Gewerbeverein Wil präsentiert neues Maskottchen

Wil Drei Meter gross und aus Restholz – «Gwerbli» ist das neue Maskottchen des Gewerbevereins Wil und Umgebung Am Mittwochnachmittag präsentierte der Gewerbeverein Wil und Umgebung sein neues Maskottchen. «Gwerblis» Aufgabe: das lokale Gewerbe zu unterstützen. Francesca Stemer 13.05.2021, 18.00 Uhr

Marc Flückiger und Stefan Müller vom Vorstand des Gewerbevereins, Maskottchen «Gwerbli», Holzschnitzer Sepp Breitenmoser und Vorstandsmitglied Claudia Koch (von links). Bild: Francesca Stemer

Bei einem Bier kam die Idee: Der Gewerbeverein Wil und Umgebung (GVW) braucht ein Maskottchen. Die Entscheidung fiel, angelehnt an das Wiler Wappentier, auf einen Bären. Marc Flückiger, Vorstandsmitglied GVW erklärt, der Name sei inspiriert durch den Gewerbeverein selbst: «Gwerbli».

Der spontanen Idee, welche die Vorsitzenden des GVW Anfang Jahr hatten, folgten Tatsachen. Sie einigten sich, dass das Maskottchen nicht nur auf Plakaten abgebildet werden sollte, sondern sichtbar gemacht werden müsse. Stefan Müller, Geschäftsführer und Inhaber der S. Müller Holzbau AG und GVW Vorstandsmitglied, merkt an, wenn er an einem Projekt arbeite, dann sollte das Ergebnis möglichst gross werden. So kam sein langjähriger Mitarbeiter und passionierter Schnitzer Sepp Breitenmoser ins Spiel.

«E schöni Büez», kommentiert Breitenmoser sein fertiges, drei Meter grosses Werk. In einer Woche schnitzte er das Maskottchen, das komplett aus Restholz besteht. «Es wäre schwierig gewesen, einen so grossen und breiten Baumstamm zu finden.» Orientiert hat sich der Holzkünstler an einer kleineren Figur von «Gwerbli». So wurde «Gwerblis» grosser Bruder Stück für Stück zusammengesetzt. Mit Farben, die den Gewerbeverein widerspiegeln, hauchte Breitenmoser «Gwerbli» einen Funken Leben ein.

Mit «Gwerbli» das Gewerbe unterstützen

Flückiger erklärt, dass als nächstes Pappaufsteller von «Gwerbli» in 50 Geschäften der Region aufgestellt werden. Auf diesen wird jeweils ein Buchstabe abgebildet sein, die zusammen ein Lösungswort ergeben. «Mit diesem Wettbewerb erhoffen wir uns, das lokale Gewerbe zu unterstützen», so Flückiger.

Bis im Herbst soll es dann auch «Gwerblis» zum Kuscheln geben und das hölzerne Maskottchen, das aktuell neben dem Coop City Wil steht, wird ab und zu den Standort wechseln. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte der hölzerne «Gwerbli» versteigert werden. Flückiger ergänzt: «Wir freuen uns über Inputs aus der Bevölkerung.»