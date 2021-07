Wil: Abstimmungen über SVP-Initiative und Hof wohl erst 2022

Wil Ein paar Minuten haben gefehlt: Gratisparkieren und die Sanierung des Hofs werden ins nächste Jahr vertagt Weil das Parlament einer Verlängerung der Sitzung nicht zustimmte, kommt es dieses Jahr wohl zu keiner kommunalen Abstimmung in Wil. Sowohl über die SVP-Initiative als auch über den Kredit für die Sanierung des Hofs werden die Stimmbürger voraussichtlich erst 2022 befinden. Gianni Amstutz 22.07.2021, 15.12 Uhr

Die Wilerinnen und Wiler werden in diesem Jahr wohl nur über kantonale und nationale Vorlagen abstimmen. Bild: Ennio Leanza / Keystone

Dass gleich mehrere kommunale Abstimmungen an einem Sonntag stattfinden, ist eine Seltenheit. Denn in einer Parlamentsstadt wie Wil muss die Bevölkerung nur selten an der Urne entscheiden. Viele Beschlüsse können vom Parlament getroffen werden. Einzig Änderungen der Gemeindeordnung, Kredite von über sechs Millionen Franken und Referenden oder Initiativen führen zu einem Volksentscheid.