriftlichen Abstimmung hatten sich 3’500 Mitglieder beteiligt und sämtliche Anträge des Verwaltungsrates gutgeheissen.Für den nach 21 Jahren zurücktretenden Roland Häberli ist Roger Fässler in den Verwaltungsrat gewählt worden. Bestätigt worden sind Präsident Erwin Scherrer sowie Silvia Brumann, Marianne Nydegger und Rolf Allenspach. Beat Bollinger, Vorsitzender der Bankleitung, stellte die Mitarbeitenden vor. Rund 50 Personen –darunter viele Langjährige wie etwa Mike Holenstein (40 Jahre) betraten die Manege.

Bilanzsumme von zwei Milliarden Franken

Aus dem Geschäftsjahr 2021 hob Bollinger einige Kennzahlen hervor. Die Kundeneinlagen sind um über 6 Prozent auf 1,42 Milliarden Franken gesteigert worden. Gleichzeitig hat das Hypothekarvolumen um 80 Millionen auf 1,7 Milliarden Franken zugenommen. Die Bilanzsumme beträgt gut 2 Milliarden Franken (Vorjahr: 1,89 Milliarden). Es resultierten ein Geschäftserfolg von knapp 11 Millionen und ein Jahresgewinn von 2 Millionen Franken.

«Die Bank will nicht um jeden Preis wachsen», sagte Bollinger. Und er ergänzt:

«Wir hätten gut und gerne 200 statt 80 Millionen Hypothekarkredite gewähren können. Wir wollten aber flächendeckende Negativzinsen für unsere Kunden vermeiden.»

Ziel sei es auch, weniger abhängig vom Zinsdifferenzgeschäft zu werden. Wachsen wolle man vor allem in der Fachberatung. Zu diesem Zweck sei Raiffeisen eine strategische Partnerschaft mit Mobiliar eingegangen.

Kauf zusätzlicher Anteilscheine möglich

Neu gibt die Bank ihren Mitgliedern die Möglichkeit, sich stärker zu engagieren. Bis anhin besitzt jedes Mitglied einen Anteilschein, der jährlich mit 6 Prozent verzinst wird. Jetzt können weitere Anteilscheine hinzu erworben werden – bis zum Maximalbetrag von 20'000 Franken. Die Bank stellt einen dem Geschäftsergebnis angemessenen Zins in Aussicht.

Eindrückliche Bankzahlen. Aber mit dem Beginn des Zirkusprogramms traten diese in den Hintergrund. Schlag auf Schlag lösten sich unterhaltsame und artistische Glanzleistungen ab. Im Mittelpunkt: Ursus und Nadeschkin und Sänger Bastian Baker.