SVP Wil fordert Genehmigung von Heizpilzen für die Gastronomie

Wil Ein heisses Eisen: SVP-Präsident bringt Heizpilze für Gastrobetriebe ins Spiel 26.10.2021

Heizpilze geben zwar warm, sie verbrauchen aber viel Energie.

Bild: Caro / Sorge

Für die einen sind sie eine Möglichkeit, der angeschlagenen Gastronomie durch den zweiten Coronawinter zu helfen, für die anderen eine inakzeptable Umweltsünde. Die Rede ist von Heizpilzen. SVP-Stadtparlamentarier Andreas Hüssy bringt sie mit einem Vorstoss auch in Wil wieder aufs Tapet.

Andreas Hüssy, Präsident SVP Wil. Bild: Josef Bischof

Die Schweizer Gastronomie sei von den Massnahmen gegen das Coronavirus besonders stark betroffen, schreibt er in seiner Anfrage an den Stadtrat. Einige Restaurants hätten ihren Betrieb bereits einstellen müssen.

«Die meisten anderen kämpfen mit sinkenden Umsatzzahlen und damit um ihr wirtschaftliches Überleben.»

Die bisherigen Massnahmen würden für die Gastronomie nicht ausreichen, macht Hüssy geltend. Die Härtefallentschädigungen seien lediglich als temporäre Überbrückungshilfe gedacht und könnten den Normalbetrieb nicht ersetzen. Gemäss Gastrosuisse, dem Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz, hätten über 80 Prozent der gastgewerblichen Betriebe aufgrund der Ausweitung der Zertifikatspflicht Umsatzeinbussen erlitten.

46 Prozent dieser Betriebe verzeichnen einen Umsatzrückgang von mehr als 30 Prozent. «Am stärksten betroffen sind die Betriebe in ländlichen Regionen und kleineren Städten, wo zahlreiche, insbesondere von Familien geführte Restaurants ihre finanziellen Reserven aufgebraucht haben», schreibt Hüssy.

Zertifikatsfrei durch den Winter

Hüssy fordert die Stadt zum Handeln auf. Sie soll «alles unternehmen, um den Gastronomiebetrieben ihre Arbeit zu erleichtern». Dazu gehöre unter anderem, praxisorientierte Bedingungen zu schaffen, damit Personen ohne Covid-Zertifikat auf den Aussenterrassen der Restaurants auch in den Wintermonaten bedient werden können. Dem Ortsparteipräsident schwebt dabei eine liberale Auslegung der Regeln vor, wie aus seinen Fragen hervorgeht.

So könne der Stadtrat beispielsweise die vorübergehende Errichtung von Zelten auf Terrassen ohne Baubewilligung ermöglichen. Ausserdem sieht Hüssy eine generelle Ausnahmebewilligung für den Betrieb von Heizstrahlern und Heizpilzen im Aussenbereich während der kalten Jahreszeit als potenzielle Lösung.

Eine miserable Energieeffizienz

Heizstrahler und Heizpilze sind jedoch höchst umstritten. Ein Grund dafür: Sie haben eine miserable Energieeffizienz. Deshalb sind Heizpilze, die in der Regel mit Gas betrieben werden, in manchen Kantonen sogar verboten. Nicht so in St.Gallen. Wie die Regierung bereits im vergangenen Herbst auf einen Vorstoss des Kantonsparlaments antwortete, unterstehen Heizpilze und mobile Heizungen keiner Bewilligungspflicht. Aus ökologischen Gründen sollten sie im Freien aber zurückhaltend eingesetzt werden.

Dass sie nicht zwingend bewilligungspflichtig sind, heisst jedoch nicht, dass sie dadurch automatisch erlaubt wären. In Wil gelten Heizpilze in Gartenrestaurants grundsätzlich als verboten, wie Stefan Sieber, Leiter Markt, bereits im Mai dieses Jahres gegenüber dieser Zeitung sagte. Die Stadt hat aber einen gewissen Handlungsspielraum. So drückte sie im März und April dieses Jahres ein Auge zu.

Eine Abwägung zwischen Ökologie und Ökonomie

Ob dies auch in diesem Winter so gehandhabt wird, ist zumindest fraglich. Im Unterschied zum vergangenen Winter haben Gastronomiebetriebe mit dem Covid-Zertifikat nun die Möglichkeit, Gäste drinnen zu bewirten. Da sie aber trotzdem finanzielle Einbussen erleiden, ist es letztlich eine Abwägung zwischen wirtschaftlichen und ökologischen Interessen.

Ob es sich vereinbaren lässt, Heizpilze zu tolerieren und gleichzeitig die Zertifizierung mit dem Label Energiestadt Gold anzustreben, zu den Erstunterzeichnerinnen der Klima- und Energie-Charta zu gehören und den Klimanotstand ausgerufen zu haben, wird der Stadtrat beurteilen müssen. Die Beantwortung von Andreas Hüssys Anfrage wird in den nächsten Wochen erfolgen.