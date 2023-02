Prüfungsangst an der Kani Wil: 44 Prozent Lernende sind betroffen

Wil Fast die Hälfte der Lernenden an der Kantonsschule Wil leidet unter Prüfungsangst: Schülerin spricht mit ihrer Maturaarbeit ein Tabuthema an Die Maturaarbeit der Busswilerin Élodie Koller bringt überraschende Zahlen zutage: Rund 80 Prozent der 170 befragten Lernenden der Kanti Wil kennen Personen, die an Prüfungsangst leiden und 44 Prozent sind selber davon betroffen. Natalie Milsom Jetzt kommentieren 16.02.2023, 05.00 Uhr

Élodie Koller gibt im Park bei der Wiler Kantonsschule Einblick in ihre Maturaarbeit. Bild: Natalie Milsom

Élodie Koller sitzt vor der Kanti Wil und blättert in ihrer Maturaarbeit. Am Nachmittag war die offizielle Präsentation, in der sie ihre Arbeit der Schule und ihrer Familie vorstellen durfte. Auch Rektorin Doris Dietler Schuppli sass im Publikum. Denn «Prüfungsangst» ist ein Thema, das für die Schule von grossem Interesse ist.

Dass die Achtzehnjährige für ihre Arbeit genau diesen Problembereich gewählt hat, erstaunt zunächst. Zumal sie sagt: «Für mich hatte Prüfungsangst im Schulalltag keine besondere Bedeutung.» Zwar sei sie vor Prüfungen auch nervös gewesen, habe jedoch ihre Leistungen meistens gut abrufen können. Mit dem Thema konfrontiert worden sei sie erstmals durch ein Familienmitglied. «Ich bekam mit, wie sehr diese starke Frau litt und welche Folgen die Angst vor Prüfungssituationen für sie hatte.» Dadurch habe sich ihre Sichtweise geändert. «Ich begann mich in die Thematik zu vertiefen und einzulesen», sagt sie.

Mehr Aufklärungsarbeit

Daraus formulierte sie die Frage, wie verbreitet Prüfungsangst bei den Schülerinnen und Schülern der Kanti Wil ist, wie diese damit umgehen und welche Unterstützung sie von der Schule bekommen.

Weil der Themenbereich umfassend ist und rasch klar war, dass sie diesen stark eingrenzen musste, richtete Élodie Koller den Fokus auf die Schülerinnen und Schüler der Kanti Wil. Und, sie lancierte eine Umfrage. Das Ergebnis war ernüchternd: Von den rund 170 Schülerinnen und Schülern, die den Fragebogen ausgefüllt hatten, kannten 80 Prozent eine oder mehrere Personen, die unter Prüfungsangst leiden. Erstaunlich gering waren hingegen bei den meisten Befragten die Kenntnisse zur Thematik.

Die Busswilerin ist überzeugt, dass es in der Schule mehr Aufklärungsarbeit braucht, «denn schon einfache Bewältigungsstrategien oder Tipps können Betroffenen helfen oder sie zumindest beruhigen».

Stottern und zittrige Hände

Die Maturandin blättert in ihrer Arbeit und zeigt auf ein weiteres Diagramm: «Die Umfrage ergab, dass Prüfungsangst an der Kantonsschule Wil weit verbreitet ist: 44 Prozent und somit fast die Hälfte der Befragten gab an, unter Prüfungsangst zu leiden.»

Ziemlich einheitlich sind die Symptome der Betroffenen. Stottern und zittrige Hände wurden genannt. Viele spüren auch eine starke Nervosität und Anspannung und haben mit «Blackouts» oder Blockaden zu kämpfen. Auch Übelkeit, Bauchschmerzen, starkes Schwitzen und weitere körperliche Beschwerden wurden beschrieben.

Zwei der erwähnten Symptome traten bei zahlreichen Betroffenen schon Tage vor der Prüfung auf: hartnäckige Einschlafprobleme und eine starke innere Unruhe.

Ein Punkt erstaunt die Maturandin: «Von den Befragten wurden ausschliesslich körperliche Symptome erwähnt. Vermeidungsstrategien, um Prüfungen hinauszuzögern oder zu umgehen, wurden keine genannt.» Sie vermutet aber, dass diese zwar vorhanden sind, den Umfrageteilnehmenden aber nicht eingefallen sind. Vielleicht hätten sie diese auch nicht als Teil der Prüfungsangst erkannt.

Prüfungen besser verteilen

Lösungen gäbe es vielleicht schon, glaubt Élodie Koller, fragt sich aber, ob diese an der Kanti umsetzbar wären. «Gemäss häufigen Antworten haben viele Schülerinnen und Schüler Mühe mit dem Druck und dem Stress an der Kanti.» Die Maturandin ist überzeugt, dass die Aussicht auf eine zweite Chance bei Prüfungen Druck abbauen könnte. Sie sagt:

«Die Anzahl Prüfungen sollte reduziert oder besser auf das Schuljahr verteilt werden.»

Mehr oder bessere Informationen über den Prüfungsablauf und Prüfungsstoff könnten die Situation weiter entschärfen.

Als die Maturandin während der Präsentation ihrer Arbeit die Rektorin unter den Zuschauenden entdeckte, löste dies Nervosität aus. Rückblickend ist sie aber froh, dass ihr Anliegen gehört wurde. «Vielleicht können künftige Lernende von den Erkenntnissen profitieren», sagt Élodie Koller.

Für sie selber ist die Maturaarbeit abgeschlossen und die Maturitätsprüfungen stehen bevor. «Es war eine sehr strenge Zeit», erzählt die junge Frau, die in ihrer Freizeit Unihockey beim UHC Wängi spielt und mit Kolleginnen Figuren am Vertikaltuch übt. Anschliessend folgt ein Zwischenjahr, auf das sie sich heute schon freut.