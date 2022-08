Wil «Es war hart»: Antoneta Selmanaj hat nun einen EFZ-Abschluss in der Tasche – die Firma Stihl ermöglichte dies der 32-Jährigen Mit dem «Berufsabschluss für Erwachsene nach Art. 32» können Mitarbeitende der Firma Stihl den EFZ-Berufsabschluss nachholen. Vor zwei Jahren startete das Pilotprojekt. Nun haben die elf Teilnehmenden ihre Diplome in Empfang nehmen können. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Antoneta Selmanaj hat ihre Ausbildung als Anlageführerin EFZ absolviert, weil sie fundierte Kenntnisse im technischen Bereich erlangen wollte. Bild: Zita Meienhofer

Ende Juli haben elf Mitarbeitende der Firma Stihl Kettenwerk GmbH & Co KG in Wil ihre Berufsausbildung abgeschlossen. Diese Absolventinnen und Absolventen sind allerdings keine Jugendlichen, sondern über 30-Jährige. Sie teilen meist eine ähnliche Lebenssituation, denn sie konnten als Schulabgängerinnen und Schulabgänger in der Schweiz keine EFZ-Ausbildung – eine Ausbildung mit einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) – absolvieren. Dies aus unterschiedlichen Gründen.

Dem Fachkräftemangel entgegenwirken

Die Produzentin von Motorsägeketten unterliegt, wie die gesamte Metallverarbeitungsindustrie, einer raschen Entwicklung in den Bereichen Automatisierung und Digitalisierung. Die Aufgaben für die Mitarbeitenden in und rund um die Produktion werden dadurch anspruchsvoller, aber auch vielseitiger und interessanter. Die auf das Kerngeschäft ausgerichtete Ausbildung und Weiterbildung der Mitarbeitenden erhält dadurch höheres Gewicht.

Diese Rahmenbedingungen und der zunehmende Mangel an Fachkräften veranlasste die Verantwortlichen bei Stihl, im Jahr 2020 das Pilotprojekt «Berufsabschluss für Erwachsene» ins Leben zu rufen und bot Interessierten eine Ausbildung als Anlagenführerin EFZ oder Anlagenführer EFZ an. Dies auch, weil Stihl weiterhin Wert darauf legt, eine attraktive Arbeitgeberin zu sein.

Lars Liebi, Personalentwicklung Stihl Kettenwerk GmbH & Co KG. Bild: Zita Meienhofer

Lars Liebi, Personalentwicklung der Stihl Kettenwerk GmbH & Co KG, sagt: «Wer sich für diese Lehre entschied, hatte im Vorfeld ein übliches Bewerbungsverfahren zu absolvieren und musste entsprechende Voraussetzungen (Alter, Funktion im Betrieb, Motivation) erfüllen.» Im August 2020 startete der erste Ausbildungslehrgang, zwei Jahre später hatten alle elf Teilnehmenden des Wiler Unternehmens ihr Diplom in der Hand.

Dank der Ausbildung könnte der Wunsch erfüllt werden

So auch Antoneta Selmanaj. Die 32-Jährige absolvierte einst eine Ausbildung als Coiffeuse. Für ihre tägliche Arbeit fehlte ihr der technische Hintergrund. Die Maschinenführerin in der Einzelkettenfertigung ist seit elf Jahren bei der Wiler Firma angestellt und wollte sich mit der Berufslehre die fehlenden beruflichen Kenntnisse aneignen. Sie hat ein Ziel vor Augen: Sie möchte sich zur Prozessfachfrau weiterbilden. Ein Wunsch, der ohne diese Ausbildung ein Wunsch geblieben wäre. Sie sagt:

«Ich bin stolz, dass ich es geschafft habe.»

Antoneta Selmanaj verschweigt nicht, dass die zwei Jahre hart waren. Während der Ausbildung arbeitete sie mit einem 90-Prozent-Pensum bei Stihl und besuchte jeweils am Samstag die Schule in Olten. Vor Beginn der Berufslehre war sie zudem im Betrieb ihres Mannes tätig. Sie sagt: «Das war nicht mehr möglich.» Stihl stellt den Absolvierenden vier Stunden pro Woche zum Lernen zur Verfügung, wobei der volle Lohn bezahlt wird.

Der Lehrbetrieb und der Kanton kommen für die Kosten auf

Die Firma kommt auch für den überbetrieblichen Kurs auf und beteiligt sich am Kauf von Schulbüchern und einem Laptop. Über die beiden Ausbildungsjahre ergeben sich für das Unternehmen Mehrkosten. Der Umfang ist höher, als die Beteiligung der Kantone von 12000 Franken pro Auszubildenden.

Günther Weber, Berufsbildung Stihl Kettenwerk GmbH & Co KG. Bild: Zita Meienhofer

Antoneta Selmanaj schätzte es, dass auch im Betrieb immer jemand für sie da war. Günter Weber, seit zehn Jahren beim Unternehmen tätig und seit 2017 für die Berufsbildung zuständig, sagt: «Die Ausbildung ist nicht zu unterschätzen, denn wir arbeiten im Schichtbetrieb. Das ist sogar eine zusätzliche Herausforderung.»

Während des ersten Kurses wurden einige Gegebenheiten angepasst. So besuchen nun alle Teilnehmenden im Vorfeld einen Mathematik-Intensivkurs. Nach den Sommerferien hat der dritte Kurs gestartet. Mit neun Teilnehmen-den. Ein Jahr zuvor waren es zehn. Lars Liebi weiss, dass das Interesse vorhanden ist.

Der Unterschied zwischen den Jugendlichen und den Erwachsenen

Günter Weber, der für die Ausbildung in der Stihl-eigenen Lehrwerkstatt mit mehr als 70 Lernenden in vorwiegend technischen Berufen zuständig ist, hat Unterschiede bei den beiden Berufsausbildungen, der regulären und der für Erwachsene, festgestellt. «Die Erwachsenen besuchen nach langer Zeit erstmals wieder die Schule und der Respekt vor den Prüfungen ist deutlich grösser», sagt Günter Weber und ergänzt, «die Lernenden stehen allerdings an einem anderen Punkt im Leben. Einen Erwachsenen habe ich noch nie fragen müssen, ob die Aufgaben gemacht wurden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen