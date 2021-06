Betriebsverlust für die Heimstätten Wil

Wil Emotional und belastend: Ein schwieriges Jahr für die Heimstätten Wil Die Stiftung Heimstätten Wil schliesst das Jahr 2020 mit einem Verlust von 634'431 Franken ab und hatte pandemiebedingt Todesfälle zu verzeichnen. Doch der Blick in die Zukunft ist positiv. Francesca Stemer 09.06.2021, 17.12 Uhr

2020 war ein schwieriges Geschäftsjahr für die Stiftung Heimstätten Wil. Bild: PD

2020 war kein einfaches Jahr für die Heimstätten Wil. Die Coronamassnahmen brachten den Alltag in den Wohnbereichen, in der Tagesstätte und an den Arbeitsplätzen durcheinander. So war die Betreuung der Klientel in den Wohnbereichen phasenweise nur noch mit Schutzkleidung möglich. Ein Grossteil der Mitarbeitenden, die eine Rente der Invalidenversicherung beziehen, arbeiteten über mehrere Wochen von zu Hause aus, wobei sie jeden Tag telefonisch individuell wurden.