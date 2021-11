Maskentheater Familie Flöz gastiert in der Tonhalle Wil

Wil Drei Schauspieler hinter rund 20 Figuren: Das Maskentheater «Familie Flöz» gastierte in der Tonhalle Das Publikum in der Tonhalle Wil sah am Freitag ein Stück ohne Text, dafür mit übergrossen Masken. Das Maskentheater «Familie Flöz» führte sein neues Stück «Feste» auf. Schauplätze: Der Hinterhof eines Anwesens und die Tiefen menschlicher Emotionen. Carola Nadler 14.11.2021, 16.00 Uhr

Das Maskentheater «Familie Flöz» auf der Bühne der Tonhalle Wil. Bild: Carola Nadler

Endlich einmal dürfen Masken wieder für Theater, Illusion, Verzauberung stehen. Das Maskentheater «Familie Flöz» beherrscht seine Masken mit einer Perfektion, deren scheinbare Leichtigkeit nicht erahnen lässt, dass hinter rund 20 Figuren lediglich drei Darsteller stecken. Text wird nicht gebraucht, die Handlung erzählt sich selbst. Die Charaktere werden mit der Mimik der übergrossen Masken und Körpersprache gezeichnet.

Es gibt ein Heer von Hausmeistern, Hotelmanagern und Putzfrauen jeglicher Couleur. Dennoch scheint es Stereotypen zu geben, die sofort erkannt werden: Grauer Kittel mit flatternden Schössen, weinroter Pullover, der über einem Bauch spannt, Hosenträger, strähnige Haare, Schlüsselbund, Thermoskanne, ein bisschen schusselig, stets am Rande der Überforderung. Und schon steht da der Prototyp eines Hausmeisters. Aus dem Alltag vertraut und man ist erfreut an diesem Vertrauten, lacht über die Karikierung.

Erfüllung als Luxus

Das Stück «Feste», das am Freitagabend in der Wiler Tonhalle aufgeführt wurde, spielt im Hinterhof eines Anwesens. Alle sind sie auf der Jagd nach ihrer Erfüllung. Die Einen finden sie im Rausch, andere bei einem Schäferstündchen mit dem Kellner, wieder andere stolpern zufällig darüber und entdecken zarte Gefühle für das gleiche Geschlecht.

Alle Figuren werden von drei Darstellern gespielt. Bild: Carola Nadler

Die Tochter des Hauses feiert Hochzeit, die Putzfrau bringt den Hausmeister auf Trab, der Koch schwelgt in der Dekoration der Hochzeitstorte. Das Leben treibt sie vor sich her. Und dann ist da noch die Hochschwangere, beladen mit einem Rucksack und einer PET-Flasche, Symbol für nur noch eine Suche: Nach einem Ruheplatz, einer Bleibe, einer Mahlzeit. Erfüllung ist ein Luxusartikel.

Abgründe und der Tod auf der Bühne

Jede Menge Situationskomik. Man lacht, dankbar für die Missgeschicke der anderen, beruhigt über die Sicherheit des eigenen Theatersessels und die Geborgenheit des sozialen Umfeldes. Doch immer wieder hält das Geschehen auf der Bühne inne. Die Discomusik verstummt, Möwen und Meeresbrandung sind das einzige, was noch zu hören ist, denn auch der eigene Atem wird ein bisschen angehalten – was passiert da?

Jetzt geht es um die Abgründe. Die Sehnsüchte. Die Ängste. Ist man fähig, sich ihnen zu stellen, sie auszuhalten, zu benennen? Oder doch lieber wieder zurück zum Trubel? Der Trubel freilich geht weiter, die Hochzeit wird gefeiert, die Kellner schwirren umher, der Koch brilliert, der Hausmeister macht Feierabend.

Und dann? Am Ende des Wechselspiels zwischen Trubel und Innehalten steht da plötzlich der Tod auf der Bühne. Unfair, trifft die Falsche. Drastisch, man sackt mit einem «Uff» in den luftleeren Raum. Aber nicht lange: Das Licht knallt an und der Schlussapplaus bringt Erlösung. Und für ein Happy End-Feeling für den Heimweg sorgt eine Glasharfen-Zugabe auf den Partygläsern. Prost.