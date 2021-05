Janine Rutz: Schaffhauserin soll Wiler Stadtschreiberin werden

Wil Eine lange Suche findet ihr Ende: Wil hat eine neue Stadtschreiberin gefunden Janine Rutz soll neue Stadtschreiberin von Wil werden. Der Stadtrat schlägt die Gemeindeschreiberin von Neuhausen am Rheinfall für das Amt vor. Sie muss allerdings noch vom Parlament bestätigt werden. Lara Wüest 21.05.2021, 12.30 Uhr

Janine Rutz arbeitet derzeit als Gemeindeschreiberin in Neuhausen am Rheinfall im Kanton Schaffhausen. Bild: PD

Der Wiler Stadtrat hat nach langer Suche eine Kandidatin für das Amt der Stadtschreiberin gefunden: die 37-jährige Schaffhauserin Janine Rutz. Nun liegt der Ball beim Parlament. Am 3. Juni wird dieses über die vorgeschlagene Kandidatin abstimmen. Der Stadtrat sei überzeugt, mit Janine Rutz eine bestens ausgewiesene Kandidatin für diese herausfordernde Aufgabe vorzuschlagen, schreibt die Stadt Wil in einer Mitteilung.

Mit Janine Rutz würde keine Unerfahrene die Stelle antreten: Sie arbeitet derzeit als Gemeindeschreiberin in Neuhausen am Rheinfall im Kanton Schaffhausen. Zuvor arbeitete sie als Kantonsratssekretärin in Schaffhausen und im Nebenamt als Protokollführerin des Gemeinderats Zürich.

Stelle Anfang Jahr neu ausgeschrieben

Rutz hat einen Lizenziatsabschluss der Universität Zürich in Politikwissenschaft, Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Neuzeit und Allgemeinem Staatsrecht. Zudem verfügt sie über einen Weiterbildungsabschluss in Public Management der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und schliesst im Juli 2021 eine Weiterbildung in Öffentlichem Personalrecht ab. Sie ist Vizepräsidentin der Schweizerischen Konferenz der Stadt- und Gemeindeschreiber.

Der Kandidatur von Rutz ging eine längere Suche voraus. Eigentlich hatte der Stadtrat bereits einen Favoriten oder eine Favoritin für das Amt gefunden, sich Anfang Jahr aber entschlossen, die Stelle nach einer ersten Bewerbungsrunde neu auszuschreiben. Warum, wurde nicht offiziell kommuniziert. Wahrscheinlich lagen die Gründe aber in der Neubesetzung des Stadtrates und des Parlaments Anfang Jahr: Womöglich war eines der Gremien nicht mit dem Kandidaten zufrieden. Die Stelle war noch vor der Erneuerungswahl im letzten November ausgeschrieben worden.

Seit November ohne Stadtschreiberin

Seit vergangenem November ist Wil ohne Stadtschreiber oder Stadtschreiberin. Stellvertreter Olivier Jacot hat die Aufgaben ad interim übernommen. Die Stadtschreiberin führt in der Stadt Wil den Bereich Finanzen und Verwaltung und die Stadtkanzlei. Zudem bekleidet sie die Funktion der Parlamentssekretärin.