Das lief bei der Biogassubventionierung in Wil schief

Wil Ein Fehler, aber kein Skandal: Das lief bei der Subventionierung von Biogas schief Über zwei Millionen Franken zu viel wurden von den Technischen Betrieben für die Vergünstigung von Biogas ausgegeben. Die Mehrheit des Parlaments nimmt's gelassen. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Gianni Amstutz 09.07.2021, 17.00 Uhr

Bei der Subventionierung des Biogases lief in Wil nicht alles korrekt ab. Bild: Reto Martin

Biogas sorgt in Wil immer wieder für Schlagzeilen. Vor einigen Jahren war es die Biorender-Affäre, die der Stadt einen Millionenverlust bescherte. Nun geht es wieder um einen Millionenbetrag im Bereich Biogas. Der Fall ist aber anders gelagert. Zwar passierten auch dieses Mal Fehler, von einem Skandal wie damals kann aber keine Rede sein.

Seit 2017 subventioniert die Stadt Wil den Bezug von Biogas, das damals mit einem Anteil von 10 Prozent im Standardprodukt eingeführt wurde. Das wurde vom Stadtparlament auch so bewilligt. Zu Unstimmigkeiten kam es jedoch aufgrund der CO 2 -Abgabe.

Die CO 2 -Abgabe wird vom Bund auf fossile Brennstoffe wie Öl und Gas erhoben. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Lenkungsabgabe. Sie soll dafür sorgen, dass klimafreundliches Verhalten gefördert wird beziehungsweise klimaschädliches Verhalten entsprechende Kosten nach sich zieht.

Auf Biogas wird eigentlich keine CO 2 -Abgabe erhoben, da es sich dabei um einen klimaneutralen Energieträger handelt. Das gilt allerdings nur für in der Schweiz produziertes Biogas. Wird das Biogas jedoch – wie dies auch zu einem Grossteil in Wil der Fall ist – mittels Zertifikaten ausländischer Produzenten gekauft, fällt trotzdem eine CO 2 -Abgabe an.

Der Hauptanteil des Wiler Biogases wird mit ausländischen Zertifikaten eingekauft. Gemäss Bund wird solches Biogas gleich behandelt wie Erdgas. Die TBW können dafür – im Gegensatz zu Schweizer Biogas – die CO 2 -Abgabe nicht zurückfordern. Trotzdem gaben die TBW die CO 2 -Rückerstattung proportional zu deren jeweiligem Biogasanteil an ihre Kundinnen und Kunden weiter. Das heisst, die CO 2 -Abgabe von aktuell 1,88 Rappen pro Kilowattstunde wurde in der Rechnung vom Aufpreis auf das Biogas, der 5 Rappen beträgt, abgezogen. Das wurde dem Parlament bereits im entsprechenden Antrag 2016 so kommuniziert.

Es blieb unerwähnt, dass die TBW diese an die Kunden rückerstattete CO 2 -Abgabe selbst nicht vom Bund zurückfordern kann. Die Summe der rückerstatteten CO 2 -Abgaben verursachte also zusätzliche Kosten. Diese wurden so vom Stadtparlament nie explizit bewilligt.

Ein Kunde, der das Standardprodukt mit 20 Prozent Biogas bezog, bezahlte für den Bezug von 20'000 Kilowattstunden eine CO 2 -Abgabe von 376 Franken. Der prozentuale Anteil Biogas, in diesem Beispiel 20 Prozent, wurde ihm von den TBW rückerstattet. Das wären also 75.20 Franken.

Die Rückerstattung der CO 2 -Abgabe verbilligte den Preis zusätzlich zu den vom Parlament gesprochenen Subventionen. Dadurch ergab eine getrennte Betrachtung des Biogasgeschäfts sogar ein Minus. Zwischen 2017 und 2020 resultierten so zusätzlich zu den 3,05 Millionen Franken an Subventionsgeldern, Ausgaben in Höhe von 2,13 Millionen Franken wegen der Negativmarge.

Ja, indem die CO 2 -Abgabe neu direkt in den Zuschlag für den Biogasbezug eingerechnet wird.

Ja, allerdings nicht mehr, als sie es schon in den vergangenen Jahren hätten tun müssen. Damals bezahlten die Kunden zu wenig, mit der am 1. Juli in Kraft getretenen Änderung wurde das behoben. Auf einen Kunden, der jährlich 20'000 Kilowattstunden bezieht, macht dies einen Unterschied von 70 Franken aus. Im Vergleich mit Städten wie St.Gallen, Gossau und Frauenfeld ist der Preis pro Kilowattstunde immer noch am günstigsten.

Mit Ausnahme der SVP, die von einem Vertrauensverlust sprach, relativ gelassen. Transparenz zu schaffen, sei wichtig, jetzt gelte es aber, sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Dafür benötige der Stadtrat die Unterstützung des Parlaments, und nicht eine unaufhörliche Schelte, so der Tenor im Parlament.