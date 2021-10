Wiler Wochenmarkt belebt die Altstadt Woche für Woche

Wil «Einer der schönsten Märkte der Region»: Wie der Wiler Wochenmarkt Woche für Woche die Altstadt belebt Von März bis Dezember findet jeden Samstagmorgen der Wochenmarkt statt. Je nach Wetterbedingungen strömen die Besucher zu Hunderten heran, schlendern durch die Marktstände und machen ihre Wochenendeinkäufe. In diesen Morgenstunden, so war es auch am vergangenen Samstag, leert sich gleichzeitig die Fussgängerzone an der Oberen Bahnhofstrasse merklich. Christoph Heer 25.10.2021, 05.00 Uhr

Jeden Samstag strömen die Besucher an den Wiler Wochenmarkt. Bild: Michel Canonica

Der Augenschein trügt nicht. Die Menschen befinden sich am Samstagmorgen in der Altstadt, während zuweilen die Fussgängerzone wie leergefegt erscheint. Es sind lediglich einige Dutzend Passanten, die sich ihren Weg an den Ladengeschäften vorbei suchen und entweder vom Wochenmarkt in Richtung Bahnhof ziehen, oder umgekehrt.

An diesem Samstagmorgen zeigt das Thermometer kühle sechs Grad Celsius, doch die Sonnenstrahlen wärmen merklich auf. Dick eingepackt, mit Kappe, Schal und Handschuhen, treffen wir Marktbesucher, die oft stehen bleiben, ihre Einkäufe tätigen und Freunde treffen. Dass Samstag für Samstag viele Stammgäste erscheinen, bestätigen mehrere Marktstandbetreiber. Rebecca Hofmann sagt:

Rebecca Hofmann betreibt am Wochenmarkt einen Kaffeestand. Bild: Michel Canonica

«Es ist ein Sehen und Gesehenwerden.»

Heute merke man aber, dass noch Ferien sind. Dementsprechend würden auch Auswärtige ihren Kaffeestand besuchen. Hofmann sorgt mit ihrem Schwiegervater an diesem Morgen für feinsten Kaffeegenuss. «Wir sind im dritten Jahr mit dabei, dies aber aus reinem Goodwill, denn das ganz grosse Geschäft bleibt für uns aus.» Rebecca Hofmann lebte einst eine längere Zeit in Costa Rica, daraus erfolgte der Import von sortenreinem Arabica-Kaffee in unterschiedlichsten Stärkegraden. «Dieses Kaffeeprojekt haben wir vor rund vier Jahren aufgegleist und freuen uns über jedes positive Feedback», sagt die Fachfrau.

Nach dem Kaffee zum Schafskäse

Ursi Giger verkauft Schafskäse aus Schönholzerswilen. Bild: Michel Canonica

Beim Verkaufsstand von Ursi Giger (Leutenegger Schafskäse aus Schönholzerswilen) kommt der Schafskäse-Liebhaber voll und ganz auf seine Kosten. Ursi Giger sagt, dass es ein guter Samstag ist. «Trotz Ferienzeit, heute sind viele Besucher anwesend. Auffallend sind die vielen Gesichter, die ich bis anhin eigentlich noch nie gesehen habe, und die Stammkundschaft ist sowieso wieder da.» Sie und einige weitere Verkäufer bestätigen, dass der Markt während des letztjährigen Lockdowns am besten gelaufen sei. «Das stimmt. Als viele Ladengeschäfte geschlossen hatten, konnten wir davon profitieren», erinnert sich Ursi Giger.

Matthias Burri war mit seinen Wildblumen am Samstag zum letzten Mal in diesem Jahr am Wochenmarkt. Bild: Michel Canonica

An diesem Samstag ist, für dieses Jahr zum letzten Mal, der Wildblumenstand von Matthias Burri (Lenggenwil) anwesend. «Die Saison für unsere Wildblumen neigt sich dem Ende zu, so gehen wir jetzt in die Wochenmarkt-Winterpause», sagt der Hobbyverkäufer.

Fische fast ausverkauft

Dass Wil «einen der schönsten Wochenmärkte der Region» hat, ist sich Domenico Piccirillo (Marchioro Romanshorn) sicher. «Das ist ein ganz guter Markt mit vielen netten Besuchern und auch der Absatz von unseren Süsswasserfischen, Zandern, Hechtfilets und Tintenfischen stimmt», sagt er zwischen zwei Verkaufsgesprächen eingebettet. «Aber vergleichbar mit der Lockdown-Zeit ist es schon nicht mehr», sagt er.

Domenico Piccirillo ist der Meinung, Wil habe einen der schönsten Wochenmärkte.

Bild: Michel Canonica

«Damals war der Andrang unglaublich gross.»

Ob beim Nachhaltigkeitslädeli, dem Pasta-Mobil, beim Gnadenholz oder beim riesigen Gemüseangebot vom Lehner Hof (Oberbüren), was wäre Wil ohne den beliebten Wochenmarkt? Die kleine Umfrage bei den Besuchern bestätigt; Wil hat einen der schönsten und am reichhaltigen Angebot gemessen besten Markt weit herum – den Marktfahrern sei Dank.