Donat Ledergerber zieht nach erstem Jahr in Wil positives Fazit

«Es ist gut, wie es gekommen ist»: Seit einem Jahr ist Donat Ledergerber Leiter des Departements Bildung und Sport
15.01.2022

In der Primarschule Kirchplatz drückte Donat Ledergerber einst die Schulbank. Bild: Lara Wüest

Als Donat Ledergerber im Frühling 2020 erfuhr, dass er seine Stelle als Generalsekretär des St.Galler Gesundheitsdepartements verlieren würde, fühlte er sich wie im falschen Film. Er sagt: «Es war ziemlich bizarr. Zuerst kam die Coronawelle, danach der Regierungswechsel und dann musste ich innerhalb von zwei Wochen mein Büro räumen.» Sein Leben wurde von Tempo 200 auf 0 abgebremst. Fünf Jahre lang war er die rechte Hand von alt Regierungsrätin Heidi Hanselmann (SP), navigierte mit ihr den Kanton durch die Anfänge der Coronakrise. 14-Stunden-Arbeitstage waren eher normal als die Ausnahme.

Dann übernahm Bruno Damann (Die Mitte) das Gesundheitsdepartement und brachte seinen eigenen Generalsekretär mit. Für Ledergerber kam das Aus aus dem Nichts. Er sagt:

«In St.Gallen ist ein solches Vorgehen eher unüblich, ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet.»

Obwohl Damann damit nicht nur ihn, den früheren SP-Kantonsrat, vor den Kopf stiess, sondern gleich die gesamte Sozialdemokratische Partei in St.Gallen, änderte das nichts: Ledergerber musste gehen.

Fast zwei Jahre ist das nun her. Damals sagte Ledergerber gegenüber dieser Zeitung: Eigentlich wäre er gerne Generalsekretär geblieben. Heute sagt er: «Es ist gut so, wie es gekommen ist.» Seit einem Jahr ist er der Leiter des Wiler Bildungs- und Sportdepartements. «Jetzt», sagt er, «bin ich wieder bei meinen Wurzeln.»

In Wil aufgewachsen

Seine Wurzeln, die sind in der Stadt Wil. Ledergerber lebt mit seinem Partner in Engelburg, vor ein paar Jahren haben sie dort ein Haus gekauft. Aufgewachsen aber ist er in der Äbtestadt. Wenn Ledergerber aus seinem Wiler Büro blickt, sieht er fast bis zum Pausenplatz der Primarschule Kirchplatz. Jener Schule, in der er einst die Schulbank drückte. Für ihn, so der neue Bildungsdepartementsleiter, sei es eine glückliche Zeit gewesen.

Seine Wurzeln, die sind aber auch in der Bildung oder genauer: in der Schule. Einst liess sich Ledergerber an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen zum Sekundarlehrer ausbilden. 25 Jahre lang war er Lehrer an der Oberstufe Lerchenfeld in Kirchberg, die letzten acht Jahre davon war er Schulleiter. Er sagt:

«Die Schule ist mir nahe und wichtig.»

Dass er für fünf Jahre im St.Galler Gesundheitsdepartement arbeitete, bezeichnet Ledergerber als «Ausflug».

Und wie kam es zu diesem Ausflug? Ledergerber sagt: «25 Jahre war ich Lehrer, das ist eine lange Zeit. Ich wollte einfach eine neue Herausforderung.» Als er vernahm, dass Heidi Hanselmann einen neuen Generalsekretär suchte, sah er seine Chance gekommen und bewarb sich.

Als Militärbeobachter im Libanon

Schulleiter, Kirchberger Gemeinderat, Kantonsrat, Kantonsratspräsident, Generalsekretär des Gesundheitsdepartements, Leiter des Wiler Sport- und Bildungsdepartements – in der Biografie von Ledergerber, so wirkt es, finden sich gleich mehrere Höhepunkte. Das beste Jahr in seiner Laufbahn war für Ledergerber aber eines fernab von Schule und Politik. Eines, das zwanzig Jahre zurückliegt: Kurz nach der Jahrtausendwende leistete der Sozialdemokrat, der es im Militär bis zum Major brachte, einen militärischen Auslandeinsatz für die UNO. Er reiste als Militärbeobachter in den Libanon und nach Syrien und überwachte den Frieden im Nahen Osten. Ein bisschen spricht der Pathos aus ihm, wenn Ledergerber sagt:

«Für mich war es ein Privileg, im Brennpunkt der Weltpolitik zu arbeiten.»

Sein Weg führte Ledergerber somit von der Schule über den Nahen Osten in die Politik bis in das Büro seiner Heimatstadt. Manchmal war dieser Weg auch steinig. Im Sommer 2020, nachdem er das Gesundheitsdepartement verlassen hatte, wusste er nicht, wie es weitergeht:

«Es war einfach etwas viel.»

In diese Zeit fiel ein weiterer Rückschlag: Ledergerber kandidierte für das Schulratspräsidium in Gaiserwald. Das Rennen machte sein Gegner.

Der Start in Wil kurz darauf war ein Sprung ins kalte Wasser. Nicht wegen Corona, das Virus, so Ledergerber, hätten sie an den Wiler Schulen und in der Verwaltung gut im Griff. Doch zusammen mit Ledergerber fing im Bildungs- und Sportdepartement auch der oberste Chef, der Stadtrat Jigme Shitsetsang, neu an. Ledergerber sagt: «Es war eine Herausforderung.» Und das Team, sagt er, habe sich wohl an seinen «neuen Führungsstil» gewöhnen müssen.

Ledergerbers Vision

Wenn Ledergerber jetzt am runden Sitzungstisch in seinem Büro sitzt, scheint er angekommen. Er trägt einen beigen Anzug und braune Gesundheitsfinken und erzählt von seiner Zukunftsvision für die Wiler Schulen: «Es braucht einen Ausbau der Tagesstrukturen, vielleicht sogar eine Tagesschule und mehr moderne Lernformen wie selbstgesteuertes Lernen. Da müssen wir weiterkommen.» Auch die Schulraumplanung und die Digitalisierung im Unterricht würde er gerne voranbringen. Grundsätzlich, betont er, seien die Wiler Schulen aber auf einem guten Stand.

Zehn Jahre bleiben ihm, um seine Visionen umzusetzen, Ledergerber ist jetzt 55. Doch will er überhaupt sein restliches Berufsleben auf diesem Posten bleiben? Er sagt: «Eigentlich fällt es mir etwas schwer zu sagen, ich bleibe bis zu meiner Pensionierung in dieser Funktion.» Und ergänzt nach kurzem Zögern: Die Chancen stünden aber wohl gut. An der Schule in Kirchberg habe er schliesslich auch bloss drei Jahre bleiben wollen. Und dann seien es 25 geworden.