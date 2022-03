Wiler Stadtfonds: Wil-Shopping reicht Projekte ein

Wil Ein Strassenspektakel und eine Allee aus Pop-up-Stores: Wil-Shopping möchte vom Stadtfonds profitieren Die Vereinigung Wil-Shopping reicht Gesuche zur Finanzierung von zwei Projekten ein. Ein Strassenspektakel und Pop-up-Stores sollen mehr Publikum in die Stadt bringen. Josef Bischof 25.03.2022, 13.50 Uhr

Das Stadtzentrum von Wil, im Bild die Obere Bahnhofstrasse, ist eine regional bedeutende Einkaufsmeile mit einem Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomieangebot. Bild: Josef Bischof

Vor einem guten Monat haben die Wiler Stimmberechtigten der Schaffung eines Stadtfonds zur Förderung der Standortattraktivität zugestimmt. Eine Möglichkeit, die Wil-Shopping nicht ungenützt lassen will. An der Mitgliederversammlung vom Donnerstagabend im «Schwanen» sind zwei Projekte vorgestellt worden, für die man aus diesem Topf Unterstützung erwartet. Es handelt sich dabei um das Viva-Wil-Strassenfestival und um einen Pop-up-Anlass.

«Der Stadtfonds wird jährlich mit 200'000 Franken aus der städtischen Rechnung geäufnet. Damit werden Vorhaben gefördert, welche die Attraktivität der Stadt Wil als Markt-, Einkaufs- und Begegnungsort steigern.» So war es in der Botschaft zur Abstimmung vom 13. Februar 2022 zu lesen. Die Schaffung dieses Stadtfonds erhielt gegenüber der Volksinitiative 30-Minuten-Gratisparkieren auf dem Gebiet der Stadt Wil eine deutliche Mehrheit. Jürg Wipf, Präsident von Wil-Shopping, nahm im Jahresprogramm diesen Stadtfonds ins Visier.

Strassenspektakel im Sommer

Jürg Wipf, Präsident von Wil-Shopping. Bild: Josef Bisch

«Wir haben ursprünglich die Initiative 30-Minuten-Gratisparkieren unterstützt», erklärte Jürg Wipf.

«Als ihr aber der Stadtfonds zur Attraktivitätssteigerung gegenübergestellt wurde, hat uns dieser überzeugt. Nun wollen wir von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.»

Am Freitag und Samstag, 12. und 13. August, wird das Viva-Wil-Strassenspektakel viel Publikum in die Stadt bringen. Die Innenstadt wird sich in eine Bühne für Ausgefallenes aller Art verwandeln, und die Bahnhofstrasse wird zum Kunstschauplatz werden. Eine Welt von Verrücktheiten, Tanz, Magie, Musik, Kunst und Akrobatik wird auf fünf Bühnen zu einem Strassenspektakel verschmelzen. Ein Teil der Artisten wird gebucht. Es wird aber auch Platz für Spontanes geben.

Pop-up im Herbst

Mit einer Allee aus Pop-up-Stores (Verkaufshäuschen) soll während vier bis sechs Wochen im Oktober-November ein neues Einkaufserlebnis geschaffen werden. Geschäfte können Markenartikel in den extra errichteten Stores präsentieren. Die Produkte müssen sich durch Nachhaltigkeit auszeichnen. Jürg Wipf ist überzeugt:

«Beide Projekte erfüllen nach unserer Ansicht die Kriterien für eine Unterstützung aus dem Stadtfonds.»

Für beide Vorhaben zusammen wird ein Beitrag in der Grössenordnung von 70'000 Franken erwartet.

Weiter zwei verkaufsoffene Sonntage

An der Mitgliederversammlung war auch das Weihnachtsgeschäft bereits ein Gesprächsthema. Aufgrund eigener Erfahrungen aus den Vorjahren hat der Vorstand vorgeschlagen, nur noch einen statt zwei verkaufsoffene Sonntage durchzuführen.

Einigkeit herrschte darüber, dass es wünschenswert wäre, den ersten Sonntag nicht schon auf Anfang Dezember festzusetzen. Daran gab es aber nichts zu rütteln, weil er mit dem Weihnachtsmarkt zusammenfällt. Die Mehrheit der Versammelten sprach sich deshalb dafür aus, die bisherige Regelung beizubehalten.

Einsatz zeitigt Wirkung

Im letzten Jahr hatte die Vereinigung ihre Mitgliederversammlung nur schriftlich durchführen können. Jürg Wipf konnte in seinem Präsidialbericht trotzdem etliche Aktivitäten auflisten. Herausgegriffen hat er unter anderem die «Art Garden», die Gartenausstellung an der Oberen Bahnhofstrasse, die vom kommenden 8. April bis zum 3. Mai eine Neuauflage erleben wird.

Erfolgreich habe sich die Detailhandelsgruppe an verschiedenen Sitzungen mit dem Stadtrat für eine Stärkung des Einkaufsortes Wil eingesetzt. In der Fussgängerzone sind im Sommer zusätzliche Sitzgelegenheiten aufgestellt worden. Geschaffen worden ist auch eine E-City-App mit dem «Bärestarch»-Logo.

Präsident Jürg Wipf, Andreas Studer, Edi Strasser, Luzia Leuenberger, Peter Segebarth, Denise Rastoder und Shenasi Haziri sind für ein weiteres Jahr als Vorstandsmitglieder bestätigt worden.