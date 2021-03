Wil Ein Sommer fast ohne Veranstaltungen: Auch das «Rock am Weier» ist abgesagt Wenige Tage nach dem Openair St. Gallen verkünden auch die Veranstalter des Wiler Gratisfestivals die Absage. Eine Durchführung ist aufgrund der nicht absehbaren Entwicklung der Pandemie nicht möglich. Gianni Amstutz 26.03.2021, 13.23 Uhr

Auch 2021 wird es kein Festival am Stadtweier geben. Die Pandemie lässt dies nicht zu. Bild: PD

Es wird ein ruhiger Sommer in Wil. Praktisch sämtliche grossen Anlässe sind abgesagt. J&B-Fest, Hofchilbi, Weinstrasse, Stadtfest: Die Liste wird immer länger. Nun hat auch das OK des Rock am Weier die Segel gestrichen und die diesjährige Ausgabe abgeblasen.