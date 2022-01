Wiler Parlament sagt Ja zu neuer Beleuchtung für Stadion Bergholz

WIL Emotionale Voten und ein deutliches Ja im Parlament: 20 neue LED-Leuchten für mehr und weniger Licht im Bergholz Im Wiler Stadtparlament gab am Donnerstagabend die Lichtanlage im Fussballstadion Bergholz zu reden. Einem Kredit in der Höhe von 720'000 Franken für zusätzliche Lampen wurde zugestimmt, wenn auch unterschiedliche Standpunkte aufgezeigt wurden. Ebenfalls soll eine Mieterhöhung für den FC Wil geprüft werden. Sabrina Manser 13.01.2022, 21.49 Uhr

Das Stadion Bergholz soll neue LED-Leuchten erhalten. Diese kosten 720'000 Franken. Bild: Urs Bucher/freshfocus

Im Stadion Bergholz muss aus zwei Gründen eine angepasste Beleuchtung her. Die Ausleuchtung auf dem Platz ist laut den Vorgaben der Swiss Football League für die TV-Übertragungen der Challenge League nicht genügend. Auf der anderen Seite überschreiten die Lichtimmissionen im Quartier den Grenzwert deutlich. Mit 20 neuen LED-Leuchten sollen beide Probleme behoben werden – oder zumindest gelindert. Sie werden an den vier Masten, die 38 Meter hoch sind, je in einer Höhe von 25 Metern angebracht. Die bestehenden Lichter werden nur noch für die Challenge-League-Spiele eingeschaltet. Die Kosten belaufen sich auf 720000 Franken.

Am Donnerstagabend stimmte das Stadtparlament über diesen Kredit ab – nach teilweise emotionalen Voten in der Debatte. Dennoch wurde der Antrag mit 33:3 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen angenommen.

Neuer Parlamentspräsident schreitet ein

Urs Etter, FDP-Stadtparlamentarier Bild: PD

Harsche Kritik war von Parlamentarier Urs Etter (FDP), der im Bergholz wohnt, gekommen. Die neue Anlage überschreite die Emissionswerte noch immer um bis das Fünffache. «Eigentlich ist das nicht bewilligungsfähig», sagte Etter. Und weiter:

«Ich empfehle den Anstössern, eine Einsprache gegen das Projekt zu erheben.»

Geschieht dies, kann die Lichtanlage noch nicht wie geplant diesen Frühling angepasst werden.

Marcel Malgaroli, FDP-Stadtparlamentarier Bild: PD

Auch Marcel Malgaroli (FDP) sparte nicht mit Kritik. Da er jedoch hauptsächlich an Querelen der Profiabteilung erinnerte statt über die Lichtanlage zu sprechen, sah sich der frisch gewählte Parlamentspräsident, Pascal Stieger, bereits das erste Mal zum Einschreiten mit der Glocke veranlasst. Malgaroli schloss schliesslich mit dem Votum, man solle nicht schon wieder einen so grossen Geldbetrag ins Stadion investieren.

Michael Sarbach, Stadtparlamentarier, Grüne Prowil Bild: Benjamin Manser

Die Grünen Prowil hätten das Geschäft kontrovers diskutiert, liess Michael Sarbach verlauten. Aber es seien unbestritten nötige Anpassungen. Schliesslich habe die Wiler Bevölkerung Ja zu einem Challenge-League-tauglichem Stadion gesagt.

«Diesem Kredit steht aber die Tatsache gegenüber, dass das aufgewendete Geld für den FC Wil nicht im Verhältnis zu dem steht, was für andere Vereine aufgewendet wird.»

Dennoch unterstützte die Grüne Prowil den Antrag der Stadt und somit den Kredit. Später fügte Sarbach an, dass es nicht korrekt wäre, die neuen Lichter abzulehnen, um dem FC Wil einen Denkzettel zu verpassen.

Sonst erfuhr das Projekt viel Zustimmung. Alexander Lyner sprach für die Mitte-EVP-Fraktion und stellte klar: «Wir sind überzeugt, dass die ergänzende Beleuchtungsanlage die beste Lösung für alle ist.» In der SVP-Fraktion sei die Diskussion intensiv gewesen, liess Erwin Böhi verlauten – wie es immer sei, wenn es um den FC Wil gehe. Man begrüsse es aber, dass man eine Lösung gefunden habe. «Es macht Sinn, dass man mit dieser Projektierung vorwärts macht.»

Erhöhung Stadionmiete wird geprüft

Die vorberatende Kommission des Stadtparlaments hat zudem vorgeschlagen, im Zusammenhang mit den zusätzlichen Investitionskosten für die Lichtanlage eine Erhöhung der Stadionmiete des FC Wil per 2024 zu prüfen. Wie hoch diese ist, gibt der Klub auf Anfrage nicht bekannt. Zudem zeigte sich der Wiler Fussballclub von dieser Idee alles andere als begeistert.

Erwin Böhi, SVP-Stadtparlamentarier Bild: PD

Der Vorsitzende der vorberatenden Kommission im Stadtparlament, Marc Flückiger, begründete die Empfehlung mit einer Immobilienaufwertung. Erwin Böhi sagte in seinem Votum:

«Die Stadionmiete wird wie ein Staatsgeheimnis behandelt.»

Diese solle wenigstens in der Kommission offengelegt werden. «Bei all den Investitionen wie dem Kunstrasen und der Überdachung der Gegentribüne ist es nur logisch, dass man eine Mieterhöhung prüft und klärt, wie der Mietzins zustande kommt», so Böhi.

In der Abstimmung stimmten schliesslich 29 Parlamentsmitglieder der Empfehlung der Kommission zu, während fünf dagegen waren. Zwei enthielten sich der Stimme. Heisst im Klartext: Die Mietkosten werden also überprüft.