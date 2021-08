Wil: Wichtigste Nord-Süd-Verbindung für Velofahrer fällt weg

Wil Eine Hiobsbotschaft für Velofahrer: Ende Monat fällt die wichtigste Nord-Süd-Verbindung für sie weg Die SBB beginnen mit dem Umbau der Hauptunterführung am Bahnhof. Diese wird künftig für Menschen mit Behinderung erschlossen. Velofahrer haben das Nachsehen. Sie werden nicht mehr toleriert. Gianni Amstutz 16.08.2021, 15.00 Uhr

Ab Ende August müssen Velofahrer in der Hauptunterführung absteigen. Bild: PD

Ende Monat ist Schluss. Ab dem 30. August werden Velofahrer in der Bahnhofunterführung Ost nicht mehr geduldet. Bereits heute wird das Fahren in der Unterführung aufgrund mangelnder Alternativen einzig im Schritttempo toleriert.

Mit Beginn der umfangreichen Bauarbeiten hat diese Regelung ein Ende. Hintergrund sind Platzeinschränkungen und dadurch entstehendes Konfliktpotenzial sowie ein Sicherheitsrisiko. Auch nach Abschluss der Bauarbeiten in rund drei Jahren wird das Fahrverbot in der Unterführung Ost aufrechterhalten.

Über die Hubstrasse fahren oder absteigen

Velofahrern bleiben künftig nur zwei Optionen, wollen sie den Bahnhof queren: einerseits den Weg über die östlich des Bahnhofs gelegene Hubstrasse. Diese ist allerdings stark befahren und gilt für Velofahrer als suboptimal.

Anderseits wird es für sie weiterhin möglich sein, die Hauptunterführung zu nehmen – allerdings müssen sie dazu künftig absteigen. Das Schieben des Velos durch die Personenunterführung bleibe weiterhin erlaubt, die dafür nötigen Zugänge mittels Rampen seien sichergestellt, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt.

Dereinst soll es aber wieder eine für Velofahrer geeignete Nord-Süd-Verbindung geben. Die Stadt plant dazu, den alten Posttunnel, der parallel zur Unterführung verläuft, umzubauen. Die Planungen liefen derzeit, heisst es in der Medienmitteilung. Bis wann mit einer Realisierung zu rechnen ist, steht hingegen noch nicht fest.

Lifte und Rampen in der Hauptunterführung

Während die Bauarbeiten am Bahnhof die Situation der Velofahrer in Wil verschlechtern, profitieren andere. Denn Auslöser für das Projekt ist das Behindertengleichstellungsgesetz. Dieses soll ein stufenfreies Einsteigen in die Züge ermöglichen. Dafür werden die Perrons erhöht und die Zugänge auf die Perrons mittels Rampen und Liften sichergestellt. Bisher ist Letzteres nur in der Personenunterführung West, nicht jedoch in der Hauptunterführung der Fall.

Nebst Anpassungen im Zusammenhang mit dem Behindertengleichstellungsgesetz sind auch mehrere Perronverlängerungen vorgesehen. Dies, damit die neuen FV-Dosto-Züge in voller Länge in Wil halten können.

Weitere Einschränkungen möglich

Der Zeitplan sieht vor, dass die neuen Perronanlagen bis Mitte 2023 in Betrieb genommen werden. Spätestens ein Jahr später sollen dann auch die letzten Abschlussarbeiten erledigt sein. Die Kosten des Projekts werden auf 40 Millionen Franken geschätzt. Sie werden über das Programm «Zukünftige Entwicklung Bahninfrastruktur» des Bundes finanziert.

Besonders in späteren Bauphasen könne es im Bahnverkehr zu Einschränkungen kommen. Reise- und Umsteigezeiten könnten sich dadurch verlängern, heisst es auf der Website der SBB. Informationen dazu würden zu gegebener Zeit publiziert und vor Ort signalisiert.