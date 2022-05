Spital Wil: Einsprachen wegen Erweiterung zurückgezogen

wil Weil ihre Anliegen aufgenommen werden: Einsprachen gegen die Erweiterung des Spitals Wil zurückgezogen Die Einsprechenden forderten ökologischen Ausgleich und flankierende Massnahmen für den Verkehr. Nun konnten sie sich mit der Spitalregion Fürstenland Toggenburg und der Stadt Wil einigen. 09.05.2022, 11.29 Uhr

Der Erweiterungsbau wird parallel zum Verwaltungstrakt (links) gebaut. Bild: PD

Die Einsprachen gegen den geplanten Erweiterungsbau am Spital Wil wurden zurückgezogen. Dies teilt die Spitalregion Fürsteland Toggenburg (SRFT) am Montagmorgen mit.

Um die Kapazitäten im Spital Wil zu erhöhen, plant die SRFT einen Erweiterungsbau. Nach der Baueingabe im Dezember wurde gegen dieses Bauvorhaben Einsprache erhoben. Nach diversen Gesprächen zwischen den Einsprechenden, der Spitalregion Fürstenland Toggenburg und der Stadt Wil sei es nun gelungen, sich «auf die Prüfung und Umsetzung begleitender Massnahmen zu einigen». In der Mitteilung heisst es dazu:

«Die SRFT und die Stadt Wil haben die wesentlichen Anliegen der Einsprechenden aufgenommen.»

Diese hätten nun ihre Einsprachen zurückgezogen. Das Baubewilligungsverfahren kann abgeschlossen werden.

Anliegen der Einsprechenden berücksichtigt

Kernthema der Einsprache war die Befürchtung, dass die Erweiterung des Spitals Wil zu noch mehr Verkehr auf umliegenden Strassen führen würde. Gemäss dem Register des Geoportals des Kantons St.Gallen werden die Immissionsgrenzwerte etwa bei vielen Häusern an der St. Galler- und an der Fürstenlandstrasse bereits heute überschritten. Die Einsprechenden forderten deshalb flankierende Massnahmen für eine bessere Erschliessung des Spitalareals für Fussgängerinnen und Fussgänger und für den Busverkehr.

Ein anderer Punkt der Einsprachen betraf den ökologischen Ausgleich. Eine gemischte Hecke solle gepflanzt und die bestehenden Bäume sollen geschützt werden. Einige der Massnahmen fallen in die Zuständigkeit der Stadt Wil, die deshalb in die Gespräche einbezogen wurde. Wie es in der Medienmitteilung heisst, wird die SRFT nun verschiedene flankierende Massnahmen «in den Bereichen Mobilitätsmanagement und Ökologie» umsetzen.

Nachdem die Stadt und die SRFT zusagten, auch beim Thema Erschliessung nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen, wurde die Einsprache zurückgezogen. Die SRFT betont, dass meiste Massnahmen auch «im Interesse der SRFT» seien – auch weil die Patientinnen und Patienten, die Besuchenden und das Personal des Spitals profitierten.

Erweiterung von grosser Bedeutung

Im Modulbau, der westlich des bestehenden Spitalgebäudes gebaut wird, sollen eine neue und grössere Überwachungsstation, eine Vergrösserung des Ambulatoriums und eine neue akutgeriatrische Station Platz finden. Letztere ist seit dem Umzug von Wattwil nach Wil übergangsmässig im bestehenden Gebäude untergebracht. Seither wurde der Platz im Spital Wil zeitweise knapp.

René Fiechter, CEO der SRFT, zeigt sich entsprechend erleichtert. «Wir sind sehr froh, dass wir dieses zentrale Bauvorhaben nun realisieren können», sagt er und betont den konstruktiven Verlauf der Gespräche.

Die Erweiterung des Spitals Wil ist Bestandteil der Weiterentwicklung der Strategie der St.Galler Spitäler, um den Standort Wil nach dem Wegfall der Kapazitäten der Spitäler Flawil und Wattwil zu stärken. Dazu nochmals René Fiechter:

«Eine Erhöhung der Bettenkapazität aber auch die Möglichkeit zur Erweiterung der ambulant genutzten Flächen ist dringend nötig, um die weitere Entwicklung des Spitals Wil zu ermöglichen.»

Der Erweiterungsbau soll im Herbst 2023 in Betrieb genommen werden. (pd/red)