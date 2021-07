Wil: Warum Velofahren auf der Hauptroute nicht überall legal ist

Langsamverkehr Die Stadt Wil will ihr Velonetz ausbauen – doch auf der Hauptroute heisst es zum Teil: «Radfahrende absteigen!» Wer in Wil mit dem Velo unterwegs ist, muss sich entscheiden: Entweder möglichst schnell ans Ziel kommen, dafür stark befahrene Strassen mit erhöhter Unfallgefahr in Kauf nehmen. Oder man nimmt es etwas gemächlicher, dafür sitzt man aber nicht durchgängig im Sattel. Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels. Für die nächsten Jahre sind mehrere Verbesserungen angekündigt. Gianni Amstutz 16.07.2021, 05.00 Uhr

Veloverbot auf der Hauptveloroute: Wollen Fahrradfahrer hier durch, müssen sie absteigen. Bild: Gianni Amstutz

Wil ist kein Paradies für Velofahrer. Das zeigt sich auch im Vergleich mit ähnlich grossen Städten. Der Anteil Langsamverkehr ist in Wil unterdurchschnittlich, der motorisierte Individualverkehr (MIV) hingegen überdurchschnittlich gut vertreten.

Oft müssen sich die Velofahrer den Platz mit dem MIV teilen. An manchen Stellen kann das mitunter gefährlich sein. Besonders häufig mit dem Velo in Unfälle verwickelt sind ältere Personen sowie Kinder.

Erklärtes Ziel der Stadt ist es, den Anteil des Veloverkehrs von sieben auf elf Prozent zu erhöhen. Dies unter anderem, um ökologische Zielsetzungen zu erreichen. Fest steht: In Sachen Mobilität muss sich in Wil – wie auch anderswo – etwas tun, will man das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 erreichen. Denn die Mobilität ist Schätzungen zufolge für rund 41 Prozent des Energieverbrauchs und 54 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Eine Lücke wurde schon geschlossen

Deshalb will die Stadt den Veloverkehr gezielt fördern. Wenn möglich werden dafür parallel zu den Hauptverkehrsachsen Velowege gebaut. So geschehen etwa ab dem Breitenlooweg beim Freibad Weierwiese bis zur Grundstrasse, wo die Stadt vor fast exakt einem Jahr eine Netzlücke im lokalen Velonetz schliessen konnte. Velofahrer müssen so nicht mehr über die viel befahrene Konstanzerstrasse radeln.

Aber nicht überall ist das Velonetz lückenlos. So führt eine der Hauptrouten mitten über die Obere Bahnhofstrasse. Dumm nur: Velofahrer werden auf der Oberen Bahnhofstrasse gar nicht toleriert. Sowohl Bodenmarkierungen als auch ein Schild mit der Aufschrift «Radfahrende absteigen» machen deutlich, dass Velofahrer in der Fussgängerzone nicht erwünscht sind.

Dies entgegen der vom Stadtrat im Velokonzept vorgegebenen Zielsetzungen. Dort heisst es zur Fussgängerzone, welche von einer Hauptverbindung gequert wird: «Altstadt und Fussgängerzone sollen für den lokalen Veloverkehr in angemessenem Tempo befahrbar sein.»

Wie kommt es zu dieser Diskrepanz? Das Öffnen der Fussgängerzone für Velos im Schritttempo sei vor wenigen Jahren angestrebt worden, teilt Philipp Gemperle, Kommunikationsverantwortlicher der Stadt, auf Anfrage mit.

«Dies wurde jedoch durch die Beratungsstelle für Unfallverhütung und die Kantonspolizei nicht mitgetragen und konnte daher nicht umgesetzt werden.»

Die Stadt will das Thema aber nochmals aufs Parkett bringen. Es sei aktuell wieder aufgegriffen worden und soll erneut diskutiert werden, sagt Gemperle.

Es wird zuerst schlechter, bevor Besserung naht

Während eine Lücke im Velonetz also vielleicht bald geschlossen werden könnte, tut sich andernorts bald eine neue auf. Sobald die SBB die Arbeiten an der Hauptunterführung aufnimmt, werden Velofahrer dort nicht mehr toleriert. Damit fällt die wichtigste Veloverbindung zwischen dem Norden und dem Süden der Stadt weg. Als einzige Alternative verbleibt die Unterführung Hubstrasse, die für Velofahrer aufgrund der beengten Platzverhältnisse aber nicht ideal ist.

In einer Übergangsphase wird die Situation für die Velofahrer also erst einmal schlechter. Doch die Verbesserungen im Bereich des Bahnhofs sind bereits angekündigt. So soll der alte Posttunnel zu einer neuen Velounterführung umgebaut und die Unterführung Hubstrasse ebenfalls umgestaltet werden. Dann stehen den Velofahrern zwei sichere und direkte Routen auf der Nord-Süd-Achse zur Verfügung. Bis es so weit ist, dürften allerdings noch einige Jahre vergehen.