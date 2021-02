Wil «Ein absolutes No-Go»: Unmut nach Alleingang von Stadträtin Ursula Egli Dass Stadträtin Ursula Egli im Namen der Stadt für eine Vorlage im Kantonsrat wirbt, kommt nicht überall gut an. Die Regierung will aus dem Vorfall lernen und die Angelegenheit intern klären. Gianni Amstutz 08.02.2021, 18.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Drei der fünf Mitglieder des Wiler Stadtrats politisieren auch im St.Galler Kantonsrat. Das birgt Konfliktpotenzial. Bild: PD

Kaum eine Gemeinde ist in ihrem Kantonsparlament so gut vertreten wie die Stadt Wil. Mit Dario Sulzer (SP), Jigme Shitsetsang (FDP) und Ursula Egli (SVP) bekleiden ganze drei von fünf Stadträten zusätzlich das Amt als Kantonsparlamentarier. Das kann durchaus ein Vorteil sein.

Oft gilt bei Gesetzen übergeordnetes Recht. Was also im Kantonsrat entschieden wird, hat häufig direkte Auswirkungen auf die Stadt Wil. Die drei Regierungsmitglieder können ihren Einfluss bei Vorlagen im Kanton geltend machen, den Standpunkt von Wil – und den Gemeinden allgemein – in die Debatte einbringen.

Die Tücken der Doppelrolle

Die Doppelrolle, welche die drei Wiler Stadträte ausfüllen, bringt aber auch ihre Tücken mit sich. Das zeigt das jüngste Beispiel der Revision des Wasserbaugesetzes, welche diesen Monat im Kantonsrat behandelt wird. Damit soll unter anderem die Perimeterpflicht abgeschafft werden, die Privatpersonen dazu verpflichtet, sich finanziell an Hochwasserschutzmassnahmen zu beteiligen.

Stadträtin Ursula Egli verschickte einen Brief an alle Kantonsparlamentarier der Stadt Wil, um für das Gesetz zu weibeln. Sie tat dies im Namen der Stadt Wil – obwohl dem gar kein Beschluss des Gesamtstadtrats zugrunde lag, wie sie selbst auf Anfrage bestätigte. Sie habe lediglich mit einigen Exekutivmitgliedern Rücksprache gehalten. Egli steht zu ihrer Haltung, gestand jedoch ein, dass die Formulierung «Die Stadt Wil wünscht die Abschaffung der Perimeterpflicht» unpräzise gewesen sei.

«Vorgehen absolut unangebracht»

Für Guido Wick (Grüne Prowil), einer jener Kantonsräte, die sich gegen das Gesetz aussprechen, ist das Vorgehen von Ursula Egli «absolut unangebracht».

«Dass sie im Namen der Stadt spricht und somit den Eindruck eines offiziellen Entscheids erweckt, ist ein No-Go.»

Stadtratsmitglieder, die gleichzeitig im Kantonsrat politisieren, müssten sich ihrer Doppelrolle bewusst sein. Da sei es suboptimal, wenn aus parteipolitischen Gründen für oder gegen eine Vorlage Stimmung gemacht werde. «Damit setzt Ursula Egli das Kollegialitätsprinzip aufs Spiel.» Ihn würde es nicht wundern, wenn es für sie dafür eine Rüge des Stadtrats absetze.

Er sei jedoch nicht erstaunt über «den Politstil, den Ursula Egli an den Tag legt», sagt Wick. Es entbehre nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet eine SVP-Stadträtin so gehandelt habe, sei die SVP doch jene Partei gewesen, die den ehemaligen Stadtrat in den vergangenen vier Jahren wiederholt der fehlenden Zusammenarbeit bezichtigt habe.

Stadtrat wird Angelegenheit intern klären

Stadtpräsident Hans Mäder möchte sich zum konkreten Fall nicht öffentlich äussern. Man werde das im Stadtrat intern ansprechen. Es sei aber so, dass es bei einem Doppelmandat als Mitglied des Stadtrats und des Kantonsrats gewisse Friktionen gebe.

«Da braucht es Fingerspitzengefühl, um in möglichen Konfliktsituationen richtig zu handeln.»

Mit Stellungnahmen im Namen der Stadt müsse man grundsätzlich vorsichtig sein. Der Stadtrat sei noch in einem Lernprozess und müsse eine Praxis etablieren, wie er künftig mit vergleichbaren Situationen umgehe, sagt der Stadtpräsident.