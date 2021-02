Wil Ein Ort, der das Quartier zusammenbringt: Zukunft des Treffs im Lindenhof liegt in den Händen des Parlaments Das Lindenhofquartier ist sowohl das grösste als auch das vielfältigste Quartier, was die Bevölkerung betrifft. Das führt zu besonderen Herausforderungen. Mit dem im August 2018 eröffneten Treff soll der Austausch unter den Bewohnern gefördert werden. Das klappt gemäss den Verantwortlichen bisher gut. Nun muss das Parlament entscheiden, ob es mit dem Projekt weitergeht. Gianni Amstutz 04.02.2021, 05.00 Uhr

Anlässe wie der Sonntagstreff im Quartiertreff Lindenhof sind stets gut besucht. Aktuell bleibt er aber wegen der Coronapandemie bis mindestens Ende Februar geschlossen. Bild: PD

Der Quartiertreff Lindenhof ist zurzeit geschlossen und kann folglich seine Arbeit nicht wahrnehmen. Trotz dieser momentanen Baisse lässt sich feststellen: Das Angebot hat sich bewährt. Denn die Besucherzahlen zeigten nach oben, bevor die Coronapandemie dies ausbremste. Selbst 2020, als der Treff nur eingeschränkt betrieben wurde und teilweise ganz geschlossen war, konnten über 3600 Besucherinnen und Besucher empfangen werden.

Jetzt soll das Angebot nach der vierjährigen Pilotphase in einen unbefristeten Betrieb überführt werden. Der Stadtrat beantragt dem Parlament deshalb einen jährlich wiederkehrenden Kredit von 150'000 Franken.

Viele Vorteile, aber nicht den besten Ruf

Hervorgegangen ist der Quartiertreff als Massnahme aus dem «Projet Futur», welches sich zum Ziel setzte, das Lindenhofquartier weiterzuentwickeln. Dieses hat zwar eine hervorragende Lage, viel Grünräume, einen eigenen Schulstandort sowie eine umfassende Sportanlage und preiswerten Wohnraum, aber trotzdem gemeinhin nicht den besten Ruf.

Einerseits befinden sich im Quartier viele sanierungsbedürftige Wohnbauten, anderseits ist der Ausländeranteil relativ hoch. Im Bericht des «Projet Futur» heisst es: «Die hohe Diversität bezüglich der geografischen Herkunft der Bewohnenden verbunden mit einem schlechten Ruf aus früheren Jahren führen zu einer tendenziell negativen Aussensicht.»

Eine heterogene Bevölkerung

Der Aufbau des Treffs sollte dabei helfen, den Ruf des Quartiers ins rechte Licht zu rücken – und vor allem die Anwohnerinnen und Anwohner zusammenzubringen. Dies ist aufgrund der Altersstruktur – viele Familien, aber auch viele Pensionierte – und des hohen Ausländeranteils im Lindenhofquartier eine besondere Herausforderung. Doch für das Ziel, die Bewohner stärker in die Quartierentwicklung einzubinden, ist die Vernetzung untereinander eine entscheidende Grundlage.

Bisher scheint dieses Anliegen geglückt zu sein. Bereits nach dem ersten Betriebsjahr zog Dominique Tschannen, der damalige Leiter des Treffs, eine positive Zwischenbilanz:

«Das Quartier setzt sich mehrheitlich aus Schweizer Senioren und Migranten zusammen. Durch den Treff entstehen endlich auch Begegnungen zwischen diesen beiden Gruppen.»

Auch sein Nachfolger, Martin Bischof, der die Stelle im März angetreten hat, hebt die Vorzüge des Quartiertreffs hervor: «Er wird von den Bewohnern sehr gut aufgenommen.» Das zeigen auch die aktuellen Zahlen.

Der Quartiertreff ist im Gebäude an der Rotschürstrasse 15 zu finden. Bild: PD

Seit der Eröffnung im August 2018 haben rund 12'000 Personen den Quartiertreff besucht. Anders formuliert bedeutet das, dass jeder der rund 4000 Bewohner des Lindenhofs durchschnittlich dreimal in den Räumen an der Rotschürstrasse 15 war. Das Angebot richtet sich allerdings prinzipiell auch an Wiler aus anderen Ortsteilen, wird dort aber nicht speziell beworben. Angesichts der besonderen Umstände ist dies ein beachtliches Ergebnis. Das sieht auch der Stadtrat so und hält fest: «Die Nutzung des Treffs entwickelte sich überaus erfreulich.»

Viele Freiwillige engagieren sich

Auch die Angebotsvielfalt kann sich sehen lassen. Ob Flick-Treff, Deutschkurse, Mütter-Väterberatung oder Zumba: In den vergangenen eineinhalb Jahren haben sich zahlreiche Aktivitäten in den Bereichen Begegnung, Bewegung, Beratung und Bildung etabliert. Initiiert wurden diese nicht etwa vom Leiter des Quartiertreffs, sondern von den Bewohnenden selbst und verschiedenen Institutionen. Das ist von der Stadt denn auch so gewollt.

So werde sichergestellt, dass die Angebote tatsächlich einem Bedürfnis der Bewohnerinnen und Bewohner entsprechen. «Die Förderung der Selbstorganisation ist zentral, die Bewohnenden werden animiert, selber aktiv zu werden.»

Martin Bischofs Funktion als Leiter des Quartiertreffs ist lediglich die Koordination und Unterstützung der Angebote. Er freut sich besonders darüber, dass viele Leute aus dem Quartier sich ehrenamtlich für die verschiedenen Aktivitäten organisieren.

«Das zeigt, dass der Treff ganz klar einem Bedürfnis entspricht.»

Neben Aktivitäten von Freiwilligen aus dem Quartier gab es Angebote von Fachstellen wie beispielsweise der Pro Senectute, die den Quartiertreff als niederschwelligen Standort wählten, um ihre Zielgruppen besser zu erreichen.

Aufgaben ausserhalb des Treffs als nächster Schritt

Nun soll auf dem Geleisteten aufgebaut werden. Denn der Aufbau des Treffs bildet erst den Anfang der Massnahmen aus dem «Projet Futur» zur Entwicklung des Lindenhofquartiers. «Nun stehen Aufgaben in der Quartierarbeit ausserhalb der Räumlichkeiten des Treffs an», so der Stadtrat. Wie Bischof erklärt gehe es dabei darum, die Meinungen und Ideen der Quartierbewohner noch stärker abzuholen. Dies könne auf verschiedene Arten gemacht werden. Möglich seien etwa Quartierbegehungen, Plakate, Quartierfeste oder Befragungen.

Damit das gelingt, müsse Stabilität vorhanden sein, argumentiert der Stadtrat. Dies sei nur durch den Fortbestand der Stelle und des Quartiertreffs möglich. Neben den Kosten für die Stelle von rund 60'000 Franken kommen weitere 90'000 Franken für die Miete der Liegenschaft, das Facilitymanagement und Projekte hinzu. Die Genehmigung dieser Gelder hängt jetzt vom Stadtparlament ab, welches an einer der nächsten Sitzungen darüber entscheiden wird.