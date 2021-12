Wil: Das Stadtlexikon wilnet ist nach Hackerangriff wieder online

Wil Drei Perlen aus der Vergangenheit: Das Wiler Stadtlexikon ist wieder online Das digitale Lexikon von Wil war wegen eines Hackerangriffs mehrere Monate offline. Seit es Ende Oktober wieder online ging, hat der Stadtarchivar schon über 2000 neue Dateien hochgeladen. Diese Zeitung stellt drei neue, besonders spannende Einträge des Stadtlexikons vor. Lara Wüest Jetzt kommentieren 08.12.2021, 17.00 Uhr

Werner Warth digitalisiert auf wilnet.ch, was das Wiler Stadtarchiv hergibt. Bild: Lara Wüest

Drei Videos über alte Fastnachtsumzüge: So feierten die Wiler vor fast 100 Jahren die fünfte Jahreszeit

Für Werner Warth sind sie etwas ganz Besonderes: die drei ältesten Filme von Fastnachtsumzügen in Wil. Warth ist Stadtarchivar von Wil, leidenschaftlicher Fastnächtler und der Mann hinter dem Stadtlexikon wilnet.ch.

Auf den Schwarz-Weiss-Filmen aus den Jahren 1933, 1935 und 1936 sieht man Fastnachtswagen durch die Wiler Altstadt rollen, begleitet von Musikanten und Menschen in aufwendigen Kostümen. Hunderte Zuschauer drängen sich am Rand des Umzuges. Die Musik hört man auf den Filmen jedoch nicht. Warth sagt: «Damals war der Tonfilm im Amateurbereich noch nicht geläufig.»

Die Filme sind die ältesten bewegten Zeugnisse der Fastnacht in Wil. Erst vor kurzem hat Warth die Videos auf die Website hochgeladen. Er sagt: «Sie zeigen, welche Tradition die Fastnacht in Wil hat.» Schon vor fast 100 Jahren hätten die Menschen für die Umzüge einen grossen Aufwand betrieben.

Manche Kostüme auf den Videos sind diskriminierend: Einige Umzügler haben sich als Afroamerikaner verkleidet. Historiker Warth sagt: «Aus heutiger Sicht ist das nicht korrekt.» Aus historischer Sicht sei es jedoch wichtig, dass man auch diese Bilder zeige. Die Geschichte könne man nicht umschreiben. Warth sagt: «Der richtige Umgang mit solchen Bildern ist zentral. Anstatt sie zu zensurieren, muss man darüber sprechen.»

Die Fastnachtsfilme stammen aus dem privaten Archiv der Familie Stiefel, welche einst die Brauerei am Hof zu Wil betrieb. Warth hat aus den alten 16-Millimeter-Zelluloidfilme Youtube-Videos erstellt. Hier: der Fastnachtsumzug aus dem Jahr 1935. Video: Stadtarchiv Wil

Der Hackerangriff auf wilnet.ch Von April bis Ende Oktober war wilnet.ch offline. Der Grund: Die Hostingfirma, die auch die Website des Kantons St.Gallen betreut, wurde von Hackern angegriffen. Nach dem Angriff teilte die Hostingfirma Werner Warth mit, dass wilnet.ch nicht mehr hochgefahren werde, weil dessen Programm veraltet sei. Der Stadtarchivar, der sich darüber zuerst ärgerte, nutze das für einen Relaunch. Er wechselte die Hostingfirma. Nun kommt wilnet.ch in einem neuen Design daher.

Hier traf sich die Wiler Glamourszene: Das Luxushotel Derby

Fotos von durchgestylten Menschen in einer Bar oder im Restaurant. Alte Speisekarten. Plakate des «Dancing Rave Clubs». Der Lexikoneintrag über das Stadthotel Derby enthält besonders viele Zeitzeugnisse der Wiler Glamourwelt aus den späten 1960er-Jahren. Werner Warth sagt: «Es ist richtig verrückt, wie viel Material wir dazu haben.» Auch diesen Eintrag hat er nach dem Hackerangriff erstellt.

1959 eröffnete das «Derby Hotel Bahnhof». Neben zwei Restaurants, einer Bar und 22 Zimmern verfügte es auch über ein Kino. Letzteres wurde allerdings erst ein paar Jahre nach Eröffnung eingebaut. Bekannt war das «Derby» vor allem auch für seine Fastnacht- und Silvesterbälle. Und später auch für seinen Nightclub Penthouse im sechsten Stock. Ende der 1960er-Jahre errichteten die Besitzer im zweiten Untergeschoss zudem den Rave Club. Die erste Disco in Wil, die auch bei vielen Menschen aus der weiteren Umgebung beliebt war.

Für Warth steht das Gebäude des früheren «Derbys» aber für mehr als ein ehemaliges Hotel. Er sagt: «Das Haus hat mittlerweile eine sehr wechselvolle Geschichte.» Heute befinden sich im Derby Center Wil Arztpraxen, Anwaltsbüros und eine Gelateria im Erdgeschoss. Warth sagt: «Das Derby war eines der vornehmsten Häuser seiner Zeit. Für die Besitzer wurde es später aber womöglich lukrativer, das Gebäude in eine reine Geschäftsliegenschaft umzuwandeln.»

Gäste in Abendgarderobe nehmen in der Hotel Bar einen Drink zu sich. Bild: PD Das Hotel-Restaurant auf der Dachterrasse war auch bei Familien beliebt. Bild: PD Dei gehobene Wiler Gesellschaft traf sich gerne im Hotel-Restaurant. Bild: PD So sah ein Schlafzimmer im Hotel Derby aus... Bild: PD ...und so ein Badezimmer. Bild:PD

Zehnder-Runtal: Einst ein schweizweit bedeutendes Unternehmen, heute Discounter

«Das sind extrem schöne Innenaufnahmen.» Das sagt Werner Warth zu den Fotos im Lexikonbeitrag über die Firma Runtal. Runtal war eine in der ganzen Schweiz bekannte Firma für Heizungsradiatoren. Ende der 1970er-Jahre zügelte diese den Standort von Blaise im Kanton Neuenburg nach Wil an die Toggenburgerstrasse.

Noch heute fertigt die Firma exklusive Heizkörper. Ende der 1980er-Jahre wurde sie von der Gränicher Zehnder Group übernommen. Seither hat die Firma Runtal ihren Sitz in Gränichen im Kanton Aargau. Am Standort in Wil befindet sich jetzt ein Otto's Warenposten. Für Warth ist auch das ein Beispiel für den Wandel der Zeit in Wil. Er sagt: «In denselben Räumen, wo früher geschweisst, gehämmert und gemalt wurde, stehen heute die Warengestelle und Ablagen eines Discounters.»

Der Haupteingang der Firma Runtal. Bild: PD Zwei Angestellte arbeiten in der Lagerhalle. Bild: PD Ein Arbeiter prüft den Druck der Konvektoren. Bild: PD Ein Arbeiter zerschneidet Rohre an der Trennsäge. Bild: PD Die Ladestation der Malerei. Bild: PD Arbeiter bereiten die Waren in der Spedition für den Transport vor. Bild: PD

Mit dem Wegzug der Firma Runtal kam der Stadt Wil ein bedeutendes Unternehmen abhanden. Und durch die Schliessung des Hotels Derby verlor die Äbtestadt sogar ein kleines Wahrzeichen. Was bedeutete diese Entwicklung für Wil? Hat die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten an Bedeutung verloren?

«Nein», sagt Historiker Warth. Zumindest nicht, was den Wegzug der Firma Runtal betrifft. Warth sagt: «Das waren unternehmerische Entscheide. Es kommt manchmal einfach vor, dass eine Firma einen Standort wechselt.»

Etwas anders sieht es beim Hotel Derby aus. Warth sagt: «Als dieses zuging, war das schon ein Verlust für Wil. Für eine gewisse Zeit war es einer der wichtigsten Treffpunkte für die gehobene Wiler Gesellschaft.» Warum sich der Eigentümer damals entschloss, das Hotel zu schliessen, weiss auch Warth nicht. Doch für ihn ist klar, dass ein solches Hotel nun fehlt. Er sagt: «Heute wären wir froh, wenn wir in Wil noch ein, zwei Hotels mehr hätten.»

