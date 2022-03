Wil: Eschen müssen wegen Eschenwelke gefällt werden

wil Eschenwelke: Wenn eine Baumart langsam aus der Stadt verschwindet 2010 fiel in Wil die erste Esche dem Eschentriebsterben zum Opfer. Seither befindet sich der einst zweithäufigste Laubbaum der Schweiz auch in der Äbtestadt auf dem Rückzug. Hoffnung machen die genetisch bedingt resistenten Bäume. Viele sind es nicht. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Sicherheitsholzerei am Weier: Rund 30 Bäume sind auf dem Gebiet der Stadt Wil bisher der Eschenwelke zum Opfer gefallen. Bild: Pablo Rohner

Beim Wiler Stadtweier mussten letzte Woche aus Sicherheitsgründen mehr als ein Dutzend Bäume gefällt werden. Die meisten davon waren Eschen, die am Eschentriebsterben erkrankt waren. Rund um den Weier und an anderen Orten in der Stadt stehen weitere Exemplare des einstmals zweithäufigsten Laubbaums der Schweiz. Wie viele es in der Stadt noch gibt, kann Renaldo Vanzo, Revierförster der Ortsgemeinde Wil, nicht sagen. Sein Zuständigkeitsbereich ist der Wiler Wald. Nur so viel: «Der Bestand hat markant abgenommen.» Der Forstbetrieb der Ortsgemeinde war von der Stadt mit der Sicherheitsholzerei am Weier betraut worden.

Eschen werden zwei Mal pro Jahr überprüft

Der Grund dafür hat einen Namen: Hymenoscyphus fraxineus. Der Pilz, der das Eschentriebsterben, auch bekannt als Eschenwelke, verursacht, wurde gemäss Website des Bundesamts für Umwelt vermutlich in den 1990er-Jahren mit Pflanzenmaterial aus Ostasien nach Europa eingeschleppt. 2008 wurde er in Basel zum ersten Mal in der Schweiz festgestellt. Seit 2015 ist er in der ganzen Schweiz nachgewiesen.

In Wil musste um das Jahr 2010 die erste Esche mit Eschenwelke gefällt werden. Rund dreissig Bäume hat seither das gleiche Schicksal ereilt. Und auch bei den weiteren Eschen in der Stadt scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die Säge angesetzt werden muss.

Max Forster, Leiter Umwelt bei der Stadt Wil Bild: PD

Während die absterbenden Bäume im Wald teilweise stehengelassen werden können, müssen sie in der Stadt aufgrund ihrer Nähe zu Strassen, Fusswegen, Häusern und Erholungszonen beseitigt werden. Die Bäume, die stehen gelassen werden, seien aktuell in einem guten Zustand, schreibt Max Forster, Leiter Umwelt bei der Stadt Wil, auf Anfrage. Die Eschen würden zweimal jährlich überprüft.

Hoffen auf die Evolution

Auf vielen Waldflächen in der Schweiz gibt es keine gesunden Eschen mehr. 95 Prozent der Bäume haben dem Eschentriebsterben nichts entgegenzusetzen, nur wenige sind resistent. Der Pilz setzt an den Blättern an und dringt von dort in die Äste vor. Wenn sich Rindennekrosen, das heisst abgestorbene Rindenteile, bilden, gibt es kaum noch Hoffnung für die Bäume. «Die Bäume erholen sich so gut wie nie», sagt Förster Vanzo.

Renaldo Vanzo, Revierförster der Ortsgemeinde Wil Bild: PD

Wie viele seiner Berufskollegen hofft Vanzo auf die widerständigen fünf Prozent. Jeden Sommer, nach dem Laubaustrieb, schaut er sich die Eschen in der Stadt an. Diese Bäume müssen bei Befall rasch gefällt werden, weil sie mit der Zeit Äste zu verlieren oder gar umzustürzen drohen. Die Eschen, die vital aussehen, würden stehengelassen. «In der Hoffnung, dass sie genetisch resistent sind.»

Sie sollen sich vermehren und dem ehemals zweithäufigsten Laubbaum in der Schweiz dereinst zur Renaissance verhelfen. Renaldo Vanzo sagt:

«Das ist eine Frage der Evolution.»

Aber natürliche Selektion dauert. Und oft würden Bäume, die bei einem Kontrollgang vital wirkten, ein paar Jahre später dann doch krank. Die meisten müssten dann binnen einem Jahr gefällt werden. Wie die Eschen vergangene Woche am Weier, deren Stämme nun zu Heizschnitzeln verarbeitet werden.

.

