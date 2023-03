Baupfusch im Wiler «Bergholz»: Verantwortlich fühlt sich niemand

Wil Einfach Pech? Niemand fühlt sich für die Millionen-Bauschäden im «Bergholz» verantwortlich Nach «anerkannten Regeln der Technik und Baukunde gebaut», «von internen sowie externen Fachleuten und Begleitern kontrolliert»: Weder die Implenia AG noch die Stadt Wil räumen im Zusammenhang mit den 1,64 Millionen Franken teuren Bauschäden im Sportpark Fehler ein. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 10.03.2023, 12.43 Uhr

Am kostenintensivsten ist die Sanierung der Piazza, wo nicht nur der Gussasphalt gerissen ist, sondern auch die Dichtigkeit nicht gewährleistet ist. Bild: Andrea Häusler

Baumängel an öffentlichen Grossprojekten und strittige Haftungsfragen sind keine Seltenheit. Ein prominentes Beispiel ist das Zürcher Letzigrundstadion. 2021 endete ein über zehnjähriger Rechtsstreit zugunsten der Stadt: Die Implenia AG verzichtete auf die hinterlegte Gewährleistungsgarantie von 12 Millionen Franken.

Die Voraussetzungen in Wil sind anders. Die neun Schäden mit einer Schadenssumme von geschätzt 1,64 Millionen Franken sind erst lange nach der Bauabnahme des Sportparks Bergholz aufgetaucht: im Zeitraum von fünf bis zehn Jahren nach Inbetriebnahme. Klagen will die Stadt deshalb nicht. Zu gering stufen Juristen die Erfolgschancen ein.

Ständiger Austausch mit Qualitätsbeauftragten

Die Übergabe des Sportparks erfolgte im Dezember 2013. «Ab diesem Zeitpunkt galt, wie vertraglich vereinbart und durch die SIA-Norm 118 geregelt, eine fünfjährige Gewährleistung», heisst es bei der Implenia AG auf Anfrage. Eine Regelung, die deutlich über die gesetzliche Gewährleistung gemäss OR hinausgehe. In dieser Zeit seien alle beanstandeten Mängel durch Implenia beziehungsweise deren Nachunternehmer auf eigene Rechnung behoben worden.

Und solche gab es einige, wie die heute zuständige Stadträtin Ursula Egli bestätigt. Wobei dies bei einem Bau dieser Grösse nicht aussergewöhnlich sei. Egli hatte das Departement Bau, Umwelt und Verkehr 2021 von Daniel Stutz übernommen. Der Bau und die ersten drei Betriebsjahre fielen in die Amtszeit von Marcus Zunzer.

Ursula Egli, Stadträtin. Bild: PD

Dass während des Baus gepfuscht oder mangelhaft kontrolliert wurde, bestreiten beide Parteien. «Über die 16 Monate stand man in ständigem Austausch mit der Bauherrschaft - unter anderem mit deren Qualitätsbeauftragten», macht Implenia klar. Und Ursula Egli lässt wissen: «In allen Bauphasen des Sportparks Bergholz waren interne wie auch externe Fachleute und Begleiter eingesetzt.»

Beweisführung «grundsätzlich schwierig»

Stellt sich die Frage, ob vor der Verjährung der Mängelrechte im Dezember 2018 über das Offensichtliche hinaus zu wenig genau hingeschaut wurde. Ursachenforschung im Hinblick auf allfällige verdeckte Mängel sei nicht betrieben worden, sagt Ursula Egli. Und: «Verdeckte Mängel müssen gerügt werden, wenn sie sichtbar werden. Das wurde so gemacht.»

Risse im Gussasphalt, abgelöste Aufbordungen an Brüstungen und undichte Stellen auf der Piazza, Mängel an der Deckenabsaugung des Hallenbads, verblasste Bodenplatten: Alles erst in den letzten gut vier Jahren zutage getreten? Ursula Egli sagt: «Schäden festzustellen reicht nicht. Es muss bewiesen werden, dass ‹verdeckte Mängel› ursächlich für deren Entstehung verantwortlich sind. Das ist grundsätzlich schwierig.»

Implenia verneint Fehler

Nicht nur schwierig, schier unmöglich ist es, die Baufirma für nach 2018 entdeckte Schäden zu belangen. Zumal der Beweis erbracht werden muss, dass Mängel bewusst verheimlicht wurden.

Dagegen verwehrt sich Implenia mit Nachdruck: «Das Unternehmen weist vehement zurück, angebliche weitere Mängel arglistig verschwiegen zu haben.» Das Projekt sei nach bestem Wissen und Gewissen und gemäss den anerkannten Regeln der Technik und Baukunde geplant und erstellt worden.

Ressourcen überprüfen

Die Stadt Zürich behielt letztlich die von der Totalunternehmerin hinterlegte Gewährleistungsgarantie ein. Gab es diese Art von «Kaution» in Wil nicht? Ursula Egli spricht von mehrfachen substanziellen Rückbehalten von geforderten Beträgen. Diese seien über die Jahre aufgrund von Beschlüssen des Stadtrats ausbezahlt worden. «Die Endabrechnung erfolgte am 1. Juli 2020.»

Die Frage, wer die 1,64 Millionen Franken für die Sanierungen finanzieren muss, hat der Stadtrat beantwortet: Die Steuerzahler von Wil. Das letzte Wort hat das Stadtparlament. Wer die Kosten zu verantworten hat, bleibt wohl offen: Weder Implenia noch der Stadtrat räumen Fehler ein. Zieht man aus den Erkenntnissen dennoch Lehren? Ursula Egli sagt: «Für die Begleitung eines Projekts dieser Grössenordnung müssen künftig die verfügbaren Ressourcen überprüft werden.» Die Erfahrung habe auch aufgezeigt, dass die gewählte Betriebsorganisation die Aufgabenteilung teilweise erschwere.

